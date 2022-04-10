Старый Баку и полуостров Апшерон за 1 день

Наскальные рисунки, грязевые вулканы, «горящая гора», мечети и дворцы на авто-пешеходной экскурсии

Индивидуальная
Приглашаю вместе исследовать Апшерон — край сюрреалистических пейзажей и древних сокровищ! Вы расшифруете наскальные рисунки в заповеднике Гобустан, побываете на грязевых вулканах и полюбуетесь незатухающими огнями на горе Янардаг.

А еще осмотрите мечеть Биби-Эйбат и погуляете по извилистым улицам Старого Баку.
Старый Баку и полуостров Апшерон за 1 день
Старый Баку и полуостров Апшерон за 1 день
Старый Баку и полуостров Апшерон за 1 день
Старый Баку и полуостров Апшерон за 1 день
Старый Баку и полуостров Апшерон за 1 день
Старый Баку и полуостров Апшерон за 1 день
Старый Баку и полуостров Апшерон за 1 день
Старый Баку и полуостров Апшерон за 1 день
Старый Баку и полуостров Апшерон за 1 день
Старый Баку и полуостров Апшерон за 1 день
Старый Баку и полуостров Апшерон за 1 день
Старый Баку и полуостров Апшерон за 1 день
Старый Баку и полуостров Апшерон за 1 день
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Что вас ожидает

Гобустан и грязевые вулканы

Вы посетите заповедник Гобустан — один из самых известных в мире историко-археологических парков под открытым небом. Увидите первобытные жилища — пещеры и стоянки — и раскроете значение таинственных петроглифов. А также рассмотрите наскальные рисунки, повествующие о культуре, хозяйстве и обычаях людей, живших на этой земле. Далее мы отправимся к грязевым вулканам: полюбуемся марсианскими пейзажами и сделаем «открыточные» фото.

Мечеть и «горящая гора»

Мы побываем в шиитской мечети Биби-Эйбат на берегу Бакинской бухты, остановимся у первой в мире нефтяной скважины и поднимемся на «горящую гору» Янардаг. Вы увидите на ее склонах природный негаснущий огонь и узнаете, что писал об этом феномене Марко Поло. Кроме того, по желанию, мы сможем заехать в рыбный ресторан и отведать свежий улов из Каспийского моря.

Старый город Ичери-шехер

Вы оцените главные достопримечательности Старого Баку: Девичью башню, дворец Ширваншахов, Крепостные ворота и руины часовни Святого Варфоломея. Заглянете на средневековую рыночную площадь, увидите восточные бани и древние караван-сараи. Пройдете по местам съемок знаменитых фильмов — «Бриллиантовая рука», «Тегеран-43» и «Человек-амфибия» — заглянете в художественную мастерскую Али Шамси и оцените памятник азербайджанскому поэту Алиаге Вахиду.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Входные билеты в Гобустан не включены в стоимость — 19 манатов с человека
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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