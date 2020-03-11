29 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Блеск южной столицы Наше путешествие начнется на улице Низами, ярко мерцающей витринами своих магазинов и звенящей бокалами ресторанов. Вы увидите великолепные здания конца XIX столетия, величественные памятники и знаменитые достопримечательности в свете ночной иллюминации. Узнаете немало интересных фактов из истории города и услышите местные легенды. Мы пройдемся к площади Фонтанов, озаренной подсветкой, остановимся у главных ворот Старого города, минуем душистый парк им. М.А. Сабира и поговорим о модернизации парка «Филармония». А после поднимемся на аллею Шахидов, откуда открывается живописный вид на «Языки пламени» и набережную. И в завершение прогулки по фуникулеру спустимся к мини-Венеции. Здания музея Ковров и Музея азербайджанской литературы им.Низами Генджеви, театры и концертные залы, мерцающие наподобие звездного неба, — я покажу ночную жизнь города контрастов!
Организационные детали
Прогулка полностью пешеходная, дополнительные расходы не предполагаются.
Экскурсия проводится в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 18:00, в воскресенье в 20:00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 15 человек.
Местов встречи для начала тура у метро Сахиль.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Коротко о себе: мне 28 лет, выпускник Института Туризма по специальности «Этнограф». Связал жизнь с туризмом, как поступил в ВУЗ. Как профессиональный гид очень часто встречаю гостей из иностранных стран, и следующим счастливчиком, открывшим для себя колоритный Баку, можете оказаться именно ВЫ)
Отличная экскурсия! Эльнур рассказывает интересно и увлекательно, с юмором. Внимателен к туристам. Остались исключительно положительные впечатления и эмоции, время прогулки пролетело незаметно. Рекомендую!
Екатерина
9 марта 2020
Заказывали у Эльнура экскурсию Огни вечернего Баку. Остались самые положительные эмоции и красочные впечатления от прогулки по городу: крайне информативно,видно,что гид подкован и имеет соответствующее образование, рассказывает интересно и зажигательно. В общем, остались очень довольны!!
Дмитрий
6 марта 2020
Очень понравилась вечерняя прогулка с Эльнуром по центральной и исторической части Баку. Эльнур прекрасный рассказчик с отличным знанием истории и культурных особенностей жителей Азербайджана. Подскажет и всегда поможет с советом, что, как и где можно попробовать (рестораны с местной кухней и живой музыкой), посмотреть (лавки ремесленников и творческих жителей Баку) и купить (базары для местных жителей). Рекомендую.
Никита
20 февраля 2020
Отличная экскурсия! До этой экскурсии у меня уже было две вечерние прогулки по Баку, однако экскурсия всё равно оказалась необходимой, я увидел целую кучу вещей, которые попросту упускаешь из виду без такого грамотного гида. Вы определённо не пожалеете. Вечерний Баку это совершенно другой город!
Ольга
8 января 2020
Вечерний Баку действительно сказочно красив, по восточному колоритен в уголках старого города, монументален в облике новых зданий, бизнес-центров. Мы были уже в 1 день на обзорной экскурсии у Эльнура и не пожалели, что пошли на вечернюю. Баку - это тоже город контрастов😊. Экскурсовод отлично знает материал, перестраивал маршрут по нашему желанию, душевно и дружелюбно относится к гостям, посоветовал, как лучше пользоваться сервисом заказа такси, где лучше обменять валюту, вкусно и колоритно поужинать. Мы очень довольны, рады знакомству и будет рекомендовать друзьям!
Евгений
5 января 2020
Получилась экскурсия интересная, решил сразу же написать свои впячетления. Очееь даже в дружной компании Эльнура. Комфортная, информативная прогулка по Ночному Баку. Спасибо.
anna
28 декабря 2019
Не рекомендую брать данную экскурсию,зря потраченное время. Экскурсия не информативная, у гида нет связанного рассказа. После экскурсии о Баку толком ничего не узнали. Протичав комментарии после, пришли к выводу, что они скорее всего накрученные.
Хана
6 декабря 2019
Великолепная вечерняя экскурсия плюс фотосессия ... Благодарю Эльнура за теплое, сердечное ознакомление с Баку. Советую всем гостям города посетить, позабудите что вы в другом краю. Уют и комфорт обепечен.
Татьяна
26 ноября 2019
Когда я на следующий день рассказывала местным жителям сколько нам удалось посмотреть за один вечер - никто не верил, что это возможно! Мы, действительно , обошли почти все достопримечательности в городе! Очень спокойно, с интересными рассказами обо всем мы почти не заметили, как прошли эти 3,5 часа. В процессе Экскурсии мы периодически попадали в прекрасные места, откуда можно было сделать чудесные фото!
Полина
20 ноября 2019
Отличная возможность посмотреть вечерний Баку в хорошей компании. Стоит прихватить шарф и надеть кроссовки - будете много ходить)
Хорошая, легкая экскурсия с историческими вставками позволит окунуться и чуть лучше понять город.
Эльнур внимательный, общительный и если необходимо поможет купить билетик на метро, вызвать такси и просто позаботится, чтобы вам было комфортно.
Узнать о нефтяном буме, полюбоваться панорамами и проникнуть в мир вкусов Азербайджана
Я помогу вам прочувствовать Баку через два его «бренда» — нефть и азербайджанскую кухню. Вы проследите путь города и поймете, как черное золото повлияло на его судьбу. Погуляете по Нагорному парку, полюбуетесь Малой Венецией и прокатитесь на катере по Каспию. А еще оцените национальные блюда за обедом и посетите аутентичную чайную церемонию.
Авторская прогулка по мастерским Баку: секреты умельцев и полное погружение в колорит
Эта экскурсия для тех, кто не представляет путешествия без погружения в аутентичные особенности и традиции страны. В бакинских мастерских вы познакомитесь с людьми с золотыми руками, увидите, как создаются ковры, изделия из серебра и глины, расписываются ткани и обрабатывается дерево. И все это — в декорациях Старого и Нового Баку.
Познакомиться с главными историческими и природными достопримечательностями в окрестностях Баку
В поездке по знаковым местам Апшеронского полуострова вы осмотрите стоянки первобытных племен и расшифруете древнюю наскальную живопись; услышите историю мечети Биби-Эйбат, где захоронены прямые потомки Мухаммеда, и побываете в местах культа огнепоклонников. А также навестите мир грязевых вулканов и увидите одно из восьми розовых озер мира.
Прокатиться по трассе «Формулы-1», увидеть первую в мире нефтяную скважину и лучший вид на город
Приготовьтесь к путешествию по городу контрастов, в котором восточные минареты соседствуют с католическими и православными храмами и синагогами, а ренессанс, готика и барокко — с орнаментами южных растений. Я покажу вам главные достопримечательности Баку, хранящие необычное, невероятное, загадочное.
Древние улочки Старого города, эпоха нефтяного бума, храм огнепоклонников Атешгях и горящая гора
Это насыщенное приключение — возможность за один день изучить город и увидеть главные достопримечательности за его пределами. Вас ждёт яркий круговорот впечатлений: петляющие улочки за крепостными стенами, древний дворец, самая высокая точка города, миниатюрные книги, европейская архитектура нового Баку, храм зороастрийцев и природный вечный огонь.
Первое знакомство с «городом огней» на душевной обзорной прогулке с коренным бакинцем
Айда знакомиться с секретами Баку и улицами Старого города в компании коренного бакинца! Мы обойдем главные must-see локации города от Ичери Шехер до Пламенных башен, поговорим о судьбах местных жителей и традициях Азербайджана, при этом никуда не спеша – ведь «впереди вечность», как говорят бакинцы. За три часа вы погрузитесь в атмосферу Баку, наполненного солнцем, негой, восточным колоритом и ароматами местной кухни.
Пройти по Старому городу, посетить дворец Ширваншахов и музей ковров и завершить прогулку чаепитием
Это легкая экскурсия отлично подойдет для знакомства с Баку! Вы увидите главное в старом центре, погрузитесь в историю и колорит нашей страны. Во дворце Ширваншахов услышите о великой династии, а в Музее ковра — о древнем ремесле и обычаях азербайджанцев. В конце я угощу вас чаем, чтобы впечатления от первой встречи с Баку остались самыми приятными.
Обзорная экскурсия по городу позволит вам познакомиться как со старинными, так и с новыми кварталами города: вы осмотрите памятники средневековой эпохи, узнаете о временах нефтяного бума, когда началась активная застройка города, а также увидите современные здания, в том числе знаменитый Центр Гейдара Алиева, признанный лучшим архитектурным строением мира в 2014 году. По пути я расскажу вам о национальных традициях и культуре, а возле мечетей поговорим о религиозной стороне жизни азербайджанцев.
Насыщенная групповая прогулка от древности до современности
В Баку, как в калейдоскопе, совершенно разные «стеклышки» складываются в прекрасные образы. В свете вечерней иллюминации вы оцените гармонию древних крепостных стен и современных Пламенных башен, проникнетесь традициями и новыми архитектурными решениями. Маршрут пройдет по двум ключевым частям Баку: Старому городу и районам эпохи нефтяного бума. Так, за 3 часа вы узнаете главное об истории, архитектуре и жизни города ветров и страны огней.