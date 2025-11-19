читать дальше

других стран, я с радостью показывал им не только дорогу из точки А в точку Б, но и удивительные уголки нашего города. Так родилась идея стать гидом-водителем — чтобы делиться историями Баку и Азербайджана так же искренне, как это делают местные жители. В чём моя особенность? Я — ваш персональный водитель и помощник в одном лице: ✅ Маршруты без шаблонов. На моём Nissan Sunny (идеальном для узких улочек) мы можем свернуть с пути, чтобы попробовать свежую пахлаву из пекарни или заглянуть на винтажный базарчик. ✅ Гибкость как принцип. Устали — заедем в чайхану. Захотите увидеть больше — добавим в маршрут сёла. Это ваше путешествие! ✅ Практичная помощь. Подскажу, как не переплатить за сувениры, где лучше парковаться, и помогу договориться с местными.