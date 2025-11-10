Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Вы отправитесь в Старый Город, где откроете для себя богатую историю и великолепную архитектуру столицы Азербайджана, а также погрузитесь в местные легенды.



Прогулка по знаменитому бульвару в Баку и изучение местных музеев помогут вам глубже постичь культуру этого региона.



В конце экскурсии у вас будет возможность попробовать изысканные блюда национальной кухни Азербайджана и попробовать местные вина.

Описание экскурсии Пешеходно–автомобильная экскурсия по Баку Вы посетите исторические достопримечательности Старого Города, погрузитесь в многовековую историю и архитектурную красоту столицы, а также узнаете о легендах, переплетающихся с историей Азербайджана. Вас ждет прогулка по знаменитому Бакинскому бульвару и знакомство с местными музеями. Вы также узнаете о жизни выдающегося певца Муслима Магомаева и его деда М. Магомаева старшего, а также посетите дом, где жил Рашид Бейбутов. В завершение экскурсии у вас будет возможность насладиться шедеврами национальной кухни Азербайджана и винная дегустация Экскурсии проводятся со стороны опытных, сертифицированных и профессиональных гидов.

