29 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Вечерняя прогулка «Огни Баку»

Прогуляться по древним и современным улицам вечернего Баку и взглянуть на город глазами местных
Неспешно гуляя по Старому городу и открывая его новые грани, вы насладитесь мотивами бакинских ночей и узнаете историю столицы.

Я проведу вас самыми колоритными переулками к главным достопримечательностям, расскажу о местных традициях и современной жизни древнего мегаполиса, а также дам немало полезных советов о том, что точно стоит посетить в дневные часы.
5
308 отзывов
Вечерняя прогулка «Огни Баку»
Вечерняя прогулка «Огни Баку»
Вечерняя прогулка «Огни Баку»

Описание экскурсии

Блеск южной столицы

Наше путешествие начнется на улице Низами, ярко мерцающей витринами своих магазинов и звенящей бокалами ресторанов. Вы увидите великолепные здания конца 19 столетия, величественные памятники и знаменитые достопримечательности в свете ночной иллюминации. Узнаете немало интересных фактов из истории города и услышите местные легенды. Мы пройдемся к площади Фонтанов, озаренной подсветкой, остановимся у главных ворот Старого города, минуем душистый парк им. М. А. Сабира и поговорим о модернизации парка «Филармония». А после поднимемся на Аллею шахидов, откуда открывается живописный вид на «Языки пламени» и набережную. И в завершение прогулки по фуникулеру спустимся к мини-Венеции. Здания Музея ковров и Музея азербайджанской литературы им. Низами Генджеви, театры и концертные залы, мерцающие наподобие звездного неба, — я покажу ночную жизнь города контрастов!

Достопримечательности по маршруту:

  • здание Исмаилия
  • мэрия города Баку — здание городской думы 19 века
  • доходные дома нефтяных магнатов 19 — начала 20 веков
  • трасса Формулы-1
  • Губернаторский садик (бывший Михайловский сад)
  • Филармония М. Магомаева
  • Приморский бульвар (набережная)
  • «Малая Венеция»
  • «Дениз Молл»
  • Музей ковров
  • фуникулёр
  • Нагорный парк
  • Пламенные башни
  • смотровая площадка

Организационные детали

  • Прогулка пешеходная, подъём на смотровую — на фуникулёре или такси
  • Дополнительно оплачивается поездка на фуникулёре — 1 манат
  • В понедельник фуникулёр не работает

ежедневно в 18:30, 18:45, 19:00 и 19:15

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет€15
Дети до 7 лет€11
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У парных ворот крепости Ичери-шехер. После 20:00 передвигаемся без Фуникулер
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 18:30, 18:45, 19:00 и 19:15
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльнур
Эльнур — ваша команда гидов в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 8368 туристов
Я, Эльнур, и моя большая команда гидов из Баку приветствуем вас! Мы проводим экскурсии по всем уголкам солнечного края и с радостью покажем вам Азербайджан глазами местных жителей. Во время поездок мы расскажем о наших обычаях, традициях, праздниках и сделаем всё для того, чтобы вы почувствовали настоящее азербайджанское гостеприимство.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 308 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
283
4
13
3
9
2
2
1
1
Ю
Мой гид от команды был Сергей! Спасибо за потрясающую экскурсию. Вы сделали мой вечер на 100%!!!Много интересного узнала о истории Баку,я увидела с Вами то,что сама бы не нашла! Желаю Вам успехов!
Мой гид от команды был Сергей! Спасибо за потрясающую экскурсию. Вы сделали мой вечер на 100%!!!Много
Мой гид от команды был Сергей! Спасибо за потрясающую экскурсию. Вы сделали мой вечер на 100%!!!Много
Мой гид от команды был Сергей! Спасибо за потрясающую экскурсию. Вы сделали мой вечер на 100%!!!Много
Мой гид от команды был Сергей! Спасибо за потрясающую экскурсию. Вы сделали мой вечер на 100%!!!Много
Мой гид от команды был Сергей! Спасибо за потрясающую экскурсию. Вы сделали мой вечер на 100%!!!Много
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Ольга
Эльнур самый веселый и энергичный гид 🤓 информативно, интересно и с хорошим чувством юмора.
Виды шикарные, город замечательный ✨❤️
Эльнур самый веселый и энергичный гид 🤓 информативно, интересно и с хорошим чувством юмора.
Эльнур самый веселый и энергичный гид 🤓 информативно, интересно и с хорошим чувством юмора.
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Ольга
Большое спасибо за прекрасный вечер! Экскурсия прошла на одном дыхании. Отдельная благодарность гиду: рассказ был настолько живым, искренним и с отличным юмором, что сразу чувствовалось — человек по-настоящему любит свой город и гордится им. И, конечно, огромный плюс — это возможность увидеть город в вечернем украшении. Огни, архитектура, атмосфера — всё сложилось в идеальную картину. Очень рекомендую!
Большое спасибо за прекрасный вечер! Экскурсия прошла на одном дыхании. Отдельная благодарность гиду: рассказ был настолько
Большое спасибо за прекрасный вечер! Экскурсия прошла на одном дыхании. Отдельная благодарность гиду: рассказ был настолько
Большое спасибо за прекрасный вечер! Экскурсия прошла на одном дыхании. Отдельная благодарность гиду: рассказ был настолько
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М
спасибо большое за приятное и легкое время! прекрасный рассказчик, отличный юмор и лёгкость в общении. всего самого светлого!
спасибо большое за приятное и легкое время! прекрасный рассказчик, отличный юмор и лёгкость в общении. всего самого светлого!
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О
Отличная экскурсия!!! Отличный парень Эльнур 👍очень интересный и обаятельный человек, с глубоким знанием материала и огромной любовью к истории, к свему городу и ко всему живому))) Завершилась экскурсия неформальным, очень теплым чаепитием в чайхане у его семьи 🥰 Эльнур, удачи! 👍 Мамулечку Вашу крепко обнимаю 🤗
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Джордж
Эльнур показал нам прекрасный вечерний и ночной Баку, очень все профессионально! Надеюсь в сл раз увеличим время экскурсии! Рекомендую
Эльнур показал нам прекрасный вечерний и ночной Баку, очень все профессионально! Надеюсь в сл раз увеличим время экскурсии! Рекомендую
Эльнур показал нам прекрасный вечерний и ночной Баку, очень все профессионально! Надеюсь в сл раз увеличим время экскурсии! Рекомендую
Эльнур показал нам прекрасный вечерний и ночной Баку, очень все профессионально! Надеюсь в сл раз увеличим время экскурсии! Рекомендую
Эльнур показал нам прекрасный вечерний и ночной Баку, очень все профессионально! Надеюсь в сл раз увеличим время экскурсии! Рекомендую
Эльнур показал нам прекрасный вечерний и ночной Баку, очень все профессионально! Надеюсь в сл раз увеличим время экскурсии! Рекомендую
Эльнур показал нам прекрасный вечерний и ночной Баку, очень все профессионально! Надеюсь в сл раз увеличим время экскурсии! Рекомендую
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