Описание экскурсии
Розовое озеро
Экскурсию мы начнём с посещения розового озера. В мире всего 9 озёр с подобным цветом, и одно из них находится недалеко от столицы Азербайджана. Мы расскажем вам о происхождении этого оттенка и подойдём максимально близко к воде. А по пути вы увидите водохранилище с изумрудным цветом и уютные участки дачников, которые решили скрыться от городской суеты.
«Земляная радуга»
Агатовые или карамельные горы ни с чем не спутаешь: на пологих вершинах чередуются горизонтальные полосы красного, жёлтого, зелёного и оранжевого цветов. Это разные горные породы идут слоями, рождая вот такую «земляную радугу». Подобные чудеса есть в Китае, Аргентине, Перу, на Маврикии, в США и… недалеко от Баку. И вы увидите их своими глазами! Фотографии на этих горах получаются колоритными, красочными и необычными.
Та самая гора
Самым мистическим местом на маршруте будет гора Бешбармаг. Вы узнаете легенду, которая ежегодно привлекает сюда сотни паломников. Отыскав источник воды на горе, вы попробуете «эликсир вечной молодости».
Рыбный рынок
В завершение экскурсии мы заедем на рыбный рынок для местных жителей в город Сиязань. Там вам дадут попробовать икру, а при желании вы сможете купить свежевыловленного осетра или белугу — и неподалеку от рынка, в ресторане, вам приготовят рыбу.
Организационные детали
- В стоимость включены услуги гида, трансфер, дегустация икры и обед в рыбном ресторане
- Экскурсия проводится на автомобилях Hyundai Sonata, Toyota Land Cruiser, Mercedes Viano и Mercedes Sprinter в зависимости от количества участников. Можем предоставить детские кресла, пожалуйста, запросите их заранее. Все наши гиды-водители свободно говорят по-русски
- При бронировании двух и более экскурсий, трансфер из аэропорта в любую точку города предоставляется бесплатно
- В летний период желательно взять головной убор. Удобная обувь поможет с комфортом передвигаться на локациях
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
в субботу в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€59
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
А какая была вкусная рыба на мангале! До сих пор в восторге!)
Очень хотелось бы повторить!