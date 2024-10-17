В этой программе мы объединили сразу несколько природных красот Азербайджана. Вы побываете на мистической горе Бешбармаг и узнаете, почему она привлекает сотни паломников. Полюбуетесь необычным розовым озером и увидите настоящее чудо — «земляную радугу». А в финале посетите настоящий рыбный рынок!

Описание экскурсии

Розовое озеро

Экскурсию мы начнём с посещения розового озера. В мире всего 9 озёр с подобным цветом, и одно из них находится недалеко от столицы Азербайджана. Мы расскажем вам о происхождении этого оттенка и подойдём максимально близко к воде. А по пути вы увидите водохранилище с изумрудным цветом и уютные участки дачников, которые решили скрыться от городской суеты.

«Земляная радуга»

Агатовые или карамельные горы ни с чем не спутаешь: на пологих вершинах чередуются горизонтальные полосы красного, жёлтого, зелёного и оранжевого цветов. Это разные горные породы идут слоями, рождая вот такую «земляную радугу». Подобные чудеса есть в Китае, Аргентине, Перу, на Маврикии, в США и… недалеко от Баку. И вы увидите их своими глазами! Фотографии на этих горах получаются колоритными, красочными и необычными.

Та самая гора

Самым мистическим местом на маршруте будет гора Бешбармаг. Вы узнаете легенду, которая ежегодно привлекает сюда сотни паломников. Отыскав источник воды на горе, вы попробуете «эликсир вечной молодости».

Рыбный рынок

В завершение экскурсии мы заедем на рыбный рынок для местных жителей в город Сиязань. Там вам дадут попробовать икру, а при желании вы сможете купить свежевыловленного осетра или белугу — и неподалеку от рынка, в ресторане, вам приготовят рыбу.

Организационные детали