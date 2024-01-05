38 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Представляем вашему вниманию эксклюзивную авто-пешеходную экскурсию по Баку, которая позволит вам ознакомиться с главными достопримечательностями столицы Азербайджана.
Вас ждет познавательное путешествие по историческим и архитектурным памятникам, начиная от монументального Дома правительства
Вас ждет познавательное путешествие по историческим и архитектурным памятникам, начиная от монументального Дома правительства
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные архитектурные памятники
- 🏛 Исторические места и события
- 🏙 Величественные современные здания
- 🌳 Живописные парки и виды
- 🕌 Культурное наследие и религиозные сооружения
- 🛍 Аутентичные базары и местные продукты
Что можно увидеть
- Дом правительства
- Культурный Центр Гейдара Алиева
- Flame Towers
- Нагорный Парк
- Белый город
- Мечеть Биби-Эйбат
- Первая нефтяная скважина
- Зеленый базар
Описание экскурсии
Добро пожаловать в солнечный Баку! На обзорной автомобильно-пешеходной экскурсии вы насладитесь красотой нашего города и осмотрите его главные достопримечательности. В программе:
- Дом правительства — проедем мимо архитектурного достояния Баку;
- Культурный Центр Гейдара Алиева (внешний осмотр) — один из самых удачных проектов Захи Хадид, который был признан лучшим зданием в мире в 2014 году;
- Flame Towers, или «Пламенные башни»: визитная карточка современного Баку;
- Нагорный Парк: увидим прибрежный город с его самой высокой точки;
- Белый город, который раньше именовали «Чернымй городом»;
- Мечеть Биби-Эйбат 13 века: я познакомлю вас с комплексом и его глубокой историей. Это значимый памятник исламской архитектуры, который точно нужно увидеть.
- Первая нефтяная скважина в мире. А вы знали, что именно в Баку в 1846 году впервые в мире пробурили нефтяную скважину механическим способом.
- Зеленый базар: икра, фрукты, сладости и, конечно же, азербайджанский чай на самом колоритном базаре столицы.
Организационные детали
Обратите внимания: обзорная экскурсия не предусматривает посещения музеев.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Али — ваш гид в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 605 туристов
Меня зовут Али. Я родился в 1992 году. Уже 11 лет работаю частным гидом в Баку. Имею сертификат Министерства Туризма. Хорошо владею русским языком. Провожу экскурсии в Баку и по самым интересным достопримечательностям всего Азербайджана. Есть несколько машин для разных групп людей (хендай сантафе, минивэн (мерседес виано), микроавтобус (мерседес спринтер), поэтому без проблем могу возить туристов на большие расстояния.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 53 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Али замечательный гид с глубокими знаниями и любовью к Баку и Азербайджану. Все понравилось в этой экскурсии, благодарны за то, что наши пожелания были учтены. С радостью порекомендую и экскурсию и гида!
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С
Али, замечательный гид. Очень понравилась продуманность маршрута и подача материала. Время пролетело незаметно. Экскурсия не ограничивалась только заданной темой. По ходу экскурсии мы получили много дополнительной информации относительно архитектурного стиля
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Спасибо Али за встречу и знакомство с прекрасным Баку! Прилетали погулять на выходные и остались в восторге! Город контрастов произвел на нас впечатление: такое гармоничное сочетание прогулки по узким улочкам
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О
В начале октября мне довелось побывать проездом в Баку и чтобы не терять времени решила познакомиться с городом, с историей страны, со старым и новым городом и с людьми. Экскурсию
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Г
Мы вернулись в Москву! Она встретила нас холодной погодой и дождем! Но воспоминания о прекрасном, солнечном Баку делают даже нашу погоду теплее. Побывали в Баку с друзьями в конце сентября
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М
Отдыхали в Баку на майских праздниках. С Али гуляли по старому и новому Баку. Хочу выразить благодарность Али за проведенную экскурсию. Прогулка пролетела незаметно при том, что нам удалось втиснуться
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