1 отзыв оставили туристы

Если вы не хотите иметь никаких неприятных инцидентов с такси 🚕, то лучше заказывайте трансфер.

Так вы будете знать заранее цену за проезд.

Стоимость автомобиля фиксирована на момент предзаказа и не увеличивается ни при каких обстоятельств.

Водитель будет ожидать вас табличкой в зоне прилёта или на респешене отеля. Мы встречаем вас в аэропорту, с именной табличкой и поможем донести багаж. Помогаем в обмене (валюты, покупке сим карты и др. )