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Трансфер из/в аэропорт в Баку на автомобиле

5
1 отзыв
Анар Р.
Анар Р. – Гид из Баку
Отправляясь в путешествие, нужно позаботиться о том, как добраться из аэропорта до отеля (или наоборот) в незнакомой обстановке.

С такси 🚕 есть риск серьёзно переплатить.

Самый практичный вариант — это трансфер.

Вы будете знать точную стоимость поездки и доберётесь до нужного места быстро и с комфортом.
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  • 🚘Услуги трансфера
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • $20 за экскурсию

    Заказать трансфер
Трансфер из/в аэропорт в Баку на автомобиле
Если вы не хотите иметь никаких неприятных инцидентов с такси 🚕, то лучше заказывайте трансфер.
Так вы будете знать заранее цену за проезд.
Стоимость автомобиля фиксирована на момент предзаказа и не увеличивается ни при каких обстоятельств.
Водитель будет ожидать вас табличкой в зоне прилёта или на респешене отеля. Мы встречаем вас в аэропорту, с именной табличкой и поможем донести багаж. Помогаем в обмене (валюты, покупке сим карты и др. )
Что входит
  • Транспорт
  • Краткая экскурсия по дороге
Что не входит
  • Питание
Начало
🚩 Международный аэропорт имени Гейдара Алиева.
Место завершения
🏁 У вашего отеля,апартаментов

Выберите дату для поездки

  • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Анар Р.
Анар Р.
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1 отзыв оставили туристы

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