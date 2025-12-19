Отправляйтесь в 12-часовое путешествие по живописному маршруту Азербайджана, где вас ждут волшебное Розовое озеро, Цветные горы Хызы и древнее село Хыналыг на высоте 2500 метров.
Почувствуйте дыхание веков в тенистых лесах Гечреш, откройте вкус Губы за обедом с национальными блюдами. Это больше, чем экскурсия — это погружение в сердце Кавказа.
Описание экскурсииОт розовых озёр до небесных сёл: легенды Хыналыга и цвета Кавказа Это однодневное путешествие через живописные уголки Северного Кавказа, которое начинается ранним утром из Баку и длится примерно 12 часов. Сначала наши гости направляются к Розовому озеру Масазыр, уникальному водоёму с характерным нежно-розовым оттенком, который возникает из-за соли и особых водорослей. Затем маршрут ведёт через горы Хызы, или «цветные горы», чьи склоны окрашены в пурпурные, красные и оранжевые тона, создавая фантастический пейзаж. Далее путешествие продолжается к горе Бешбармаг, священному месту с древними легендами (её будем наблюдать издалека). После этого — обед в Губе. В одном из уютных ресторанов города туристам подают традиционные азербайджанские блюда и национальный чай. Затем маршрут ведёт через густой лес Гечреш, где дорога пролегает среди высоких деревьев, образующих естественный туннель и создающих ощущение сказочной природы. Следом — ущелье Гудялчай, через которое проходит живописная дорога вдоль горной реки. Кульминацией тура становится деревня Хыналыг, расположенная на высоте около 2 500 метров над уровнем моря — это одно из самых древних и высоких поселений Азербайджана, где дома построены из речных валунов и где местные жители говорят на уникальном языке. Гид рассказывает об истории и традициях Хыналыга, поделится легендами о его происхождении. Вечером группа возвращается в Баку с множеством впечатлений от этого горного приключения.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Розовое озеро Масазыр
- Цветные горы Хызы
- Гора Бешбармаг
- Губа
- Лес Гечреш
- Ущелье Гудялчай
- Деревня Хыналыг
Что включено
- Профессиональный русскоговорящий гид
- Комфортабельный транспорт с кондиционером
- Экскурсия по Старому Городу и по Вечернему Баку в подарок
Что не входит в цену
- Трансфер в село Хыналыг - 24$
Где начинаем и завершаем?
Начало: Азербайджан, Баку, проспект Азербайджана
Завершение: Там же, где и место начала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
