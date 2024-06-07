1 чел.
По популярности
скидка
10%
Групповая
8 часов
Увлекательное путешествие: Петроглифы Гобустана и загадки Апшерона
Путешествие по Баку и его окрестностям. Наскальные рисунки, грязевые вулканы, храм огня и футуристический центр Гейдара Алиева ждут вас
Начало: У Парных ворот
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
50€45 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
Из Баку к марсианским пейзажам и розовому озеру: путешествие жизни
Приглашаем вас в путешествие по уникальным природным чудесам Азербайджана. Откройте для себя розовое озеро, мистическую гору и марсианские пейзажи
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
150€128 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Шемаха и Габала: путешествие по живописным уголкам Азербайджана
Вас ждет путешествие по историческим и живописным местам Азербайджана, где каждый шаг открывает что-то уникальное
Начало: У Парных ворот
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
100€90 за человека
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
Розовое озеро, Радужные горы и чаепитие на горе Бешбармаг в Баку
Погрузитесь в мир удивительных природных явлений и легенд Азербайджана с индивидуальной экскурсией по самым живописным местам Баку
Начало: Место проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
150€120 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Гора Бешбармаг, розовое озеро, земляная радуга и рыбный рынок в Баку
Погрузитесь в мир азербайджанских чудес: от мистической горы Бешбармаг до красочной земляной радуги и аутентичного рыбного рынка
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
145€131 за всё до 7 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
Агатовые горы, скала Бешбармаг, розовое озеро Масазыр и древняя крепость
Погрузитесь в природу и историю Азербайджана: разноцветные Агатовые горы, священная скала Бешбармаг, розовое озеро Масазыр и древняя крепость Чыраг-гала
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
160€128 за всё до 4 чел.
Групповая
13 часов
Популярное предложение
В Шеки через весь Азербайджан: Путешествие на автобусе по древним городам
Погрузитесь в удивительный мир Азербайджана, посетив его древние города и насладившись природной красотой в однодневной экскурсии
Начало: У Парных ворот Старого города
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€63 за человека
Индивидуальная
8 часов
Заповедник Гобустан и его фантастические окрестности: уникальная экскурсия
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес во время экскурсии в Гобустан и его окрестности
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
от €155 за всё до 8 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Земной Марс, заповедник Алтыагач и Розовое озеро
Азербайджан удивляет не только культурой, но и природой. Путешествие к марсианским горам Хызы, заповеднику Алтыагач и розовым водам Масазыра станет незабываемым
Начало: От места вашего проживания
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
150€135 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Раскрыть все краски Баку
Авто-пешеходная экскурсия по городу
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€105 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Апшеронский Санторини и старейший базар: погружение в историю Баку
Погрузитесь в историю и культуру Баку, посетив Апшеронский Санторини и старейший базар. Откройте для себя древние традиции и уникальные вкусы
Начало: Отель проживания туристов в центральной части горо...
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€129 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
9 часов
Путешествие в Шемаханское царство: от Каспия до Медных гор
Проехать маршрутами древних караванов на родину виноделия и народных ремёсел
Начало: Возле вашего отеля или апартаментов
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от €187 за всё до 8 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Нефть и пламя, петроглифы и грязевые вулканы - и всё это Азербайджан
Поразиться природным чудесам страны, открыть её духовное наследие и оценить технологический прогресс
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
170€153 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
В поисках природных чудес Азербайджана
Открыть удивительные ландшафты, редкие геологические образования и узнать о богатой культуре региона
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
180€162 за всё до 6 чел.
Групповая
11 часов
Бешбармаг, горы Хызы и село в облаках Хыналыг: групповая экскурсия
Отправиться в захватывающее путешествие по европейской части Азербайджана в формате «всё включено»
Начало: У Парных ворот Старого города
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€62 за человека
Групповая
9 часов
Из Баку - в Гобустан и на полуостров Апшерон (в группе)
Побывать на Марсе, увидеть петроглифы и гору, которую невозможно потушить уже несколько веков
Начало: У Парных ворот Старого города
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€39 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
От радужных гор - к Розовому озеру! Плюс дегустация гутабов и, конечно, Каспийское море
Увидеть в окрестностях Баку красочные нерукотворные шедевры, где природа дала волю фантазии
Начало: По месту вашего проживания в Баку
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 169€144 за всё до 7 чел.
Групповая
12 часов
Ленкорань и Лерик: в группе на юг Азербайджана (всё включено)
Горы, водопады, чайные плантации, озеро, музей Долгожителей и национальная кухня за 1 день
Начало: У парных ворот Cтарого города
Завтра в 07:00
12 июня в 07:00
€73 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
11 часов
Путешествие в Габалу: история, мистика, альпаки и Ван Дамм
Проехать по одному из самых насыщенных и необычных маршрутов в Азербайджане
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
220€198 за всё до 3 чел.
Групповая
12 часов
Автобусная поездка в Шемаху и Габалу
Познакомиться с уникальной природой Азербайджана и прокатиться по канатной дороге Туфандаг
Начало: У Парных ворот Старого города
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€44 за человека
Индивидуальная
10 часов
Из Баку в Ленкорань: уникальное путешествие в субтропики Азербайджана
Вас ждет погружение в мир азербайджанских субтропиков, исторические открытия и гастрономические удовольствия
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:00
€170 за всё до 3 чел.
скидка
9%
Групповая
8 часов
Гобустан - Апшерон (всё включено!)
Увидеть всё самое лучшее в окрестностях Баку на групповой экскурсии
Начало: У вашего отеля или парных ворот Старого города
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
64€58 за человека
Индивидуальная
11 часов
Хыналыг - самое высокогорное село в Азербайджане
Посетить древнее кавказское село и насладиться альпийскими пейзажами на авто-пешеходной экскурсии
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:00
€200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Агатовые Хызы и легендарная гора Бешбармаг
Увидеть редкие горные пейзажи в космическом стиле
Начало: В центральной части города
18 июня в 09:00
23 июня в 08:00
от €145 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Габала - путешествие в горный Азербайджан
Фантастические пейзажи, высеченный в скале мавзолей и древнейшая мечеть страны за 1 день
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
€190 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
11 часов
Азербайджан: горы, вино и ремесло
Посетить завод органического вина, деревню кузнецов и город Лагич, знаменитый чеканкой меди
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Куба: неизведанный Азербайджан
Отправиться в древний горный город и раскрыть нетуристический колорит страны
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
€165 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Баку - в гости к потомкам Ноя и к марсианским горам
Насладиться красотой гор Азербайджана, увидеть невероятные пейзажи и познакомиться с правнуками Ноя
Начало: Возле вашего отеля
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
от €187 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
13 часов
Едем в Шахдаг: 2 дня среди головокружительных гор
Сбежать из города и насладиться разнообразными пейзажами
Начало: У вашего отеля в Баку или Шахдаге
29 июня в 08:00
30 июня в 08:00
от €590 за всё до 18 чел.
Индивидуальная
5 часов
Джип-сафари в Гобустане
Прокатиться с ветерком по бездорожью, увидеть грязевые вулканы и восхититься дикой природой
Начало: У вашего отеля
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€225 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
2-дневное путешествие по северу Азербайджана: Губа, Гусар и многое другое
Откройте для себя уникальные уголки северного Азербайджана, включая деревню в облаках и мавзолей шейха Джунейда
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€699 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Из Баку в Ленкорань: Путешествие к южной жемчужине Азербайджана
Завораживающее путешествие в Ленкорань: чайные плантации, исторические здания и уникальная природа ждут вас
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Приключение в горах Шемахи: эксклюзивная семейная экскурсия
Откройте для себя сокровища Шемахи: от древних мавзолеев до уникальных виноделен и встречи с альпаками
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€300 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Баку - в живописные окрестности Астары
Увидеть 3 древних поселения, десятки минеральных источников, национальный парк и чайные плантации
Начало: В любом удобном для вас месте в Баку
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€225 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
Ленкорань - путешествие в азербайджанские субтропики
Отправиться в южную столицу страны и полюбоваться её идиллическими пейзажами
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от €300 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Сокровища Апшеронского полуострова: экскурсия из Баку
Побывать на Марсе, увидеть необычное розовое озеро и посетить храм огнепоклонников
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Ферма альпак, винодельня и мавзолей в скале: путешествие из Баку
Обнять дружелюбных альпак, посетить древний суфийский мавзолей и отдохнуть на винодельне
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
€180 за всё до 7 чел.
Мини-группа
12 часов
Азербайджанская Швейцария: в мини-группе из Баку (всё включено)
Полюбоваться горным озером Нохур, увидеть водопад Семь красавиц и прокатиться по канатной дороге
Начало: У отеля или у Парных ворот
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€70 за человека
Индивидуальная
7 часов
Мавзолей Дири Баба, Шемаха и деревня ремесленников Лагич
Посетить две исторических святыни и старинный центр медного производства со своим укладом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
10 часов
Бешбармак и Хыналыг
Покорить мистическую «гору желаний» и познакомиться с жителями высокогорного селения
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
190€181 за всё до 4 чел.
скидка
14%
Групповая
12 часов
Групповая экскурсия в Шемаху и Габалу (всё включено)
Открыть историю древнего региона и оценить богатое разнообразие азербайджанской природы
Начало: У Парных ворот Старого города или у вашего отеля (...
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
66€57 за человека
Индивидуальная
10 часов
Из Баку - в таинственную деревню Хыналыг
Пройти по следам огнепоклонников, отыскать волшебный камень и погулять по альпийским лугам
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
€80 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
Азербайджанский Марс и аутентичная деревня Хыналыг: на авто из Баку
Впечатлиться красными горами Хызы, посетить высокогорную деревню и зайти в гости к местному жителю
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
200€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Бакинский посёлок шейхов, нефтяников и рыбаков: авторская экскурсия
Посетить святыню, увидеть первую в мире нефтяную вышку и узнать о жизни простых бакинцев в пригороде
Начало: В центральной части Баку
18 июня в 09:00
23 июня в 09:30
€45 за всё до 3 чел.
Групповая
11 часов
Лагич: магия ремесёл и горных дорог
Соединить в одной поездке творческое наследие края и природные пейзажи (в группе)
Начало: У Парных ворот Старого города
Расписание: ежедневно в 08:30
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
€85 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЗЗемфира7 июня 2024Добрый день! Я обычно не многословна, но здесь напишу, тк - поездка впечатлила! Во-Первых- Огромная благодарность организатору тура Юсифу за замечательного
- ООльга6 июня 2024Добрый день, выбор турфирмы был спонтанный, но оправдал наши ожидания. Благодаря таким экскурсиям узнаешь много информации за короткое время. Огромное
- ННастя5 июня 2024Очень понравилась экскурсия, хотелось бы поделиться впечатлениями и рекомендациями. Посетили древний архитектурный памятник, утопающий в зелени. Это место поразило меня
- ААртем5 июня 2024Экскурсия прошла великолепно! Все очень понравилось👍🏻 Спасибо за организацию, обязательно посоветую знакомым, кто посетит Азербайджан!
- ООльга5 июня 2024Благодарим Латифа за прекрасную экскурсию по красивейшим местам. Отдельное спасибо за фотосессию в шикарных локациях. Латиф очень коммуникабельный и доброжелательный. Идет навстречу пожеланиям туристов
- ВВалентина5 июня 2024Выбрала тур, опираясь на отзывы. Когда поехала, поняла, откуда столько похвалы. Маршрут идёт по безумно красивым, зелёным, природным местам. Озеро завораживает своей красотой, а горные виды и воздух создают непередаваемые ощущения
- ААлександра5 июня 2024Хорошая организация, приятный гид, прекрасная подача информации. Экскурсия оставила приятные воспоминания, что отчасти является заслугой гида - Ляман. Приятная и эрудированная девушка, очень старалась и ей удалось это, тур прошёл отлично
- ВВиктория5 июня 2024Экскурсия была индивидуальная для пожилых людей) очень понравилось, что подстроились под их ритм и желания! Большое спасибо, было очень увлекательно и интересно!
- ААнгелина4 июня 202403.06.24 посчастливилось принять участие в экскурсии в Шеки-получилась она практически, как индивидуальная (группа -3 человека). Дорога долгая, но предоставили удобный
- ГГалина4 июня 2024Это было классное пушешествие недалеко от Баку. Мой год Орхан встретил меня у отеля и мы поехали смотреть розовое озеро,
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «По Азербайджану»
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