Что вас ожидает

Гобустан и грязевые вулканы

Вы посетите заповедник Гобустан — один из самых известных в мире историко-археологических парков под открытым небом. Увидите первобытные жилища — пещеры и стоянки — и раскроете значение таинственных петроглифов. А также рассмотрите наскальные рисунки, повествующие о культуре, хозяйстве и обычаях людей, живших на этой земле. Далее мы отправимся к грязевым вулканам: полюбуемся марсианскими пейзажами и сделаем «открыточные» фото.

Мечеть и «горящая гора»

Мы побываем в шиитской мечети Биби-Эйбат на берегу Бакинской бухты, остановимся у первой в мире нефтяной скважины и поднимемся на «горящую гору» Янардаг. Вы увидите на ее склонах природный негаснущий огонь и узнаете, что писал об этом феномене Марко Поло. Кроме того, по желанию, мы сможем заехать в рыбный ресторан и отведать свежий улов из Каспийского моря.

Старый город Ичери-шехер

Вы оцените главные достопримечательности Старого Баку: Девичью башню, дворец Ширваншахов, Крепостные ворота и руины часовни Святого Варфоломея. Заглянете на средневековую рыночную площадь, увидите восточные бани и древние караван-сараи. Пройдете по местам съемок знаменитых фильмов — «Бриллиантовая рука», «Тегеран-43» и «Человек-амфибия» — заглянете в художественную мастерскую Али Шамси и оцените памятник азербайджанскому поэту Алиаге Вахиду.

Организационные детали