29 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вечерний Баку действительно сказочно красив, по восточному колоритен в уголках старого города, монументален в облике новых зданий, бизнес-центров. Мы были уже в 1 день на обзорной экскурсии у Эльнура и не пожалели, что пошли на вечернюю. Баку - это тоже город контрастов😊. Экскурсовод отлично знает материал, перестраивал маршрут по нашему желанию, душевно и дружелюбно относится к гостям, посоветовал, как лучше пользоваться сервисом заказа такси, где лучше обменять валюту, вкусно и колоритно поужинать. Мы очень довольны, рады знакомству и будет рекомендовать друзьям!