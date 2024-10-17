Гора Бешбармаг, «земляная радуга», розовое озеро и дегустация икры (обед включён)

Увидеть чудеса природы и побывать на рыбном рынке в мини-группе
В этой программе мы объединили сразу несколько природных красот Азербайджана. Вы побываете на мистической горе Бешбармаг и узнаете, почему она привлекает сотни паломников. Полюбуетесь необычным розовым озером и увидите настоящее чудо — «земляную радугу». А в финале посетите настоящий рыбный рынок!
5
11 отзывов
Гора Бешбармаг, «земляная радуга», розовое озеро и дегустация икры (обед включён)
Гора Бешбармаг, «земляная радуга», розовое озеро и дегустация икры (обед включён)
Гора Бешбармаг, «земляная радуга», розовое озеро и дегустация икры (обед включён)
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:15

Описание экскурсии

Розовое озеро

Экскурсию мы начнём с посещения розового озера. В мире всего 9 озёр с подобным цветом, и одно из них находится недалеко от столицы Азербайджана. Мы расскажем вам о происхождении этого оттенка и подойдём максимально близко к воде. А по пути вы увидите водохранилище с изумрудным цветом и уютные участки дачников, которые решили скрыться от городской суеты.

«Земляная радуга»

Агатовые или карамельные горы ни с чем не спутаешь: на пологих вершинах чередуются горизонтальные полосы красного, жёлтого, зелёного и оранжевого цветов. Это разные горные породы идут слоями, рождая вот такую «земляную радугу». Подобные чудеса есть в Китае, Аргентине, Перу, на Маврикии, в США и… недалеко от Баку. И вы увидите их своими глазами! Фотографии на этих горах получаются колоритными, красочными и необычными.

Та самая гора

Самым мистическим местом на маршруте будет гора Бешбармаг. Вы узнаете легенду, которая ежегодно привлекает сюда сотни паломников. Отыскав источник воды на горе, вы попробуете «эликсир вечной молодости».

Рыбный рынок

В завершение экскурсии мы заедем на рыбный рынок для местных жителей в город Сиязань. Там вам дадут попробовать икру, а при желании вы сможете купить свежевыловленного осетра или белугу — и неподалеку от рынка, в ресторане, вам приготовят рыбу.

Организационные детали

  • В стоимость включены услуги гида, трансфер, дегустация икры и обед в рыбном ресторане
  • Экскурсия проводится на автомобилях Hyundai Sonata, Toyota Land Cruiser, Mercedes Viano и Mercedes Sprinter в зависимости от количества участников. Можем предоставить детские кресла, пожалуйста, запросите их заранее. Все наши гиды-водители свободно говорят по-русски
  • При бронировании двух и более экскурсий, трансфер из аэропорта в любую точку города предоставляется бесплатно
  • В летний период желательно взять головной убор. Удобная обувь поможет с комфортом передвигаться на локациях
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

в субботу в 09:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€59
Для бронирования достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Старом городе
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Т
17 окт 2024
Хорошая и интересная экскурсия
В
13 окт 2024
Экскурсия была отлично организована, с вниманием к деталям и комфортом для участников, не помешал даже дождь. Гид Фуад создал приятную атмосферу, рассказывал много информации не только про места, которые мы
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посещали, но и в целом про Азербайджан.
Я, как любитель икры, решила все-таки купить этот деликатес после экскурсии. И здесь отдельная благодарность Фуаду, который помог ее приобрести на следующий день

Рекомендую всем, кто хочет увидеть красоту Азербайджана и погрузиться в его культуру!

Юлия
13 окт 2024
Экскурсию провел гид Фуад, все прошло замечательно! Был дождик, но гид старался, чтобы всем было комфортно, за что ему большое спасибо. Локации интересные, красивые, получилось узнать больше про их историю. В конце экскурсии был очень вкусный ужин. Советую!
Экскурсию провел гид Фуад, все прошло замечательно! Был дождик, но гид старался, чтобы всем было комфортно,Экскурсию провел гид Фуад, все прошло замечательно! Был дождик, но гид старался, чтобы всем было комфортно,Экскурсию провел гид Фуад, все прошло замечательно! Был дождик, но гид старался, чтобы всем было комфортно,Экскурсию провел гид Фуад, все прошло замечательно! Был дождик, но гид старался, чтобы всем было комфортно,
В
13 окт 2024
Экскурсия была увлекательной и с приключениями! Не помешал даже дождик:) Гид интересно все рассказывал, очень внимательно относился к каждому туристу! Было очень комфортно! А какая красотаааа! Гид Фуад очень интересный собеседник, отвечал на все любопытные вопросы,поддерживал любые разговоры! Природа красивая! Из минусов? Нет минусов! Рекомендую!
Экскурсия была увлекательной и с приключениями! Не помешал даже дождик:) Гид интересно все рассказывал, очень внимательноЭкскурсия была увлекательной и с приключениями! Не помешал даже дождик:) Гид интересно все рассказывал, очень внимательно
Н
8 окт 2024
Добрый день, хотели бы оставить отзыв, путешествовали по Баку,забронировали экскурсию Гора Бешбармак, «Земляная радуга «, розовое озеро,дегустация икры. Приехал экскурсовод молодой парень,хорошо знает и говорит по русски,с хорошим настроением и
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очень вежливый, рассказывал по пути о локациях, первая локация Розовое озеро (посмотреть точно нужно) соленое озеро, подъехать конечно к нему близко не везде можно, но все таки мы посмотрели и попробовали 🙂соль на вкус,вторая локация « Земляная Радуга « интересно посмотреть и взобраться на небольшие цветные горы,фотографии очень красивые получаются, третья локация Гора Бешбармак (очень рекомендую к посещению) подняться на самую высокую точку горы по достаточно крутым ступенькам, увидеть Каспийское море и простор, попить вкусный свежий чай из трав с видом на море. Потом мы поехали пробовать икру,вкусная, если есть желание можно приобрести (но никто не настаивает), после дегустации был обед (мы кушали форель на гриле) принесли целый поднос,было очень вкусно, горячий лаваш, салат из овощей и вкусный азербайджанский чай. Экскурсия по времени неутомительная, рекомендуем к посещению. Организаторы ребята стараются,чтобы все понравилось.

М
29 сен 2024
Прекрасная экскурсия, очень насыщенная, не утомительная, спасибо нашему замечательному гиду Фуаду, очень много знает, интересный рассказчик, пунктуальный, на все знал ответы, приятно провели время!
А какая была вкусная рыба на мангале! До сих пор в восторге!)
Очень хотелось бы повторить!
Е
29 сен 2024
Отличная экскурсия, не утомительная, маршрут составлен оптимально для путешественников любого возраста. У нас была небольшая группа 3 человека, посмотрели все места, которые были в плане маршрута, в завершении очень вкусный обед! Нашим экскурсоводом был Фуад, отличный рассказчик, внимательный и веселый.
Отличная экскурсия, не утомительная, маршрут составлен оптимально для путешественников любого возраста. У нас была небольшая группаОтличная экскурсия, не утомительная, маршрут составлен оптимально для путешественников любого возраста. У нас была небольшая группаОтличная экскурсия, не утомительная, маршрут составлен оптимально для путешественников любого возраста. У нас была небольшая группаОтличная экскурсия, не утомительная, маршрут составлен оптимально для путешественников любого возраста. У нас была небольшая группа
Татьяна
15 сен 2024
Прекрасная загородная прогулка по интересным местам! На экскурсию ездили с Фуадом. В группе оказались вдвоем, так что экскурсия была, можно сказать, индивидуальной. Благодаря Фуаду, все прошло легко, с удовольствием! Посетили
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Розовое озеро! Интересное и уникальное, в своем роде, природное сооружение. Жаль только, что нынешний собственник рассматривает его только в качестве промышленного объекта для добычи соли. Если бы государство стало рассматривать озеро как уникальный природный объект, думаю было бы гораздо туристически привлекательнее, чище и красивее. Агатовые горы - действительно неповторимы! Пока еще больше такого нигде не встречала. Очень красиво! Ну а гора Бешбармаг - это место силы! Не зря это еще и место поломничества. Созерцая на вершине окрестности, все земное уходит на второй план. Здесь чувствуешь свое единение с природой! Также был вкусный обед и настоящая черная икра! Взяли по баночке. Спасибо, Фуад! Все было замечательно!

Прекрасная загородная прогулка по интересным местам! На экскурсию ездили с Фуадом. В группе оказались вдвоем, такПрекрасная загородная прогулка по интересным местам! На экскурсию ездили с Фуадом. В группе оказались вдвоем, такПрекрасная загородная прогулка по интересным местам! На экскурсию ездили с Фуадом. В группе оказались вдвоем, такПрекрасная загородная прогулка по интересным местам! На экскурсию ездили с Фуадом. В группе оказались вдвоем, такПрекрасная загородная прогулка по интересным местам! На экскурсию ездили с Фуадом. В группе оказались вдвоем, такПрекрасная загородная прогулка по интересным местам! На экскурсию ездили с Фуадом. В группе оказались вдвоем, так
Нина
14 сен 2024
Было душевно, замечательно,спасибо.
Было душевно, замечательно,спасибо.Было душевно, замечательно,спасибо.Было душевно, замечательно,спасибо.
Надежда
8 сен 2024
Один из самых красивых маршрутов 😍 Релакс поездка, наслаждение для глаз и души ❤️❤️❤️
Один из самых красивых маршрутов 😍 Релакс поездка, наслаждение для глаз и души ❤️❤️❤️Один из самых красивых маршрутов 😍 Релакс поездка, наслаждение для глаз и души ❤️❤️❤️Один из самых красивых маршрутов 😍 Релакс поездка, наслаждение для глаз и души ❤️❤️❤️Один из самых красивых маршрутов 😍 Релакс поездка, наслаждение для глаз и души ❤️❤️❤️Один из самых красивых маршрутов 😍 Релакс поездка, наслаждение для глаз и души ❤️❤️❤️Один из самых красивых маршрутов 😍 Релакс поездка, наслаждение для глаз и души ❤️❤️❤️

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