1 отзыв оставили туристы

Если вы не хотите иметь никаких неприятных инцидентов с такси 🚕, то лучше заказывайте трансфер.
Так вы будете знать заранее цену за проезд.
Стоимость автомобиля фиксирована на момент предзаказа и не увеличивается ни при каких обстоятельств.
Водитель будет ожидать вас табличкой в зоне прилёта или на респешене отеля. Мы встречаем вас в аэропорту, с именной табличкой и поможем донести багаж. Помогаем в обмене (валюты, покупке сим карты и др. )
Что входит
Транспорт
Краткая экскурсия по дороге
Что не входит
Питание
Начало
🚩 Международный аэропорт имени Гейдара Алиева.
Место завершения
🏁 У вашего отеля,апартаментов
Выберите дату для поездки
Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.