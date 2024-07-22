читать дальше ему огромное спасибо! ❤️ Места в городе, где нас водили понравились, место для обеда бесподобное. Все очень вкусно и приемлемо по цене. Спасибо большое за экскурсию!

Очень классная экскурсия. В нашем темпе, не спеша. У нас возник форс-мажор, гид нам помог, вошел в наше положение, за что