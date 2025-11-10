Вы отправитесь в Старый Город, где откроете для себя богатую историю и великолепную архитектуру столицы Азербайджана, а также погрузитесь в местные легенды.
Прогулка по знаменитому бульвару в Баку и изучение местных музеев помогут вам глубже постичь культуру этого региона.
В конце экскурсии у вас будет возможность попробовать изысканные блюда национальной кухни Азербайджана и попробовать местные вина.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
Описание экскурсииПешеходно–автомобильная экскурсия по Баку Вы посетите исторические достопримечательности Старого Города, погрузитесь в многовековую историю и архитектурную красоту столицы, а также узнаете о легендах, переплетающихся с историей Азербайджана. Вас ждет прогулка по знаменитому Бакинскому бульвару и знакомство с местными музеями. Вы также узнаете о жизни выдающегося певца Муслима Магомаева и его деда М. Магомаева старшего, а также посетите дом, где жил Рашид Бейбутов. В завершение экскурсии у вас будет возможность насладиться шедеврами национальной кухни Азербайджана и винная дегустация Экскурсии проводятся со стороны опытных, сертифицированных и профессиональных гидов.
Ежедневно с 09:00 до 18:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старый Город
- Улицы города
- Здание, где жил Рашид Бейбутов
- Фуникулер
- Нагорный парк
- Здание парламента
- Аллея шехидов
- Мечеть Биби-Эйбат
- Первая нефтяная скважина
- Бакинский бульвар
- Национальный музей ковра
- Рестораны и дегустация вина. Гранатовое вино и другие виды вин, удостоенные международных сертификатов и приготовленные по уникальному методу
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Ужин в ресторане
Где начинаем и завершаем?
Начало: У Парных Ворот Старого Города или у гостиницы
Завершение: Гостиница или по желанию гостей
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 09:00 до 18:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
