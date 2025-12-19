Описание Фото Ответы на вопросы Отправляйтесь в 12-часовое путешествие по живописному маршруту Азербайджана, где вас ждут волшебное Розовое озеро, Цветные горы Хызы и древнее село Хыналыг на высоте 2500 метров.



Почувствуйте дыхание веков в тенистых лесах Гечреш, откройте вкус Губы за обедом с национальными блюдами. Это больше, чем экскурсия — это погружение в сердце Кавказа.

Azerbaijan Ваш гид в Баку Написать вопрос Групповая экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 12 часов Размер группы 1-18 человек На чём проводится На автомобиле $30 за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание экскурсии От розовых озёр до небесных сёл: легенды Хыналыга и цвета Кавказа Это однодневное путешествие через живописные уголки Северного Кавказа, которое начинается ранним утром из Баку и длится примерно 12 часов. Сначала наши гости направляются к Розовому озеру Масазыр, уникальному водоёму с характерным нежно-розовым оттенком, который возникает из-за соли и особых водорослей. Затем маршрут ведёт через горы Хызы, или «цветные горы», чьи склоны окрашены в пурпурные, красные и оранжевые тона, создавая фантастический пейзаж. Далее путешествие продолжается к горе Бешбармаг, священному месту с древними легендами (её будем наблюдать издалека). После этого — обед в Губе. В одном из уютных ресторанов города туристам подают традиционные азербайджанские блюда и национальный чай. Затем маршрут ведёт через густой лес Гечреш, где дорога пролегает среди высоких деревьев, образующих естественный туннель и создающих ощущение сказочной природы. Следом — ущелье Гудялчай, через которое проходит живописная дорога вдоль горной реки. Кульминацией тура становится деревня Хыналыг, расположенная на высоте около 2 500 метров над уровнем моря — это одно из самых древних и высоких поселений Азербайджана, где дома построены из речных валунов и где местные жители говорят на уникальном языке. Гид рассказывает об истории и традициях Хыналыга, поделится легендами о его происхождении. Вечером группа возвращается в Баку с множеством впечатлений от этого горного приключения.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату