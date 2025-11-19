Шеки — очень самобытный город! Он знаменит дворцом ханов, караван-сараями и традиционными сладостями. Эта поездка — удобный способ добраться туда без лишних забот о транспорте. Я обеспечу надёжную и комфортную дорогу, а по пути дам полезные рекомендации. Говорю на русском и базовом английском — и всегда готов ответить на ваши вопросы.
Описание трансфер
Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Что вас ожидает
- Я встречу вас у отеля, в аэропорту или по удобному для вас адресу в Баку
- Мы отправимся в Шеки на комфортабельном автомобиле Nissan Sunny. В машине есть кондиционер
- Дорога пройдёт через живописные Кавказские горы и деревенские пейзажи — они зададут настроение всему путешествию
- По пути я порекомендую лучшие места для обеда в Шеки и подскажу, как спланировать день в городе
- В Шеки наша встреча завершится. Дальше вы самостоятельно исследуете город — при желании можно пройтись по караван-сараю, заглянуть во дворец ханов или в местные мастерские, где делают шёлк и халву
Организационные детали
- При бронировании укажите адрес в Баку, желаемое время выезда, название отеля и адрес в Шеки, а также количество участников
- Автомобиль вмещает стандартный багаж. Если у вас негабаритный багаж (например, спортивное снаряжение), предупредите об этом при бронировании
- Если вы планируете возвращение в Баку в тот же или на следующий день, или хотите сделать дополнительные остановки по пути (например, для фото), просто дайте знать заранее — обсудим возможность и стоимость
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рагим — ваш гид в Баку
Привет! Меня зовут Рагим. Последние пять лет я работал водителем такси и курьером в Баку — именно эта работа помогла мне влюбиться в туризм. Когда моими пассажирами становились гости из
Входит в следующие категории Баку
