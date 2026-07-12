29 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Неспешно гуляя по Старому городу и открывая его новые грани, вы насладитесь мотивами бакинских ночей и узнаете историю столицы. Я проведу вас самыми колоритными переулками к главным достопримечательностям, расскажу о местных традициях и современной жизни древнего мегаполиса, а также дам немало полезных советов о том, что точно стоит посетить в дневные часы.

Описание экскурсии

Блеск южной столицы

Наше путешествие начнется на улице Низами, ярко мерцающей витринами своих магазинов и звенящей бокалами ресторанов. Вы увидите великолепные здания конца 19 столетия, величественные памятники и знаменитые достопримечательности в свете ночной иллюминации. Узнаете немало интересных фактов из истории города и услышите местные легенды. Мы пройдемся к площади Фонтанов, озаренной подсветкой, остановимся у главных ворот Старого города, минуем душистый парк им. М. А. Сабира и поговорим о модернизации парка «Филармония». А после поднимемся на Аллею шахидов, откуда открывается живописный вид на «Языки пламени» и набережную. И в завершение прогулки по фуникулеру спустимся к мини-Венеции. Здания Музея ковров и Музея азербайджанской литературы им. Низами Генджеви, театры и концертные залы, мерцающие наподобие звездного неба, — я покажу ночную жизнь города контрастов!

Достопримечательности по маршруту:

здание Исмаилия

мэрия города Баку — здание городской думы 19 века

доходные дома нефтяных магнатов 19 — начала 20 веков

трасса Формулы-1

Губернаторский садик (бывший Михайловский сад)

Филармония М. Магомаева

Приморский бульвар (набережная)

«Малая Венеция»

«Дениз Молл»

Музей ковров

фуникулёр

Нагорный парк

Пламенные башни

смотровая площадка

Организационные детали