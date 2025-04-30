В программе:

Посещение Девичьей башни. Одним из самых захватывающих моментов нашего тура станет посещение знаменитой Девичьей башни — одного из символов Баку и объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Эта величественная башня, возвышающаяся над узкими улочками Старого города, является не только архитектурным шедевром, но и хранилищем множества тайн и легенд, которыми мы поделимся с Вами.

Прогулка по узким улочкам с осмотром старинных караван-сараев — Мултани и Бухары. Одной из самых увлекательных частей нашего тура станет прогулка по живописным узким улочкам старого города с осмотром старинных караван-сараев — Мултани и Бухары. Эти исторические здания не только представляют собой архитектурные жемчужины, но и рассказывают о важной роли Баку как центра торговли на Великом шелковом пути.

Остановка у Дворца Ширваншахов. Следующей точкой в нашем увлекательном путешествии по Старому городу будет Дворца Ширваншахов. Дворец является настоящей жемчужиной азербайджанской архитектуры. Здесь вы увидите главное здание дворца, где жили и работали правители, а также Диванхану, место для важных государственных встреч. Внутренние покои и мечеть Ширваншахов позволят вам окунуться в атмосферу средневековой роскоши и величия. Этот дворец – живое свидетельство богатой истории и культурного наследия Азербайджана.

Посещение места съемок фильма “Бриллиантовая рука”. Мы направимся к известному месту в Ичеришехер, где снимались ключевые сцены фильма. Это место стало настоящей достопримечательностью для всех любителей кино и советского кинематографа. Мы расскажем Вам о том, как проходили съемки и какие эпизоды были сняты именно здесь. Вы сможете увидеть эти места своими глазами и сравнить их с кадрами из фильма.

Завершение экскурсии на смотровой площадке у стен Ичеришехер. Наш увлекательный тур завершится на смотровой площадке у стен древнего города, где вы сможете насладиться потрясающими видами на Баку. Этот финальный аккорд нашей экскурсии позволит вам в полной мере оценить контраст между историческим и современным обликом города, а также закрепить все впечатления, полученные за день. Важная информация:.

