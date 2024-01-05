38 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Обзорная автопешеходная экскурсия по Баку

Приглашаем на уникальное путешествие по Баку, где история и современность переплетаются в одном туре
Представляем вашему вниманию эксклюзивную авто-пешеходную экскурсию по Баку, которая позволит вам ознакомиться с главными достопримечательностями столицы Азербайджана.

Вас ждет познавательное путешествие по историческим и архитектурным памятникам, начиная от монументального Дома правительства
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и заканчивая мечетью Биби-Эйбат 13 века.

Откройте для себя уникальную историю первой в мире нефтяной скважины и насладитесь красотой Зеленого базара.

Эта экскурсия станет отличным выбором для тех, кто хочет погрузиться в атмосферу Баку, узнать его историю и культуру

5
53 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные архитектурные памятники
  • 🏛 Исторические места и события
  • 🏙 Величественные современные здания
  • 🌳 Живописные парки и виды
  • 🕌 Культурное наследие и религиозные сооружения
  • 🛍 Аутентичные базары и местные продукты
Обзорная автопешеходная экскурсия по Баку
Обзорная автопешеходная экскурсия по Баку
Обзорная автопешеходная экскурсия по Баку

Что можно увидеть

  • Дом правительства
  • Культурный Центр Гейдара Алиева
  • Flame Towers
  • Нагорный Парк
  • Белый город
  • Мечеть Биби-Эйбат
  • Первая нефтяная скважина
  • Зеленый базар

Описание экскурсии

Добро пожаловать в солнечный Баку! На обзорной автомобильно-пешеходной экскурсии вы насладитесь красотой нашего города и осмотрите его главные достопримечательности. В программе:

  • Дом правительства — проедем мимо архитектурного достояния Баку;
  • Культурный Центр Гейдара Алиева (внешний осмотр) — один из самых удачных проектов Захи Хадид, который был признан лучшим зданием в мире в 2014 году;
  • Flame Towers, или «Пламенные башни»: визитная карточка современного Баку;
  • Нагорный Парк: увидим прибрежный город с его самой высокой точки;
  • Белый город, который раньше именовали «Чернымй городом»;
  • Мечеть Биби-Эйбат 13 века: я познакомлю вас с комплексом и его глубокой историей. Это значимый памятник исламской архитектуры, который точно нужно увидеть.
  • Первая нефтяная скважина в мире. А вы знали, что именно в Баку в 1846 году впервые в мире пробурили нефтяную скважину механическим способом.
  • Зеленый базар: икра, фрукты, сладости и, конечно же, азербайджанский чай на самом колоритном базаре столицы.

Организационные детали

Обратите внимания: обзорная экскурсия не предусматривает посещения музеев.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Али
Али — ваш гид в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 605 туристов
Меня зовут Али. Я родился в 1992 году. Уже 11 лет работаю частным гидом в Баку. Имею сертификат Министерства Туризма. Хорошо владею русским языком. Провожу экскурсии в Баку и по самым интересным достопримечательностям всего Азербайджана. Есть несколько машин для разных групп людей (хендай сантафе, минивэн (мерседес виано), микроавтобус (мерседес спринтер), поэтому без проблем могу возить туристов на большие расстояния.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 53 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
47
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5
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1
2
1
Владий
Али замечательный гид с глубокими знаниями и любовью к Баку и Азербайджану. Все понравилось в этой экскурсии, благодарны за то, что наши пожелания были учтены. С радостью порекомендую и экскурсию и гида!
Али замечательный гид с глубокими знаниями и любовью к Баку и Азербайджану. Все понравилось в этой
Али замечательный гид с глубокими знаниями и любовью к Баку и Азербайджану. Все понравилось в этой
Али замечательный гид с глубокими знаниями и любовью к Баку и Азербайджану. Все понравилось в этой
Али замечательный гид с глубокими знаниями и любовью к Баку и Азербайджану. Все понравилось в этой
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С
Али, замечательный гид. Очень понравилась продуманность маршрута и подача материала. Время пролетело незаметно. Экскурсия не ограничивалась только заданной темой. По ходу экскурсии мы получили много дополнительной информации относительно архитектурного стиля
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города, культурных особенностей, экономического и политического курса страны. Наш гид был максимально корректным, учитывал все пожелания, всегда был готов предоставить информацию по требованию (вне экскурсии) и обеспечил максимально комфортную среду. Плюс хороший автомобиль. Уже порекомендовали Али своим знакомым, которые планирую свой визит в Баку. Очень благодарны!!!!! Спасибо!!!!

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Екатерина
Спасибо Али за встречу и знакомство с прекрасным Баку! Прилетали погулять на выходные и остались в восторге! Город контрастов произвел на нас впечатление: такое гармоничное сочетание прогулки по узким улочкам
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Старого города и новым районам с современными зданиями. А видеть в непосредственной близости нефтяные установки, проезжая по городу, - очень необычно! Плюсом ко всему гостеприимство и доброжелательность бакинцев. Али доброжелательный и исключительно воспитанный молодой человек, емко и одновременно ненавязчиво поделился историческими фактами и адаптировал экскурсию под наше возможное время. Настроение, конечно же, приехать еще и гулять, открывать для себя новые уголки Азербайджана!

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О
В начале октября мне довелось побывать проездом в Баку и чтобы не терять времени решила познакомиться с городом, с историей страны, со старым и новым городом и с людьми. Экскурсию
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заказала на Трипстере, гида выбирала по отзывам и впечатления от экскурсии и от знакомства с Али остались самые замечательные. Али - прекрасный рассказчик, доброжелательный и внимательный гид, раскрывший за такой короткий срок не только историю страны, но и показал сегодняшний Баку. Отдельное спасибо хочу сказать за встречу в аэропорту и трансфер обратно в аэропорт. Благодаря Али хочется приехать в страну уже целенаправлено, а не проездом. Спасибо!

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Г
Мы вернулись в Москву! Она встретила нас холодной погодой и дождем! Но воспоминания о прекрасном, солнечном Баку делают даже нашу погоду теплее. Побывали в Баку с друзьями в конце сентября
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и остались под большим впечатлением от поездки!
А еще нам очень повезло с гидом! К слову сказать,выбирала его по отзывам,и не разочаровались! А так как заказали у него две экскурсии (город и загородную) это было очень важно! Али оказался очень приятным молодым человеком, по-настоящему знающим, любящим свой город, а что еще немало важно очень позитивным, добрым человеком - это всегда располагает людей. Ее рассказ был ярким, эмоциональным, помимо истории, просмотра достопримечательностей он подсказал нам где можно вкусно пообедать, а так как у нас было Два дня рождения:))) помог с выбором ресторанов! Спасибо за экскурсию, за то, что показали нам такие замечательные места как Янардаг,Гобустан,Розовое озеро! Спасибо за любовь к Баку и за то, что эта любовь теперь и в наших сердцах!
С уважением туристы - семья Михневых и Белкиных.

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М
Отдыхали в Баку на майских праздниках. С Али гуляли по старому и новому Баку. Хочу выразить благодарность Али за проведенную экскурсию. Прогулка пролетела незаметно при том, что нам удалось втиснуться
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в график Али только к пяти часам дня, с утра мы гуляли по городу. Усталости на экскурсии не заметили, настолько интересно, увлекательно, одновременно спокойно протекал наш маршрут. Сожалели только о том, что поздно стала бронировать экскурсии, поэтому в дни нашего прибывания в городе Али был уже занят, смогли попасть к нему только на эту обзорную программу. Али, Вы невероятно приятный, тактичный молодой человек, с большим профессионализмом, ответственностью подходите к Вашей работе, это вызывает уважение, одновременно является проявлением уважения к нам, туристам, желаем Вам удачи в дальнейшем, если друзья соберутся с Баку, обязательно порекомендуем побыстрее позаботиться об экскурсиях, чтоб попасть к Вам.

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