38 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Отдыхали в Баку на майских праздниках. С Али гуляли по старому и новому Баку. Хочу выразить благодарность Али за проведенную экскурсию. Прогулка пролетела незаметно при том, что нам удалось втиснуться в график Али только к пяти часам дня, с утра мы гуляли по городу. Усталости на экскурсии не заметили, настолько интересно, увлекательно, одновременно спокойно протекал наш маршрут. Сожалели только о том, что поздно стала бронировать экскурсии, поэтому в дни нашего прибывания в городе Али был уже занят, смогли попасть к нему только на эту обзорную программу. Али, Вы невероятно приятный, тактичный молодой человек, с большим профессионализмом, ответственностью подходите к Вашей работе, это вызывает уважение, одновременно является проявлением уважения к нам, туристам, желаем Вам удачи в дальнейшем, если друзья соберутся с Баку, обязательно порекомендуем побыстрее позаботиться об экскурсиях, чтоб попасть к Вам.