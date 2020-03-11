29 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Прогуляться по древним и современным улицам вечернего Баку и взглянуть на город глазами местных

Эльнур
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Эльнур – ваш гид
Неспешно гуляя по Старому городу и открывая его новые грани, вы насладитесь мотивами бакинских ночей и узнаете историю столицы.

Я проведу вас самыми колоритными переулками к главным достопримечательностям, расскажу о местных традициях и современной жизни древнего мегаполиса, а также дам немало полезных советов о том, что точно стоит посетить в дневные часы.
€26
24 за человека
скидка10%
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча у метро Сахиль
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У этой экскурсии29 отзывов
4.93
Вечерняя прогулка «Огни Баку»
Вечерняя прогулка «Огни Баку»

Что вас ожидает

Блеск южной столицы
Наше путешествие начнется на улице Низами, ярко мерцающей витринами своих магазинов и звенящей бокалами ресторанов. Вы увидите великолепные здания конца XIX столетия, величественные памятники и знаменитые достопримечательности в свете ночной иллюминации. Узнаете немало интересных фактов из истории города и услышите местные легенды. Мы пройдемся к площади Фонтанов, озаренной подсветкой, остановимся у главных ворот Старого города, минуем душистый парк им. М.А. Сабира и поговорим о модернизации парка «Филармония». А после поднимемся на аллею Шахидов, откуда открывается живописный вид на «Языки пламени» и набережную. И в завершение прогулки по фуникулеру спустимся к мини-Венеции. Здания музея Ковров и Музея азербайджанской литературы им.Низами Генджеви, театры и концертные залы, мерцающие наподобие звездного неба, — я покажу ночную жизнь города контрастов!

Организационные детали

Прогулка полностью пешеходная, дополнительные расходы не предполагаются.

Вечерняя прогулка «Огни Баку»
Вечерняя прогулка «Огни Баку»
Вечерняя прогулка «Огни Баку»
Вечерняя прогулка «Огни Баку»
Вечерняя прогулка «Огни Баку»
Вечерняя прогулка «Огни Баку»
Вечерняя прогулка «Огни Баку»
Вечерняя прогулка «Огни Баку»

Экскурсия проводится в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 18:00, в воскресенье в 20:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Местов встречи для начала тура у метро Сахиль.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Эльнур
Эльнур
Коротко о себе: мне 28 лет, выпускник Института Туризма по специальности «Этнограф». Связал жизнь с туризмом, как поступил в ВУЗ. Как профессиональный гид очень часто встречаю гостей из иностранных стран, и следующим счастливчиком, открывшим для себя колоритный Баку, можете оказаться именно ВЫ)
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29 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

11 марта 2020
Отличная экскурсия! Эльнур рассказывает интересно и увлекательно, с юмором. Внимателен к туристам. Остались исключительно положительные впечатления и эмоции, время прогулки пролетело незаметно. Рекомендую!
9 марта 2020
Заказывали у Эльнура экскурсию Огни вечернего Баку. Остались самые положительные эмоции и красочные впечатления от прогулки по городу: крайне информативно,видно,что гид подкован и имеет соответствующее образование, рассказывает интересно и зажигательно. В общем, остались очень довольны!!
6 марта 2020
Очень понравилась вечерняя прогулка с Эльнуром по центральной и исторической части Баку. Эльнур прекрасный рассказчик с отличным знанием истории и культурных особенностей жителей Азербайджана. Подскажет и всегда поможет с советом, что, как и где можно попробовать (рестораны с местной кухней и живой музыкой), посмотреть (лавки ремесленников и творческих жителей Баку) и купить (базары для местных жителей). Рекомендую.
20 февраля 2020
Отличная экскурсия! До этой экскурсии у меня уже было две вечерние прогулки по Баку, однако экскурсия всё равно оказалась необходимой, я увидел целую кучу вещей, которые попросту упускаешь из виду без такого грамотного гида. Вы определённо не пожалеете. Вечерний Баку это совершенно другой город!
8 января 2020
Вечерний Баку действительно сказочно красив, по восточному колоритен в уголках старого города, монументален в облике новых зданий, бизнес-центров. Мы были уже в 1 день на обзорной экскурсии у Эльнура и не пожалели, что пошли на вечернюю. Баку - это тоже город контрастов😊. Экскурсовод отлично знает материал, перестраивал маршрут по нашему желанию, душевно и дружелюбно относится к гостям, посоветовал, как лучше пользоваться сервисом заказа такси, где лучше обменять валюту, вкусно и колоритно поужинать. Мы очень довольны, рады знакомству и будет рекомендовать друзьям!
5 января 2020
Получилась экскурсия интересная, решил сразу же написать свои впячетления. Очееь даже в дружной компании Эльнура. Комфортная, информативная прогулка по Ночному Баку. Спасибо.
28 декабря 2019
Не рекомендую брать данную экскурсию,зря потраченное время. Экскурсия не информативная, у гида нет связанного рассказа. После экскурсии о Баку толком ничего не узнали. Протичав комментарии после, пришли к выводу, что они скорее всего накрученные.
6 декабря 2019
Великолепная вечерняя экскурсия плюс фотосессия ... Благодарю Эльнура за теплое, сердечное ознакомление с Баку. Советую всем гостям города посетить, позабудите что вы в другом краю. Уют и комфорт обепечен.
26 ноября 2019
Когда я на следующий день рассказывала местным жителям сколько нам удалось посмотреть за один вечер - никто не верил, что это возможно! Мы, действительно , обошли почти все достопримечательности в городе! Очень спокойно, с интересными рассказами обо всем мы почти не заметили, как прошли эти 3,5 часа. В процессе Экскурсии мы периодически попадали в прекрасные места, откуда можно было сделать чудесные фото!
Полина
20 ноября 2019
Отличная возможность посмотреть вечерний Баку в хорошей компании. Стоит прихватить шарф и надеть кроссовки - будете много ходить)
Хорошая, легкая экскурсия с историческими вставками позволит окунуться и чуть лучше понять город.
Эльнур внимательный, общительный и если необходимо поможет купить билетик на метро, вызвать такси и просто позаботится, чтобы вам было комфортно.
Ещё 19 отзывов

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