Профессиональный водитель встретит вас, поможет погрузить багаж и с комфортом отвезёт по указанному адресу. Выбирайте аэропорт и указывайте маршрут в поле бронирования заказа.
Описание трансфер
Встреча в аэропорту и сопровождение до автомобиля
Укажите, нужно ли вас встретить в аэропорту с табличкой с именем. Водитель встретит вас в аэропорту и поможет донести багаж
Бесплатное ожидание, если рейс задержали
Водитель отслеживает задержки рейса в пределах 12 часов и корректирует время прибытия трансфера. Также предусмотрено бесплатное ожидание в течение часа, пока вы будете проходить трансферную зону
Индивидуальный трансфер и фиксированная цена
Цена фиксируется при бронировании без каких-либо последующих доплат. Принимаем карты российских и иностранных банков
Круглосуточная поддержка оператора на русском языке
Вы в любой момент сможете задать вопросы по заказу в поддержке 24/7
Организационные детали
- Указана ориентировочная средняя стоимость. Точную стоимость вы можете увидеть на странице заказа — она зависит от маршрута и выбранных дополнительных услуг
- При бронировании укажите номер рейса и конечную точку. Номер рейса нужен, чтобы водитель смог отслеживать ваш рейс в случае задержки рейса
- Укажите, нужны ли детские кресла, количество детей и их возраст. Аренда детских кресел и ожидание 1 час в аэропорту включены в стоимость
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Трансферы — Организатор в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 2622 туристов
Более 7 лет мы работаем на рынке заказа трансферов по всему миру. У нас бесплатное ожидание: 1 час в аэропорту и 15 минут в городе. Профессиональные водители, чистые и комфортные автомобили. Трансфер заказывается заранее, вам не нужно переживать за вашу поездку. Профессиональная поддержка 24/7.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 41 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Это просто идеальный авто поездок. В салоне есть мини-холодильник с напитками, кондиционер и даже кресла с массажем. Все на уровне, очень понравилось. Водитель ездит бережно, машина всегда чистая. К тому же, приехали вовремя, что приятно удивило.
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О
Автомобиль просто на уровне президентском, все продумано до мелочей. Водитель — настоящий профессионал, с ним поездка была очень комфортной. В машине были и розетки, и кабели для зарядки, и еще выбор прохладительных напитков бесплатно, что очень порадовало. Хочу отдельно сказать спасибо водителю за отличный сервис. Однозначно советую всем!
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В
Мне всё понравилось очень! Приехал точно по времени, водитель оказался супер дружелюбным, да и музыку подобрал классную, с ним было просто здорово общаться. Еще угощал напитками и вкусной чурчхелой, прямо душевно. Во время поездки интересно рассказывал про разные места, экскурсия прошла на ура!
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Встретили с табличкой, несмотря на задержку рейса на 45 мин, быстро довезли, по дороге рассказали Все хорошо
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М
Машина просто супер и водитель очень приятный человек. Он даже напитки бесплатно предложил. Внутри как в классной квартире — есть телевизор, вайфай без ограничений, холодильник, кофемашина и кресла с массажем. Огромное спасибо за такой отличный сервис.
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Е
всё чётко, вовремя. встретили с табличкой, автомобиль чистый, водитель вежливый, водит очень аккуратно
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