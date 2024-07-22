10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Вкусный Баку: гастрономическая экскурсия по городу
Погулять по центральным улочкам, пообедать в ресторане у моря и запомнить город на вкус
«Сытный завтрак, обед на море и ужин для «своих»»
Завтра в 09:00
6 сен в 09:00
от €170 за всё до 3 чел.
8 часов
Водная прогулка
Прогулка под парусом на Каспийском море
Живописные пейзажи, истории мореходства, пустынные пляжи, морские развлечения и обед на яхте
«После активных развлечений мы можем организовать обед, во время которого вы сами поучаствуете в приготовлении шашлыков из баранины, баклажанов и помидоров»
Завтра в 09:00
4 сен в 19:00
€330 за всё до 5 чел.
скидка
14%
10 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Хыналыг и обед в доме местного жителя (всё включено)
Посетить самое высокогорное село в Азербайджане и попробовать национальные блюда (в мини-группе)
Начало: У Парных ворот или вашего отеля
«В стоимость экскурсии включены услуги гида, трансфер, обед»
Расписание: ежедневно в 09:00
4 сен в 09:00
5 сен в 09:00
65€56 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЭЭльдар22 июля 2024Очень хочеться поблагодарить Джавида, очень интересный человек с ним легко, приятно в общении, знает своё дело. Вообщем все было супер.
- ЮЮлия22 июля 2024Очень классная экскурсия. В нашем темпе, не спеша. У нас возник форс-мажор, гид нам помог, вошел в наше положение, за что
- LLeon9 апреля 2024Отличная экскурсия. Нельзя пожелать ничего лучшего. Спасибо Рауф.
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «С обедом»
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