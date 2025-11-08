Описание экскурсииВ древности гора была местом для паломников, приходивших сюда почитать огонь и проводить обряды. Легенды рассказывают о том, как жители этих мест в 4-м веке нашей эры считали гору Бешбармак местом, где земное и небесное переплетались. Сейчас же она продолжает привлекать путешественников своими захватывающими видами и загадочной атмосферой. Поднимаясь на вершину, вы сможете представить, как древние паломники восходили сюда в поисках духовного прозрения и вдохновения. Важная информация: Обязательно возьмите с собой фотокамеру. Обязательно будьте в удобной обуви.
По вторникам, червергам, пятницам, субботам и воскресениям.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 1. Розовое озеро
- 2. Радужные горы
- 3. Гора Бешбармаг
- 4. Чаепитие на горе с местными сладостями
- 5. Обед в Рыбном ресторане
- 6. Дегустация чёрной икры
Что включено
- Услуги гида/nКомфортный автомобиль/nПикник на вершине горы/nДегустация черной икры /nОбед в рыбном ресторане
Место начала и завершения?
Двойные ворота старого города (Гоша Гала)
Когда и сколько длится?
Когда: По вторникам, червергам, пятницам, субботам и воскресениям.
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Обязательно возьмите с собой фотокамеру
- Обязательно будьте в удобной обуви
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 22 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
8 ноя 2025
Замечательная, насыщенная экскурсия с очень хорошим гидом Фуадом. Посетили интересные места, Фуад очень мнтересно рассказывал, отвечал на все вопросы. Обед в рыбном ресторане - это вообще шелевр. Всем рекомендую эту экскурсию с Фуадом.
С
София
1 окт 2025
Все локации оставили, очень много впечатлений!!! И в конце была самая вкусная форель в моей жизни! И конечно огромное спасибо, нашему гиду Фуаду!
А
Александр
22 сен 2025
Были на экскурсии очень понравилось с гидом Фуадом все было потрясающе гид знал свое дело атмосфера была очень дружественная. Время прошло незаметно. На всех локациях понравилось.. Поели рыбу вкуснее я
Д
Дарья
22 авг 2025
И
Ирина
7 авг 2025
Были на данной экскурсии с гидом Идрисом, грамотный вежливый приятный молодой человек, от которого узнали не только интересные исторические факты, но и познавательные вещи о современности страны. Все локации произвели
Я
Яна
15 июл 2025
Отличная экскурсия! Рекомендую! Отличный гид Идрис, с хорошим знанием русского языка, истории своей страны и культуры. Шикарные виды, горы, розовое озеро. Наши ожидания полностью оправдались.
О
Олег
14 июл 2025
Все прошло замечательно! Экскурсия очень интересная, узнали много нового. Забрались на горы с удивительным видом, вкусно покушали на вершине и выпили местный чай. Рыбный ресторан не сравнится с теми местами, в которых были до этого, а икра - полный восторг.
Гид Руфат отлично все рассказал и показал, познавательно провели время как будто со старым другом, а не гидом.
Всем советуем!
К
Ксения
1 июл 2025
Экскурсия просто замечательная, красивые виды, замечательный гид Руфат и вкусная еда, чего ещё можно пожелать. Особенная благодарность Руфату за то, как он интересно рассказывал про свою страну, как сопровождал нас и решал все наши затруднения и постоянно интересовался нашими впечатлениями, а также отвечал на наши вопросы.
С
Светлана
28 июн 2025
Замечательнаяи и нтересная экскурсия! Розовые горы, это просто бомба! Как будто ты попал на другую планету. Это надо обязательно увидеть своими глазами! Розовое озеро, с его солью, которую можно просто
С
Светлана
23 июн 2025
Экскурсия была на легковом автомобиле, с хорошим гидом-водителем (4 туриста)
Всё понравилось.
Спасибо большое!)
Т
Таяна
21 июн 2025
К
Камила
19 июн 2025
Экскурсия оставила только тёплые и яркие впечатления!
Комфортная поездка, насыщенный маршрут, красивые локации и очень тёплая атмосфера. Особенно хочется отметить гида — невероятно приятный, внимательный и знающий человек. С ним было
Комфортная поездка, насыщенный маршрут, красивые локации и очень тёплая атмосфера. Особенно хочется отметить гида — невероятно приятный, внимательный и знающий человек. С ним было
А
Анастасия
15 июн 2025
Е
Екатерина
12 июн 2025
Экскурсия очень понравилась, особенно покорила гора Бешбармаг и обед в рыбном ресторане. Гиду Руфату, если бы можно было, поставили бы 10 звёзд) очень много и интересно рассказал о стране, было достаточно времени на каждой локации, чтобы пофотографироваться и полюбоваться пейзажами!
Т
Татьяна
5 июн 2025
Красота этих мест просто завораживает. Чаепитие на горе- это отдельная история. Профессиональный, внимательный, общительный гид Идрис расскажет Вам много интересного. Спасибо за море положительных эмоций.
Входит в следующие категории Баку
