38 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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История города и его героев на автомобильно-пешеходной экскурсии по знаковым достопримечательностям

Али
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Али – ваш гид
Приглашаю вас на обзорную авто-пешеходную экскурсию по Баку, во время которой вы посетите монументальные, исторические и архитектурные памятники города в его современной и средневековой частях, познакомитесь с историей Азербайджана и Баку, в том числе узнаете о событиях 1918 года (первая независимость), 1990-х годов, второй мировой войны и других, а также услышите рассказы о знаменитых жителях.
94 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 3 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии38 отзывов
4.82
Старый и новый Баку. Обзорная экскурсия
Старый и новый Баку. Обзорная экскурсия

Программа

  • Основные автомагистрали и площади города, знаковые достопримечательности Баку.
  • Панорама города и Бакинской Бухты из Нагорного парка.
  • Осмотр средневековой части города «Ичяри Шяхяр» («Внутренний Город»): крепостные стены, главные ворота города «Гоша гала гапы», Дворец Ширваншахов, башенный храм «Гыз галасы» («Девичья башня»), средневековые бани, каравансараи, мастерские ремесленников, ковровые и антикварные магазины.

Первая часть экскурсии — автомобильная, следующая — пешеходная.

Старый и новый Баку. Обзорная экскурсия
Старый и новый Баку. Обзорная экскурсия
Старый и новый Баку. Обзорная экскурсия
Старый и новый Баку. Обзорная экскурсия
Старый и новый Баку. Обзорная экскурсия
Старый и новый Баку. Обзорная экскурсия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Али
Али
Меня зовут Али. Я родился в 1992 году. Уже 7 лет работаю частным гидом в Баку. Имею сертификат Министерства Туризма. Хорошо владею русским языком. Провожу экскурсии в Баку и по самым интересным достопримечательностям всего Азербайджана. Есть несколько машин для разных групп людей (хендай сантафе, минивэн (мерседес виано), микроавтобус (мерседес спринтер), поэтому без проблем могу возить туристов на большие расстояния.
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38 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

18 октября 2019
В начале октября мне довелось побывать проездом в Баку и чтобы не терять времени решила познакомиться с городом, с историей страны, со старым и новым городом и с людьми. Экскурсию заказала на Трипстере, гида выбирала по отзывам и впечатления от экскурсии и от знакомства с Али остались самые замечательные. Али - прекрасный рассказчик, доброжелательный и внимательный гид, раскрывший за такой короткий срок не только историю страны, но и показал сегодняшний Баку. Отдельное спасибо хочу сказать за встречу в аэропорту и трансфер обратно в аэропорт. Благодаря Али хочется приехать в страну уже целенаправлено, а не проездом. Спасибо!
4 октября 2019
Мы вернулись в Москву ! Она встретила нас холодной погодой и дождем! Но воспоминания о прекрасном, солнечном Баку делают даже нашу погоду теплее. Побывали в Баку с друзьями в конце сентября и остались под большим впечатлением от поездки!
А еще нам очень повезло с гидом! К слову сказать,выбирала его по отзывам,и не разочаровались! А так как заказали у него две экскурсии ( город и загородную) это было очень важно! Али оказался очень приятным молодым человеком, по-настоящему знающим, любящим свой город, а что еще немало важно очень позитивным, добрым человеком - это всегда располагает людей. Ее рассказ был ярким, эмоциональным, помимо истории, просмотра достопримечательностей он подсказал нам где можно вкусно пообедать, а так как у нас было Два дня рождения :))) помог с выбором ресторанов! Спасибо за экскурсию, за то, что показали нам такие замечательные места как Янардаг,Гобустан,Розовое озеро! Спасибо за любовь к Баку и за то, что эта любовь теперь и в наших сердцах!
С уважением туристы - семья Михневых и Белкиных.
Daria
5 сентября 2019
Очень понравилась Экскурсия. Узнали об истории Азербайджана, много интересной и содержательной информации о Баку.
Спасибо
1 сентября 2019
Экскурсия с Али понравилась. Гид ориентирован на клиента. Знает много интересных фактов, оперирует датами, рассказ подкрепляет фотоматериалами на планшете. Без занудства рассказывает о городе, его истории, обычаях, достопримечательностях. Возможно, для всерьёз интересующихся историей людей экскурсия покажется не слишком информативной, но для отдыха и знакомства с городом - самое то! После экскурсии Али порекомендовал замечательный атмосферный ресторан для ужина и отдыха. Планирую вернуться в Баку и обязательно воспользуюсь услугами Али вновь!
26 августа 2019
Содержательная и интересная экскурсия.
4 августа 2019
Отличная экскурсия с замечательным гидом Али! Спасибо большое! Всем реккомендую!
4 августа 2019
Спасибо большое Али за прекрасно проведённое с ним время. Очень приятный собеседник, умница, хороший рассказчик, тактичен, а в его приятный голос я просто влюбилась. Однозначно рекомендую его всем!.
Елена и Александр. СПб.
28 июля 2019
Спасибо гиду Али, за отличную экскурсию! Очень интересно !
10 мая 2019
Отдыхали в Баку на майских праздниках. С Али гуляли по старому и новому Баку. Хочу выразить благодарность Али за проведенную экскурсию. Прогулка пролетела незаметно при том, что нам удалось втиснуться в график Али только к пяти часам дня, с утра мы гуляли по городу. Усталости на экскурсии не заметили, настолько интересно, увлекательно, одновременно спокойно протекал наш маршрут. Сожалели только о том, что поздно стала бронировать экскурсии, поэтому в дни нашего прибывания в городе Али был уже занят, смогли попасть к нему только на эту обзорную программу. Али, Вы невероятно приятный, тактичный молодой человек, с большим профессионализмом, ответственностью подходите к Вашей работе, это вызывает уважение, одновременно является проявлением уважения к нам, туристам, желаем Вам удачи в дальнейшем, если друзья соберутся с Баку, обязательно порекомендуем побыстрее позаботиться об экскурсиях, чтоб попасть к Вам.
5 мая 2019
Мы взяли обзорную экскурсию с Али , несмотря на то , что нас было 7 девушек , Али смог контролировать , чтобы мы не отвлекались , чтоб все слышали информацию , компактно и информативно смог донести свои знания . Я однозначно рекомендую этого гида ! Ещё один очень положительный момент : Али организовал трансфер для нас и встретил в аэропорту .
Ещё 28 отзывов

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