38 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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и остались под большим впечатлением от поездки!

А еще нам очень повезло с гидом! К слову сказать,выбирала его по отзывам,и не разочаровались! А так как заказали у него две экскурсии (город и загородную) это было очень важно! Али оказался очень приятным молодым человеком, по-настоящему знающим, любящим свой город, а что еще немало важно очень позитивным, добрым человеком - это всегда располагает людей. Ее рассказ был ярким, эмоциональным, помимо истории, просмотра достопримечательностей он подсказал нам где можно вкусно пообедать, а так как у нас было Два дня рождения:))) помог с выбором ресторанов! Спасибо за экскурсию, за то, что показали нам такие замечательные места как Янардаг,Гобустан,Розовое озеро! Спасибо за любовь к Баку и за то, что эта любовь теперь и в наших сердцах!

С уважением туристы - семья Михневых и Белкиных.