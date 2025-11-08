Мои заказы

Розовое озеро, Марсианские горы, Гора Бешбармаг, Чай с местными сладостями, Дегустация черной икры, Обед в Рыбном ресторане!!

5
22 отзыва
Описание экскурсии

В древности гора была местом для паломников, приходивших сюда почитать огонь и проводить обряды. Легенды рассказывают о том, как жители этих мест в 4-м веке нашей эры считали гору Бешбармак местом, где земное и небесное переплетались. Сейчас же она продолжает привлекать путешественников своими захватывающими видами и загадочной атмосферой. Поднимаясь на вершину, вы сможете представить, как древние паломники восходили сюда в поисках духовного прозрения и вдохновения. Важная информация: Обязательно возьмите с собой фотокамеру. Обязательно будьте в удобной обуви.

По вторникам, червергам, пятницам, субботам и воскресениям.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • 1. Розовое озеро
  • 2. Радужные горы
  • 3. Гора Бешбармаг
  • 4. Чаепитие на горе с местными сладостями
  • 5. Обед в Рыбном ресторане
  • 6. Дегустация чёрной икры
Что включено
  • Услуги гида/nКомфортный автомобиль/nПикник на вершине горы/nДегустация черной икры /nОбед в рыбном ресторане
Место начала и завершения?
Двойные ворота старого города (Гоша Гала)
Когда и сколько длится?
Когда: По вторникам, червергам, пятницам, субботам и воскресениям.
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Обязательно возьмите с собой фотокамеру
  • Обязательно будьте в удобной обуви
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
20
4
2
3
2
1
Е
Елена
8 ноя 2025
Замечательная, насыщенная экскурсия с очень хорошим гидом Фуадом. Посетили интересные места, Фуад очень мнтересно рассказывал, отвечал на все вопросы. Обед в рыбном ресторане - это вообще шелевр. Всем рекомендую эту экскурсию с Фуадом.
С
София
1 окт 2025
Все локации оставили, очень много впечатлений!!! И в конце была самая вкусная форель в моей жизни! И конечно огромное спасибо, нашему гиду Фуаду!
А
Александр
22 сен 2025
Были на экскурсии очень понравилось с гидом Фуадом все было потрясающе гид знал свое дело атмосфера была очень дружественная. Время прошло незаметно. На всех локациях понравилось.. Поели рыбу вкуснее я
читать дальше

не ел .Очень рекомендую гида и эту экскурсию берите не пожалеете. Это гора Бешмармак с дегустацией икры. Жаль что у нас мало осталось времени в Баку. Но может в другой раз мы возьмем другие экскурсии с этим гидом.

Д
Дарья
22 авг 2025
И
Ирина
7 авг 2025
Были на данной экскурсии с гидом Идрисом, грамотный вежливый приятный молодой человек, от которого узнали не только интересные исторические факты, но и познавательные вещи о современности страны. Все локации произвели
читать дальше

неизгладимле впечатление, особенно гора и отдых на её вершине с вкуснейшим чаем, розовое озеро, по которому удалось даже походить, что то невероятное, обед вкусный и главное сытный, красиво подан, и очень аппетитный (есть с чем сравнить, иногда в других местах бывает, что так называемый обед хуже столовки). Рекомендую.

Я
Яна
15 июл 2025
Отличная экскурсия! Рекомендую! Отличный гид Идрис, с хорошим знанием русского языка, истории своей страны и культуры. Шикарные виды, горы, розовое озеро. Наши ожидания полностью оправдались.
О
Олег
14 июл 2025
Все прошло замечательно! Экскурсия очень интересная, узнали много нового. Забрались на горы с удивительным видом, вкусно покушали на вершине и выпили местный чай. Рыбный ресторан не сравнится с теми местами, в которых были до этого, а икра - полный восторг.

Гид Руфат отлично все рассказал и показал, познавательно провели время как будто со старым другом, а не гидом.
Всем советуем!
К
Ксения
1 июл 2025
Экскурсия просто замечательная, красивые виды, замечательный гид Руфат и вкусная еда, чего ещё можно пожелать. Особенная благодарность Руфату за то, как он интересно рассказывал про свою страну, как сопровождал нас и решал все наши затруднения и постоянно интересовался нашими впечатлениями, а также отвечал на наши вопросы.
С
Светлана
28 июн 2025
Замечательнаяи и нтересная экскурсия! Розовые горы, это просто бомба! Как будто ты попал на другую планету. Это надо обязательно увидеть своими глазами! Розовое озеро, с его солью, которую можно просто
читать дальше

зачерпнуть ладонью. Оно великолепно! Чаепитие на вершине горы, когда официант разносит чай по краю скалы… До сих пор мурашки. И конечно огромное спасибо нашему гиду Руфату за увлекательный рассказ о своем крае на протяжении всей экскурсии

С
Светлана
23 июн 2025
Экскурсия была на легковом автомобиле, с хорошим гидом-водителем (4 туриста)
Всё понравилось.
Спасибо большое!)
Т
Таяна
21 июн 2025
К
Камила
19 июн 2025
Экскурсия оставила только тёплые и яркие впечатления!
Комфортная поездка, насыщенный маршрут, красивые локации и очень тёплая атмосфера. Особенно хочется отметить гида — невероятно приятный, внимательный и знающий человек. С ним было
читать дальше

интересно, легко и по-настоящему уютно.

Каждое место по-своему впечатлило. Природа Азербайджана действительно удивительная — такая разная, живая и красивая.

А чай с местными сладостями, дегустация икры и обед в рыбном ресторане стали вкусным и душевным завершением дня 🍽️💚

Очень рекомендую эту экскурсию — для тех, кто хочет не просто посмотреть, а почувствовать Азербайджан.

А
Анастасия
15 июн 2025
Е
Екатерина
12 июн 2025
Экскурсия очень понравилась, особенно покорила гора Бешбармаг и обед в рыбном ресторане. Гиду Руфату, если бы можно было, поставили бы 10 звёзд) очень много и интересно рассказал о стране, было достаточно времени на каждой локации, чтобы пофотографироваться и полюбоваться пейзажами!
Т
Татьяна
5 июн 2025
Красота этих мест просто завораживает. Чаепитие на горе- это отдельная история. Профессиональный, внимательный, общительный гид Идрис расскажет Вам много интересного. Спасибо за море положительных эмоций.

Входит в следующие категории Баку

