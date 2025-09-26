Пешеходно-автомобильная экскурсия по Баку.
Пешком пройдётесь по Старому городу, по хорошо известным местам Старого города (места, где снимали советские фильмы), а в конце экскурсии вас ожидает знакомство с очень вкусной национальной кухней.
Описание экскурсииЭкскурсия предлагает уникальную возможность увидеть, как менялся Баку, сочетая историю и современность. Я расскажу об истории города Баку, в частности Старого города: каким был он раньше, как строили крепостные стены, какой была культура и гигиена в средних веках. Познакомлю вас с национальной кухней, покажу старые и действующие хаммамы, познакомлю с прекрасной аурой Старого города. Пройдёмся по улочкам, где снимали известные советские фильмы. А также вы отправитесь в увлекательное автомобильное путешествие по улицам современного Баку, где познакомитесь с великолепной архитектурой эпохи первого нефтяного бума и восхитительными современными постройками, которые отражают дух динамичного и яркого города! В ходе прогулки вы сможете почувствовать атмосферу старого города и узнать много о его богатом культурном наследии, получите полное представление о том, как город развивался с эпохи нефтяного бума до сегодняшнего дня. И как бывшый Черный город превратился в Белый? Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и даст глубокое понимание истории и современной жизни Баку! Важная информация: При необходимости могу помочь с размещением в гостиницах
Экскурсия проводится каждый день с 10:00 до 19:00 в удобное для вас время.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Крепостные стены и знаменитые Парные ворота с уникальной архитектурой
- Бывшая таможня. Поговорим о её функциях и принципе работы
- Аутентичные хамамы - оазисы отдыха и культуры
- Дворец Ширваншахов - жемчужина Старого города и символ королевской эпохи
- Мечети, где элегантная архитектура соседствует с духовным наследием
- Резиденция бакинских ханов - аутентичный комплекс, состоящий из нескольких домов
- Караван-сараи - древние дома отдыха для путешественников, хранящие истории Великого шёлкового пути
- Девичья башня - символ города, окутанный тайнами. Расскажем вам о них подробнее
- Места, где снимали легендарные советские фильмы: "Бриллиантовая рука", "Человек-амфибия" и другие
- Первая нефтяная скважина, пробуренная индустриальным методом
- Здания, построенные на деньги нефтяных магнатов. Элегантные доходные дома и особняки хранят историю первого нефтяного бума
- Белый Город - улицы современного Баку, где новые постройки отражают дух динамичного и яркого города
- Центр Гейдара Алиева - одна из последних работ Захи Хадид
- Нагорный парк - смотровая площадка
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Питание
- Входные билеты в музеи
- Личные расходы
- Размещение в отелях
Где начинаем и завершаем?
Начало: У Парных Ворот Старого Города или гостиницы
Завершение: Гостиница или по желанию гостей
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится каждый день с 10:00 до 19:00 в удобное для вас время.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- При необходимости могу помочь с размещением в гостиницах
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Гуревич
26 сен 2025
Заказали 2 экскурсии 18 и 19 сентября по Баку на 6 человек. За нами заехали прямо в гостиницу. Было очень интересно и познавательно. Айгун рассказала и показала нам много интересных мест. Айгун очень знающий экскурсавод и очень внимательная. Получили море удовольствия. Очень рекомендуем. Не пожалеете.
М
Маргарита
3 сен 2025
29 августа мы с мужем, будучи в Баку, заказали персональную экскурсию "Солнечный Баку" с её ведущей Айгюн. Договорились на вечер, когда, спадёт жара. Айгюн заехала за нами и мы поехали
О
Ольга
30 авг 2025
И
Игорь
17 авг 2025
Высоко профессионально, захватывающе, интересно и очень культурно. Спасибо!
А
Анна
29 июл 2025
Мы осматривали достопримечательности прекрасного солнечного Баку с прекрасным экскурсоводом Айгюн. Мы посетили смотровую площадку и старый город. Айгюн подробно рассказывала об истории как старинных, так и новых объектов достопримечательностей.
Что очень удобно, экскурсовод забрала нас на машине от отеля, показала красивые ракурсы для фотографий и дала рекомендации по интересным местам, которые можно ещё посетить.
Е
Елена
27 июл 2025
Все прошло прекрасно, нас забрали из гостиницы, а после экскурсии привезли обратно. Экскурсия продолжалась 4 часа. Посмотрели все что указано в программе, после пешеходной прогулки по каждой локации нас ждал водитель и вез к следующей, так что сил хватило на все. Экскурсовод Вахид отличный! спасибо
М
Максм
22 июл 2025
Хотим поблагодарить гида Айгун за прекрасную экскурсию по Баку. Очень понравилось. Баку очень колоритный и красивый город. Гид провела нас по красивым местам города, очень интересно рассказала об истории Баку.
Е
Елена
19 июл 2025
Е
Елена
18 июл 2025
Спасибо за очень интересную экскурсию! Очень интеллигентный и образованный гид со знанием пяти языков! Русский безупречный, любит свою работу. Отвечала на все вопросы, все понравилось.
М
Мария
16 июн 2025
Ездили с Айгюн на экскурсию Солнечный Баку. Встретились у нашего отеля, прокатились на фуникулёре, погуляли в Нагорном парке, доехали до музея Гейдара Алиева, а под конец поблуждали в Старом городе.
