29 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Прогуляться по древним и современным улицам вечернего Баку и взглянуть на город глазами местных
Неспешно гуляя по Старому городу и открывая его новые грани, вы насладитесь мотивами бакинских ночей и узнаете историю столицы.
Я проведу вас самыми колоритными переулками к главным достопримечательностям, расскажу о местных традициях и современной жизни древнего мегаполиса, а также дам немало полезных советов о том, что точно стоит посетить в дневные часы.
Наше путешествие начнется на улице Низами, ярко мерцающей витринами своих магазинов и звенящей бокалами ресторанов. Вы увидите великолепные здания конца 19 столетия, величественные памятники и знаменитые достопримечательности в свете ночной иллюминации. Узнаете немало интересных фактов из истории города и услышите местные легенды. Мы пройдемся к площади Фонтанов, озаренной подсветкой, остановимся у главных ворот Старого города, минуем душистый парк им. М. А. Сабира и поговорим о модернизации парка «Филармония». А после поднимемся на Аллею шахидов, откуда открывается живописный вид на «Языки пламени» и набережную. И в завершение прогулки по фуникулеру спустимся к мини-Венеции. Здания Музея ковров и Музея азербайджанской литературы им. Низами Генджеви, театры и концертные залы, мерцающие наподобие звездного неба, — я покажу ночную жизнь города контрастов!
Достопримечательности по маршруту:
здание Исмаилия
мэрия города Баку — здание городской думы 19 века
доходные дома нефтяных магнатов 19 — начала 20 веков
трасса Формулы-1
Губернаторский садик (бывший Михайловский сад)
Филармония М. Магомаева
Приморский бульвар (набережная)
«Малая Венеция»
«Дениз Молл»
Музей ковров
фуникулёр
Нагорный парк
Пламенные башни
смотровая площадка
Организационные детали
Прогулка пешеходная, подъём на смотровую — на фуникулёре или такси
Дополнительно оплачивается поездка на фуникулёре — 1 манат
В понедельник фуникулёр не работает
ежедневно в 18:30, 18:45, 19:00 и 19:15
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
€15
Дети до 7 лет
€11
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У парных ворот крепости Ичери-шехер. После 20:00 передвигаемся без Фуникулер
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 18:30, 18:45, 19:00 и 19:15
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльнур — ваша команда гидов в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 8368 туристов
Я, Эльнур, и моя большая команда гидов из Баку приветствуем вас! Мы проводим экскурсии по всем уголкам солнечного края и с радостью покажем вам Азербайджан глазами местных жителей. Во время поездок мы расскажем о наших обычаях, традициях, праздниках и сделаем всё для того, чтобы вы почувствовали настоящее азербайджанское гостеприимство.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 308 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Юлия
Мой гид от команды был Сергей! Спасибо за потрясающую экскурсию. Вы сделали мой вечер на 100%!!!Много интересного узнала о истории Баку,я увидела с Вами то,что сама бы не нашла! Желаю Вам успехов!
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Ольга
Эльнур самый веселый и энергичный гид 🤓 информативно, интересно и с хорошим чувством юмора. Виды шикарные, город замечательный ✨❤️
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Ольга
Большое спасибо за прекрасный вечер! Экскурсия прошла на одном дыхании. Отдельная благодарность гиду: рассказ был настолько живым, искренним и с отличным юмором, что сразу чувствовалось — человек по-настоящему любит свой город и гордится им. И, конечно, огромный плюс — это возможность увидеть город в вечернем украшении. Огни, архитектура, атмосфера — всё сложилось в идеальную картину. Очень рекомендую!
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М
Марта
спасибо большое за приятное и легкое время! прекрасный рассказчик, отличный юмор и лёгкость в общении. всего самого светлого!
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О
Оксана
Отличная экскурсия!!! Отличный парень Эльнур 👍очень интересный и обаятельный человек, с глубоким знанием материала и огромной любовью к истории, к свему городу и ко всему живому))) Завершилась экскурсия неформальным, очень теплым чаепитием в чайхане у его семьи 🥰 Эльнур, удачи! 👍 Мамулечку Вашу крепко обнимаю 🤗
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Джордж
Эльнур показал нам прекрасный вечерний и ночной Баку, очень все профессионально! Надеюсь в сл раз увеличим время экскурсии! Рекомендую
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