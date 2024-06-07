По Азербайджану – экскурсии в Баку

Найдено 52 экскурсии в категории «По Азербайджану» в Баку на русском языке, цены от €39, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Петроглифы Гобустана и загадки Апшерона: групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Групповая
8 часов
94 отзыва
Увлекательное путешествие: Петроглифы Гобустана и загадки Апшерона
Путешествие по Баку и его окрестностям. Наскальные рисунки, грязевые вулканы, храм огня и футуристический центр Гейдара Алиева ждут вас
Начало: У Парных ворот
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5045 за человека
Из Баку - к марсианским пейзажам и розовому озеру
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
198 отзывов
Из Баку к марсианским пейзажам и розовому озеру: путешествие жизни
Приглашаем вас в путешествие по уникальным природным чудесам Азербайджана. Откройте для себя розовое озеро, мистическую гору и марсианские пейзажи
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
150128 за всё до 3 чел.
Шемаха и Габала: групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
69 отзывов
Шемаха и Габала: путешествие по живописным уголкам Азербайджана
Вас ждет путешествие по историческим и живописным местам Азербайджана, где каждый шаг открывает что-то уникальное
Начало: У Парных ворот
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10090 за человека
Радужные горы, Розовое озеро, гора Бешбармаг и чаепитие на вершине
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
74 отзыва
Розовое озеро, Радужные горы и чаепитие на горе Бешбармаг в Баку
Погрузитесь в мир удивительных природных явлений и легенд Азербайджана с индивидуальной экскурсией по самым живописным местам Баку
Начало: Место проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
150120 за всё до 4 чел.
Гора Бешбармаг, «земляная радуга», розовое озеро и дегустация икры
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
116 отзывов
Гора Бешбармаг, розовое озеро, земляная радуга и рыбный рынок в Баку
Погрузитесь в мир азербайджанских чудес: от мистической горы Бешбармаг до красочной земляной радуги и аутентичного рыбного рынка
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
145131 за всё до 7 чел.
Агатовые горы, скала Бешбармаг, розовое озеро Масазыр и древняя крепость
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
34 отзыва
Агатовые горы, скала Бешбармаг, розовое озеро Масазыр и древняя крепость
Погрузитесь в природу и историю Азербайджана: разноцветные Агатовые горы, священная скала Бешбармаг, розовое озеро Масазыр и древняя крепость Чыраг-гала
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
160128 за всё до 4 чел.
В Шеки - через весь Азербайджан: автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
29 отзывов
Популярное предложение
В Шеки через весь Азербайджан: Путешествие на автобусе по древним городам
Погрузитесь в удивительный мир Азербайджана, посетив его древние города и насладившись природной красотой в однодневной экскурсии
Начало: У Парных ворот Старого города
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
63 за человека
Заповедник Гобустан и его фантастические окрестности
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
35 отзывов
Заповедник Гобустан и его фантастические окрестности: уникальная экскурсия
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес во время экскурсии в Гобустан и его окрестности
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
от 155 за всё до 8 чел.
Земной Марс, заповедник Алтыагач и Розовое озеро
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
50 отзывов
Земной Марс, заповедник Алтыагач и Розовое озеро
Азербайджан удивляет не только культурой, но и природой. Путешествие к марсианским горам Хызы, заповеднику Алтыагач и розовым водам Масазыра станет незабываемым
Начало: От места вашего проживания
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
150135 за всё до 3 чел.
Раскрыть все краски Баку
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
97 отзывов
Раскрыть все краски Баку
Авто-пешеходная экскурсия по городу
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
105 за всё до 2 чел.
Апшеронский Санторини и старейший базар Азербайджана
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
29 отзывов
Апшеронский Санторини и старейший базар: погружение в историю Баку
Погрузитесь в историю и культуру Баку, посетив Апшеронский Санторини и старейший базар. Откройте для себя древние традиции и уникальные вкусы
Начало: Отель проживания туристов в центральной части горо...
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
129 за всё до 2 чел.
Путешествие в Шемаханское царство: от Каспия до Медных гор
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
51 отзыв
Путешествие в Шемаханское царство: от Каспия до Медных гор
Проехать маршрутами древних караванов на родину виноделия и народных ремёсел
Начало: Возле вашего отеля или апартаментов
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 187 за всё до 8 чел.
Нефть и пламя, петроглифы и грязевые вулканы - и всё это Азербайджан
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Нефть и пламя, петроглифы и грязевые вулканы - и всё это Азербайджан
Поразиться природным чудесам страны, открыть её духовное наследие и оценить технологический прогресс
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
170153 за всё до 6 чел.
В поисках природных чудес Азербайджана
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
В поисках природных чудес Азербайджана
Открыть удивительные ландшафты, редкие геологические образования и узнать о богатой культуре региона
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
180162 за всё до 6 чел.
Бешбармаг, горы Хызы и село в облаках Хыналыг: групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
11 часов
22 отзыва
Бешбармаг, горы Хызы и село в облаках Хыналыг: групповая экскурсия
Отправиться в захватывающее путешествие по европейской части Азербайджана в формате «всё включено»
Начало: У Парных ворот Старого города
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
62 за человека
Из Баку - в Гобустан и на полуостров Апшерон (в группе)
🚗 На машине
Групповая
9 часов
44 отзыва
Из Баку - в Гобустан и на полуостров Апшерон (в группе)
Побывать на Марсе, увидеть петроглифы и гору, которую невозможно потушить уже несколько веков
Начало: У Парных ворот Старого города
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
39 за человека
От радужных гор - к Розовому озеру! Плюс дегустация гутабов и, конечно, Каспийское море
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
10 отзывов
От радужных гор - к Розовому озеру! Плюс дегустация гутабов и, конечно, Каспийское море
Увидеть в окрестностях Баку красочные нерукотворные шедевры, где природа дала волю фантазии
Начало: По месту вашего проживания в Баку
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 169144 за всё до 7 чел.
Ленкорань и Лерик: в группе на юг Азербайджана (всё включено)
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
4 отзыва
Ленкорань и Лерик: в группе на юг Азербайджана (всё включено)
Горы, водопады, чайные плантации, озеро, музей Долгожителей и национальная кухня за 1 день
Начало: У парных ворот Cтарого города
Завтра в 07:00
12 июня в 07:00
73 за человека
Путешествие в Габалу: история, мистика, альпаки и Ван Дамм
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
11 часов
2 отзыва
Путешествие в Габалу: история, мистика, альпаки и Ван Дамм
Проехать по одному из самых насыщенных и необычных маршрутов в Азербайджане
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
220198 за всё до 3 чел.
Автобусная поездка в Шемаху и Габалу
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
20 отзывов
Автобусная поездка в Шемаху и Габалу
Познакомиться с уникальной природой Азербайджана и прокатиться по канатной дороге Туфандаг
Начало: У Парных ворот Старого города
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
44 за человека
Из Баку - в Ленкорань: поездка в азербайджанские субтропики
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
9 отзывов
Из Баку в Ленкорань: уникальное путешествие в субтропики Азербайджана
Вас ждет погружение в мир азербайджанских субтропиков, исторические открытия и гастрономические удовольствия
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:00
170 за всё до 3 чел.
Гобустан - Апшерон (всё включено!)
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
9%
Групповая
8 часов
3 отзыва
Гобустан - Апшерон (всё включено!)
Увидеть всё самое лучшее в окрестностях Баку на групповой экскурсии
Начало: У вашего отеля или парных ворот Старого города
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6458 за человека
Хыналыг - самое высокогорное село в Азербайджане
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
3 отзыва
Хыналыг - самое высокогорное село в Азербайджане
Посетить древнее кавказское село и насладиться альпийскими пейзажами на авто-пешеходной экскурсии
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:00
200 за всё до 3 чел.
Агатовые Хызы и легендарная гора Бешбармаг
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
2 отзыва
Агатовые Хызы и легендарная гора Бешбармаг
Увидеть редкие горные пейзажи в космическом стиле
Начало: В центральной части города
18 июня в 09:00
23 июня в 08:00
от 145 за всё до 6 чел.
Габала - путешествие в горный Азербайджан
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
12 отзывов
Габала - путешествие в горный Азербайджан
Фантастические пейзажи, высеченный в скале мавзолей и древнейшая мечеть страны за 1 день
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
190 за всё до 3 чел.
Азербайджан: горы, вино и ремесло
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
Азербайджан: горы, вино и ремесло
Посетить завод органического вина, деревню кузнецов и город Лагич, знаменитый чеканкой меди
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
180 за всё до 4 чел.
Куба: неизведанный Азербайджан
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Куба: неизведанный Азербайджан
Отправиться в древний горный город и раскрыть нетуристический колорит страны
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
165 за всё до 3 чел.
Из Баку - в гости к потомкам Ноя и к марсианским горам
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Из Баку - в гости к потомкам Ноя и к марсианским горам
Насладиться красотой гор Азербайджана, увидеть невероятные пейзажи и познакомиться с правнуками Ноя
Начало: Возле вашего отеля
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
от 187 за всё до 8 чел.
Едем в Шахдаг: 2 дня среди головокружительных гор
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
5 отзывов
Едем в Шахдаг: 2 дня среди головокружительных гор
Сбежать из города и насладиться разнообразными пейзажами
Начало: У вашего отеля в Баку или Шахдаге
29 июня в 08:00
30 июня в 08:00
от 590 за всё до 18 чел.
Джип-сафари в Гобустане
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Джип-сафари в Гобустане
Прокатиться с ветерком по бездорожью, увидеть грязевые вулканы и восхититься дикой природой
Начало: У вашего отеля
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
225 за всё до 4 чел.
2 дня на севере Азербайджана: из Баку - к горе Шахдаг и селениям Губа и Гусар
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
2-дневное путешествие по северу Азербайджана: Губа, Гусар и многое другое
Откройте для себя уникальные уголки северного Азербайджана, включая деревню в облаках и мавзолей шейха Джунейда
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
699 за всё до 4 чел.
Из Баку в Ленкорань - южную жемчужину Азербайджана
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
2 отзыва
Из Баку в Ленкорань: Путешествие к южной жемчужине Азербайджана
Завораживающее путешествие в Ленкорань: чайные плантации, исторические здания и уникальная природа ждут вас
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
180 за всё до 4 чел.
Приключение в горах Шемахи: семейная поездка из Баку
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Приключение в горах Шемахи: эксклюзивная семейная экскурсия
Откройте для себя сокровища Шемахи: от древних мавзолеев до уникальных виноделен и встречи с альпаками
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
300 за всё до 3 чел.
Из Баку - в живописные окрестности Астары
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
3 отзыва
Из Баку - в живописные окрестности Астары
Увидеть 3 древних поселения, десятки минеральных источников, национальный парк и чайные плантации
Начало: В любом удобном для вас месте в Баку
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
225 за всё до 5 чел.
Ленкорань - путешествие в азербайджанские субтропики
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Ленкорань - путешествие в азербайджанские субтропики
Отправиться в южную столицу страны и полюбоваться её идиллическими пейзажами
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 300 за всё до 6 чел.
Сокровища Апшеронского полуострова: экскурсия из Баку
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Сокровища Апшеронского полуострова: экскурсия из Баку
Побывать на Марсе, увидеть необычное розовое озеро и посетить храм огнепоклонников
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
150 за всё до 3 чел.
Ферма альпак, винодельня и мавзолей в скале: путешествие из Баку
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Ферма альпак, винодельня и мавзолей в скале: путешествие из Баку
Обнять дружелюбных альпак, посетить древний суфийский мавзолей и отдохнуть на винодельне
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
180 за всё до 7 чел.
Азербайджанская Швейцария: в мини-группе из Баку (всё включено)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
1 отзыв
Азербайджанская Швейцария: в мини-группе из Баку (всё включено)
Полюбоваться горным озером Нохур, увидеть водопад Семь красавиц и прокатиться по канатной дороге
Начало: У отеля или у Парных ворот
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
70 за человека
Мавзолей Дири Баба, Шемаха и деревня ремесленников Лагич
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Мавзолей Дири Баба, Шемаха и деревня ремесленников Лагич
Посетить две исторических святыни и старинный центр медного производства со своим укладом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
200 за всё до 4 чел.
Бешбармак и Хыналыг
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
10 часов
Бешбармак и Хыналыг
Покорить мистическую «гору желаний» и познакомиться с жителями высокогорного селения
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
190181 за всё до 4 чел.
Групповая экскурсия в Шемаху и Габалу (всё включено)
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
14%
Групповая
12 часов
2 отзыва
Групповая экскурсия в Шемаху и Габалу (всё включено)
Открыть историю древнего региона и оценить богатое разнообразие азербайджанской природы
Начало: У Парных ворот Старого города или у вашего отеля (...
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6657 за человека
Из Баку - в таинственную деревню Хыналыг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Из Баку - в таинственную деревню Хыналыг
Пройти по следам огнепоклонников, отыскать волшебный камень и погулять по альпийским лугам
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
80 за человека
Азербайджанский Марс и аутентичная деревня Хыналыг: на авто из Баку
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
Азербайджанский Марс и аутентичная деревня Хыналыг: на авто из Баку
Впечатлиться красными горами Хызы, посетить высокогорную деревню и зайти в гости к местному жителю
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
200180 за всё до 4 чел.
Бакинский посёлок шейхов, нефтяников и рыбаков: авторская экскурсия
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
1.5 часа
Бакинский посёлок шейхов, нефтяников и рыбаков: авторская экскурсия
Посетить святыню, увидеть первую в мире нефтяную вышку и узнать о жизни простых бакинцев в пригороде
Начало: В центральной части Баку
18 июня в 09:00
23 июня в 09:30
45 за всё до 3 чел.
Лагич: магия ремесёл и горных дорог
🚗 На машине
Групповая
11 часов
Лагич: магия ремесёл и горных дорог
Соединить в одной поездке творческое наследие края и природные пейзажи (в группе)
Начало: У Парных ворот Старого города
Расписание: ежедневно в 08:30
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
85 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • З
    Земфира
    7 июня 2024
    Путешествие в Габалу: история, мистика, альпаки и Ван Дамм
    Добрый день! Я обычно не многословна, но здесь напишу, тк - поездка впечатлила! Во-Первых- Огромная благодарность организатору тура Юсифу за замечательного
    читать дальше

    гида Эльдара! Это человек, который живет своей работой, а не просто зарабатывает на ней. После поездки - сотня тысяч впечатлений! Много узнали из рассказов об истории Азербайджана, о выдающихся людях и их заслугах. Было место даже легендам и множеству интересных фактов! Да, поездка длительная, но ощутимо время стало немного только на обратном пути, тк в ту сторону были разговоры, история и постоянные остановки в красивейших и увлекательных местах! Экскурсия подойдет на любой возраст! Мы ездили втроем - мама - 70 лет, я - 38 лет, дочь - 9 лет. Всех увлекло на 100%. Исторические факты преподнесены не банальной литературой из учебника, а понятными, разговорными словами в виде интересных фактов о героях. Машина комфортабельная. Лучший гид! Выкладывается не просто на 100 %, а прямо на изнанку! При выборе экскурсии пугала небольшая посещаемость и малое количество отзывов. Подкупил отзыв одного из гостя и красивые фотографии. Ни на минуту не жалею о выборе! Более того, не просто рекомендую, а говорю с уверенностью - ребята, если вы проходите мимо этой экскурсии из-за длительности, или опасения, что не понравится- вы ооочень много теряете!! Поверьте - мне есть с чем сравнить. Подкрепляю отзыв фото-доказательствами)

    Добрый день! Я обычно не многословна, но здесь напишу, тк - поездка впечатлила!Добрый день! Я обычно не многословна, но здесь напишу, тк - поездка впечатлила!Добрый день! Я обычно не многословна, но здесь напишу, тк - поездка впечатлила!Добрый день! Я обычно не многословна, но здесь напишу, тк - поездка впечатлила!Добрый день! Я обычно не многословна, но здесь напишу, тк - поездка впечатлила!Добрый день! Я обычно не многословна, но здесь напишу, тк - поездка впечатлила!Добрый день! Я обычно не многословна, но здесь напишу, тк - поездка впечатлила!Добрый день! Я обычно не многословна, но здесь напишу, тк - поездка впечатлила!Добрый день! Я обычно не многословна, но здесь напишу, тк - поездка впечатлила!Добрый день! Я обычно не многословна, но здесь напишу, тк - поездка впечатлила!
  • О
    Ольга
    6 июня 2024
    Петроглифы Гобустана и загадки Апшерона: групповая экскурсия
    Добрый день, выбор турфирмы был спонтанный, но оправдал наши ожидания. Благодаря таким экскурсиям узнаешь много информации за короткое время. Огромное
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    спасибо гиду Яшару. Группа была интернациональная, но сложностей не возникло, легко и интересно преподносится историческим материал. Спасибо за проведённое с вами время! Рекомендуем этот тур!

  • Н
    Настя
    5 июня 2024
    Автобусная поездка в Шемаху и Габалу
    Очень понравилась экскурсия, хотелось бы поделиться впечатлениями и рекомендациями. Посетили древний архитектурный памятник, утопающий в зелени. Это место поразило меня
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    своей величественностью и красотой. Гид рассказал очень интересную историю этого места, что придало посещению дополненительный смысл. Некоторое время мы провели на водопаде, наслаждаясь звуком падающей воды и свежестью воздуха. Озеро идеально подходит для спокойного отдыха. Окружающие горы создают завораживающий пейзаж, а с учетом того, что тут проходит обед, это вообще супер! Завершением тура стала поездка на канатной дороге. Удалось насладится панорамными видами на всю округу. Этот маршрут рекомендую всем любителям природы, истории и приключений! ❤️

  • А
    Артем
    5 июня 2024
    Автобусная поездка в Шемаху и Габалу
    Экскурсия прошла великолепно! Все очень понравилось👍🏻 Спасибо за организацию, обязательно посоветую знакомым, кто посетит Азербайджан!
  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Земной Марс, заповедник Алтыагач и Розовое озеро
    Благодарим Латифа за прекрасную экскурсию по красивейшим местам. Отдельное спасибо за фотосессию в шикарных локациях. Латиф очень коммуникабельный и доброжелательный. Идет навстречу пожеланиям туристов
  • В
    Валентина
    5 июня 2024
    Шемаха и Габала: групповая экскурсия
    Выбрала тур, опираясь на отзывы. Когда поехала, поняла, откуда столько похвалы. Маршрут идёт по безумно красивым, зелёным, природным местам. Озеро завораживает своей красотой, а горные виды и воздух создают непередаваемые ощущения
  • А
    Александра
    5 июня 2024
    Петроглифы Гобустана и загадки Апшерона: групповая экскурсия
    Хорошая организация, приятный гид, прекрасная подача информации. Экскурсия оставила приятные воспоминания, что отчасти является заслугой гида - Ляман. Приятная и эрудированная девушка, очень старалась и ей удалось это, тур прошёл отлично
  • В
    Виктория
    5 июня 2024
    Из Баку - к марсианским пейзажам и розовому озеру
    Экскурсия была индивидуальная для пожилых людей) очень понравилось, что подстроились под их ритм и желания! Большое спасибо, было очень увлекательно и интересно!
  • А
    Ангелина
    4 июня 2024
    В Шеки - через весь Азербайджан: автобусная экскурсия
    03.06.24 посчастливилось принять участие в экскурсии в Шеки-получилась она практически, как индивидуальная (группа -3 человека). Дорога долгая, но предоставили удобный
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    микроавтобус + по дороге есть возможность узнать все интересующую информацию у гида. У нас гидом был Sabuhi - доступно доносил материал, интересно рассказывал, отвечал на все вопросы. Экскурсия продолжительная по времени, но вернулись мы в город ровно в заявленное время.

  • Г
    Галина
    4 июня 2024
    Из Баку - к марсианским пейзажам и розовому озеру
    Это было классное пушешествие недалеко от Баку. Мой год Орхан встретил меня у отеля и мы поехали смотреть розовое озеро,
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    радужные горы и гору Бешбармак. По дороге, еще в городе, Орхан поинтересовался не надо ли мне чего в бытовом смысле. А мне надо было) И он отвез меня в очень выгодный обенный пункт, за что я ему очень благодарна, такого выгодного курса я потом не нашла в городе. И потом мы поехали за город. Беседа была очень интересная, я много узнала как про сами наши точки маршрута, так и простые вопросы, кторые меня интересовали (почему одни азербайджанцы прекрасно говорят по русски, а другие с трудом, как обстоят дела с русским языком в настоящее время в школах, почему закрыты государственные границы и кто и как их может перечечь, как обстоят дела у Азербайджана с ближайшими соседями и многое другое). Мой гид Орхан настолько прекрасно говорил по русски (прекрасный литературный русский язык без слов паразитов и современного сленга), что не всякий русский так говорит). Время пролетело незаметно. На розовом озере, кроме его цвета, меня удивила глина, которая налипала на колеса машины как тесто. Радужные горы - это такое Перу только гораздо ближе. Гора Бешбармак - это что-то сказочное) По пути у нас были стадо овец в сопровожнении пастушьих собак и колоритных пастухов, и безмятежно пасущиеся коровки и лошади и хищные птицы и ужик). виды с горы открываюся прям сказочные - с одной стороны альпийские луга с коровками и лошадкми, и с другой стороны - Каспийское море. Впечатлений от поездки - масса!)) Максимально рекомендую эту поездку.

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «По Азербайджану»

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