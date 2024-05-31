1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Исследуйте Старый Баку и Апшерон: древности и природные чудеса
Откройте тайны древнего Баку и Апшерона, насладитесь уникальными пейзажами и познакомьтесь с историей региона
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
160€144 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Заповедник Гобустан и его фантастические окрестности: уникальная экскурсия
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес во время экскурсии в Гобустан и его окрестности
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
от €155 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Историческое путешествие по Баку: Гобустан, Атешгях, Янардаг
Откройте древний мир Азербайджана: Гобустан, Атешгях и Янардаг ждут вас в уникальной экскурсии по Баку
Начало: У вашего отеля
29 июня в 09:00
30 июня в 09:00
от €300 за всё до 20 чел.
Групповая
9 часов
Из Баку - в Гобустан и на полуостров Апшерон (в группе)
Побывать на Марсе, увидеть петроглифы и гору, которую невозможно потушить уже несколько веков
Начало: У Парных ворот Старого города
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€39 за человека
скидка
40%
Индивидуальная
8 часов
От Огненной горы до Гобустана: путешествие через 40 веков истории за 8 часов
Познакомьтесь с древней историей и уникальными природными явлениями Азербайджана в индивидуальной экскурсии по самым знаковым местам Баку
Начало: В вашем отеле (Центральной части города Баку)
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 237€143 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Шопинг, мечеть Биби-Эйбат и рыбный ресторан
33 удовольствия Баку и знакомство с памятником мусульманского зодчества
29 июня в 06:00
30 июня в 06:00
от €125 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Гобустан: тайны грязевых вулканов и древних наскальных рисунков
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес в однодневной экскурсии по окрестностям Баку
Начало: От вашего отеля в Баку (если отель находится в чер...
18 июня в 09:00
23 июня в 08:00
от €155 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
По святым местам Баку, или Книги памяти Азербайджана
Познакомиться с сакральными центрами, воплотившими культурное и духовное наследие нескольких эпох
Начало: На станции метро Ичери Шехер
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
от €150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Мусульманские святыни Баку и Апшерона
Узнать древнюю религиозную историю Азербайджана и изучить мечети снаружи и внутри
Начало: У вашего отеля
18 июня в 09:00
23 июня в 08:00
€122 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Главные мечети Баку: 3 эпохи города
Познакомиться с величественной архитектурой и судьбами мечетей Гейдара, Биби-Эйбат и Тезепир
29 июня в 08:00
30 июня в 08:00
от €125 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Все интересное в Баку: приморский променад и поездка к святым местам
Изучить архитектуру, погрузиться в атмосферу и побывать в музее ковра в двух шагах от моря
25 июня в 09:00
26 июня в 09:30
от €150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
Не теряя времени, сразу по прилёте познакомиться со старым и современным Баку, а затем - в отель
Сегодня в 03:30
Завтра в 00:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Трансфер-экскурсия по Баку
Посетить старинные и современные достопримечательности города по пути из аэропорта в отель
Сегодня в 05:00
Завтра в 00:00
€140 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Баку и страна огней: обзорная экскурсия по Старому городу + храм Атешгях
Погулять по кварталу Ичери-шехер, зайти в шиитскую мечеть, изучить храм огня и горящую гору
Начало: В Старом городе или у вашего отеля (по запросу и е...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €110 за всё до 2 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
Сокровища Азербайджана: от мечетей до грязевых вулканов
Посетить интересные места в Баку и заповеднике Гобустан на автопешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
150€128 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Современный Баку и Старый город
Познакомиться с историческим наследием и достижениями современного Азербайджана
Начало: У вашего отеля
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€86 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААрина31 мая 2024все очень понравилось
- ООльга28 мая 2024Большое спасибо гидам из команды Пуладу и Назифу за прогулку по Старому городу. Атмосферно и очень познавательно. Спасибо им за их великолепное чувство юмора
- ЕЕлена27 мая 2024В нашем распоряжении был комфортный минивэн, водитель и гид. Больше всего нам понравились грязевые вулканы и розовое озеро, потому что
- ННаталья26 мая 2024Посетили интересные места и узнали много познавательного об истории Азербайджана. Роман - эрудированный и внимательный гид. Ни один вопрос не остался без ответа. Спасибо за отличный день.
- ЛЛеонид26 мая 2024Получил много новой информации об Азербайджане. Гид очень интересно рассказывал про события, происходившие на этих территориях в древние времена. Все очень понравилось, приношу свою благодарность 🙏🏻
- ТТаисия26 мая 2024Отличная экскурсия 🥰 обязательно буду всем советовать!
- ГГеннадий25 мая 2024Экскурсия прошла на высоте. С отеля забрали, достопримечательности показали, накормили, в отель привезли. Экскурсия очень объемная и интересная. Рекомендуем
- ВВера24 мая 2024Сами по себе локации очень интересные. Проблема, наверное в том, что они расположены далеко друг от друга. И это надо
- ЭЭлана19 мая 2024Добрый вечер! Благодарим за экскурсию и за время проведенное с нами, мы в полном восторге, пытаемся усвоить такой поток информации,
- ППавел17 мая 2024Хотим поделиться своими впечатлениями от посещения Азербайджана. И, безусловно, они не были бы такими яркими, если бы не наш гид,
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Мечеть Биби-Эйбат»
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