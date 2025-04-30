Пешая экскурсия по старому городу Баку, или Ичеришехеру, предлагает уникальную возможность окунуться в богатую историю и культуру Азербайджана.
Описание экскурсии
В программе:
- Посещение Девичьей башни. Одним из самых захватывающих моментов нашего тура станет посещение знаменитой Девичьей башни — одного из символов Баку и объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Эта величественная башня, возвышающаяся над узкими улочками Старого города, является не только архитектурным шедевром, но и хранилищем множества тайн и легенд, которыми мы поделимся с Вами.
- Прогулка по узким улочкам с осмотром старинных караван-сараев — Мултани и Бухары. Одной из самых увлекательных частей нашего тура станет прогулка по живописным узким улочкам старого города с осмотром старинных караван-сараев — Мултани и Бухары. Эти исторические здания не только представляют собой архитектурные жемчужины, но и рассказывают о важной роли Баку как центра торговли на Великом шелковом пути.
- Остановка у Дворца Ширваншахов. Следующей точкой в нашем увлекательном путешествии по Старому городу будет Дворца Ширваншахов. Дворец является настоящей жемчужиной азербайджанской архитектуры. Здесь вы увидите главное здание дворца, где жили и работали правители, а также Диванхану, место для важных государственных встреч. Внутренние покои и мечеть Ширваншахов позволят вам окунуться в атмосферу средневековой роскоши и величия. Этот дворец – живое свидетельство богатой истории и культурного наследия Азербайджана.
- Посещение места съемок фильма “Бриллиантовая рука”. Мы направимся к известному месту в Ичеришехер, где снимались ключевые сцены фильма. Это место стало настоящей достопримечательностью для всех любителей кино и советского кинематографа. Мы расскажем Вам о том, как проходили съемки и какие эпизоды были сняты именно здесь. Вы сможете увидеть эти места своими глазами и сравнить их с кадрами из фильма.
Завершение экскурсии на смотровой площадке у стен Ичеришехер. Наш увлекательный тур завершится на смотровой площадке у стен древнего города, где вы сможете насладиться потрясающими видами на Баку. Этот финальный аккорд нашей экскурсии позволит вам в полной мере оценить контраст между историческим и современным обликом города, а также закрепить все впечатления, полученные за день. Важная информация:.
- При бронировании двух наших экскурсий в подарок вы получите VIP-трансфер из отеля до аэропорта;
- В группе могут быть туристы из разных стран, в связи с этим мы проводим экскурсию на двух языках: русском и английском;
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Девичья башня
- Караван-сараи - Мултани и Бухары
- Дворец Ширваншахов
- Места съемок фильма «Бриллиантовая рука»
- Площадка у стен Ичеришехер
Что включено
- Услуги профессионального гида
Что не входит в цену
- Билет в Девичью башню - 15 AZN
- Билет во дворец Ширваншахов - 15 AZN
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встречаемся у Парных ворот на улице Азиза Алиева
Завершение: Парные ворота
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
30 апр 2025
Нашим гидом был Назир. Хорошо владеет русским языком, очень образован, со знанием своего дела. Экскурсия очень понравилась
Д
Дарья
25 мар 2025
Хотела бы выразить огромную благодарность Мураду за проведенную экскурсию! Я бронировала экскурсию всего лишь за день до мероприятия и мы очень оперативно договорились.
Д
Дарья
22 мар 2025
Впечатлений масса! Сегодня нам по старому и новому Баку провел экскурсию Адил - потрясающий интеллигентный человек, рассказчик, историк, преподаватель… его русский язык с красивейшими оборотами ласкал слух… сегодня к Адилу
Л
Лала
21 мар 2025
Есть экскурсии которые не только полезны и занимательны, но и оставляющие после невероятно приятное послевкусие - прогулка по старому городу с Leman, однозначно, одна из них. Безумно интересная экскурсия, которая
В
Вера
21 мар 2025
Есть экскурсии которые не только полезны и занимательны, но и оставляющие после невероятно приятное послевкусие - прогулка по старому городу с Leman, однозначно, одна из них. Безумно интересная экскурсия, которая
Входит в следующие категории Баку
