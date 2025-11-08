Е Елена Замечательная, насыщенная экскурсия с очень хорошим гидом Фуадом. Посетили интересные места, Фуад очень мнтересно рассказывал, отвечал на все вопросы. Обед в рыбном ресторане - это вообще шелевр. Всем рекомендую эту экскурсию с Фуадом.

С София Все локации оставили, очень много впечатлений!!! И в конце была самая вкусная форель в моей жизни! И конечно огромное спасибо, нашему гиду Фуаду!

А Александр читать дальше не ел .Очень рекомендую гида и эту экскурсию берите не пожалеете. Это гора Бешмармак с дегустацией икры. Жаль что у нас мало осталось времени в Баку. Но может в другой раз мы возьмем другие экскурсии с этим гидом. Были на экскурсии очень понравилось с гидом Фуадом все было потрясающе гид знал свое дело атмосфера была очень дружественная. Время прошло незаметно. На всех локациях понравилось.. Поели рыбу вкуснее я

Д Дарья

И Ирина читать дальше неизгладимле впечатление, особенно гора и отдых на её вершине с вкуснейшим чаем, розовое озеро, по которому удалось даже походить, что то невероятное, обед вкусный и главное сытный, красиво подан, и очень аппетитный (есть с чем сравнить, иногда в других местах бывает, что так называемый обед хуже столовки). Рекомендую. Были на данной экскурсии с гидом Идрисом, грамотный вежливый приятный молодой человек, от которого узнали не только интересные исторические факты, но и познавательные вещи о современности страны. Все локации произвели

Я Яна Отличная экскурсия! Рекомендую! Отличный гид Идрис, с хорошим знанием русского языка, истории своей страны и культуры. Шикарные виды, горы, розовое озеро. Наши ожидания полностью оправдались.

О Олег Все прошло замечательно! Экскурсия очень интересная, узнали много нового. Забрались на горы с удивительным видом, вкусно покушали на вершине и выпили местный чай. Рыбный ресторан не сравнится с теми местами, в которых были до этого, а икра - полный восторг.



Гид Руфат отлично все рассказал и показал, познавательно провели время как будто со старым другом, а не гидом.

Всем советуем!

К Ксения Экскурсия просто замечательная, красивые виды, замечательный гид Руфат и вкусная еда, чего ещё можно пожелать. Особенная благодарность Руфату за то, как он интересно рассказывал про свою страну, как сопровождал нас и решал все наши затруднения и постоянно интересовался нашими впечатлениями, а также отвечал на наши вопросы.

С Светлана читать дальше зачерпнуть ладонью. Оно великолепно! Чаепитие на вершине горы, когда официант разносит чай по краю скалы… До сих пор мурашки. И конечно огромное спасибо нашему гиду Руфату за увлекательный рассказ о своем крае на протяжении всей экскурсии Замечательнаяи и нтересная экскурсия! Розовые горы, это просто бомба! Как будто ты попал на другую планету. Это надо обязательно увидеть своими глазами! Розовое озеро, с его солью, которую можно просто

С Светлана Экскурсия была на легковом автомобиле, с хорошим гидом-водителем (4 туриста)

Всё понравилось.

Спасибо большое!)

Т Таяна

К Камила

Комфортная поездка, насыщенный маршрут, красивые локации и очень тёплая атмосфера. Особенно хочется отметить гида — невероятно приятный, внимательный и знающий человек. С ним было читать дальше интересно, легко и по-настоящему уютно.



Каждое место по-своему впечатлило. Природа Азербайджана действительно удивительная — такая разная, живая и красивая.



А чай с местными сладостями, дегустация икры и обед в рыбном ресторане стали вкусным и душевным завершением дня 🍽️💚



Очень рекомендую эту экскурсию — для тех, кто хочет не просто посмотреть, а почувствовать Азербайджан. Экскурсия оставила только тёплые и яркие впечатления!Комфортная поездка, насыщенный маршрут, красивые локации и очень тёплая атмосфера. Особенно хочется отметить гида — невероятно приятный, внимательный и знающий человек. С ним было

А Анастасия

Е Екатерина Экскурсия очень понравилась, особенно покорила гора Бешбармаг и обед в рыбном ресторане. Гиду Руфату, если бы можно было, поставили бы 10 звёзд) очень много и интересно рассказал о стране, было достаточно времени на каждой локации, чтобы пофотографироваться и полюбоваться пейзажами!