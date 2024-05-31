Мечеть Биби-Эйбат – экскурсии в Баку

Найдено 16 экскурсий в категории «Мечеть Биби-Эйбат» в Баку на русском языке, цены от €39, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Старый Баку и полуостров Апшерон за 1 день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
60 отзывов
Исследуйте Старый Баку и Апшерон: древности и природные чудеса
Откройте тайны древнего Баку и Апшерона, насладитесь уникальными пейзажами и познакомьтесь с историей региона
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
160144 за всё до 3 чел.
Заповедник Гобустан и его фантастические окрестности
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
35 отзывов
Заповедник Гобустан и его фантастические окрестности: уникальная экскурсия
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес во время экскурсии в Гобустан и его окрестности
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
от 155 за всё до 8 чел.
Доисторический Азербайджан: Гобустан, Атешгях и Янардаг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
22 отзыва
Историческое путешествие по Баку: Гобустан, Атешгях, Янардаг
Откройте древний мир Азербайджана: Гобустан, Атешгях и Янардаг ждут вас в уникальной экскурсии по Баку
Начало: У вашего отеля
29 июня в 09:00
30 июня в 09:00
от 300 за всё до 20 чел.
Из Баку - в Гобустан и на полуостров Апшерон (в группе)
🚗 На машине
Групповая
9 часов
44 отзыва
Из Баку - в Гобустан и на полуостров Апшерон (в группе)
Побывать на Марсе, увидеть петроглифы и гору, которую невозможно потушить уже несколько веков
Начало: У Парных ворот Старого города
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
39 за человека
От Огненной горы до Гобустана: 40 веков за 8 часов
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
8 часов
176 отзывов
От Огненной горы до Гобустана: путешествие через 40 веков истории за 8 часов
Познакомьтесь с древней историей и уникальными природными явлениями Азербайджана в индивидуальной экскурсии по самым знаковым местам Баку
Начало: В вашем отеле (Центральной части города Баку)
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 237143 за всё до 10 чел.
Шопинг, мечеть Биби-Эйбат и рыбный ресторан
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Шопинг, мечеть Биби-Эйбат и рыбный ресторан
33 удовольствия Баку и знакомство с памятником мусульманского зодчества
29 июня в 06:00
30 июня в 06:00
от 125 за всё до 10 чел.
Неизвестный Гобустан. Богатства горы Кянизядаг и древности Апшерона
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
17 отзывов
Гобустан: тайны грязевых вулканов и древних наскальных рисунков
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес в однодневной экскурсии по окрестностям Баку
Начало: От вашего отеля в Баку (если отель находится в чер...
18 июня в 09:00
23 июня в 08:00
от 155 за всё до 6 чел.
По святым местам Баку, или Книги памяти Азербайджана
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
По святым местам Баку, или Книги памяти Азербайджана
Познакомиться с сакральными центрами, воплотившими культурное и духовное наследие нескольких эпох
Начало: На станции метро Ичери Шехер
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
от 150 за всё до 10 чел.
Мусульманские святыни Баку и Апшерона
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
10 отзывов
Мусульманские святыни Баку и Апшерона
Узнать древнюю религиозную историю Азербайджана и изучить мечети снаружи и внутри
Начало: У вашего отеля
18 июня в 09:00
23 июня в 08:00
122 за всё до 3 чел.
Главные мечети Баку: 3 эпохи города
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Главные мечети Баку: 3 эпохи города
Познакомиться с величественной архитектурой и судьбами мечетей Гейдара, Биби-Эйбат и Тезепир
29 июня в 08:00
30 июня в 08:00
от 125 за всё до 20 чел.
Все интересное в Баку: приморский променад и поездка к святым местам
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
1 отзыв
Все интересное в Баку: приморский променад и поездка к святым местам
Изучить архитектуру, погрузиться в атмосферу и побывать в музее ковра в двух шагах от моря
25 июня в 09:00
26 июня в 09:30
от 150 за всё до 10 чел.
Трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
Не теряя времени, сразу по прилёте познакомиться со старым и современным Баку, а затем - в отель
Сегодня в 03:30
Завтра в 00:00
150 за всё до 4 чел.
Трансфер-экскурсия по Баку
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4.5 часа
Трансфер-экскурсия по Баку
Посетить старинные и современные достопримечательности города по пути из аэропорта в отель
Сегодня в 05:00
Завтра в 00:00
140 за всё до 3 чел.
Баку и страна огней: обзорная экскурсия по Старому городу + храм Атешгях
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
6 часов
Баку и страна огней: обзорная экскурсия по Старому городу + храм Атешгях
Погулять по кварталу Ичери-шехер, зайти в шиитскую мечеть, изучить храм огня и горящую гору
Начало: В Старом городе или у вашего отеля (по запросу и е...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 110 за всё до 2 чел.
Сокровища Азербайджана: от мечетей до грязевых вулканов
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
Сокровища Азербайджана: от мечетей до грязевых вулканов
Посетить интересные места в Баку и заповеднике Гобустан на автопешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
150128 за всё до 4 чел.
Современный Баку и Старый город
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
Современный Баку и Старый город
Познакомиться с историческим наследием и достижениями современного Азербайджана
Начало: У вашего отеля
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
86 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Арина
    31 мая 2024
    Из Баку - в Гобустан и на полуостров Апшерон (в группе)
    все очень понравилось
  • О
    Ольга
    28 мая 2024
    Старый Баку и полуостров Апшерон за 1 день
    Большое спасибо гидам из команды Пуладу и Назифу за прогулку по Старому городу. Атмосферно и очень познавательно. Спасибо им за их великолепное чувство юмора
    Большое спасибо гидам из команды Пуладу и Назифу за прогулку по Старому городу. Атмосферно и оченьБольшое спасибо гидам из команды Пуладу и Назифу за прогулку по Старому городу. Атмосферно и оченьБольшое спасибо гидам из команды Пуладу и Назифу за прогулку по Старому городу. Атмосферно и оченьБольшое спасибо гидам из команды Пуладу и Назифу за прогулку по Старому городу. Атмосферно и оченьБольшое спасибо гидам из команды Пуладу и Назифу за прогулку по Старому городу. Атмосферно и очень
  • Е
    Елена
    27 мая 2024
    От Огненной горы до Гобустана: 40 веков за 8 часов
    В нашем распоряжении был комфортный минивэн, водитель и гид. Больше всего нам понравились грязевые вулканы и розовое озеро, потому что
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    раньше таких чудес природы никогда не видели. Возьмите с собой на эти красоты бутылку воды (руки мыть), потому что розовую соль и грязь с вулканов хочется потрогать, но потом это нужно смыть. В состав экскурсии входил вкусный обед в красивом ресторане (за доп. деньги). В конце экскурсии гид подарил маленький презент. Общее впечатление от экскурсии и от гида - положительное. Если хотите провести день за пределами Баку и осмотреть сразу несколько мест, то данная экскурсия для вас.

  • Н
    Наталья
    26 мая 2024
    Заповедник Гобустан и его фантастические окрестности
    Посетили интересные места и узнали много познавательного об истории Азербайджана. Роман - эрудированный и внимательный гид. Ни один вопрос не остался без ответа. Спасибо за отличный день.
    Посетили интересные места и узнали много познавательного об истории АзербайджанаПосетили интересные места и узнали много познавательного об истории АзербайджанаПосетили интересные места и узнали много познавательного об истории АзербайджанаПосетили интересные места и узнали много познавательного об истории АзербайджанаПосетили интересные места и узнали много познавательного об истории Азербайджана
  • Л
    Леонид
    26 мая 2024
    Из Баку - в Гобустан и на полуостров Апшерон (в группе)
    Получил много новой информации об Азербайджане. Гид очень интересно рассказывал про события, происходившие на этих территориях в древние времена. Все очень понравилось, приношу свою благодарность 🙏🏻
  • Т
    Таисия
    26 мая 2024
    Из Баку - в Гобустан и на полуостров Апшерон (в группе)
    Отличная экскурсия 🥰 обязательно буду всем советовать!
  • Г
    Геннадий
    25 мая 2024
    Заповедник Гобустан и его фантастические окрестности
    Экскурсия прошла на высоте. С отеля забрали, достопримечательности показали, накормили, в отель привезли. Экскурсия очень объемная и интересная. Рекомендуем
  • В
    Вера
    24 мая 2024
    Заповедник Гобустан и его фантастические окрестности
    Сами по себе локации очень интересные. Проблема, наверное в том, что они расположены далеко друг от друга. И это надо
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    учесть, когда планируется эта экскурсия. Мы, как-то, не обратили на это внимание и было тяжеловато, т. к. получаломь много переездов и мы все время боялись не успеть в храм огня - он закрывается в 19:00. Роман рассказал все замечательно. Неожиданно пришлось дополнительно заплатить водителю, который возил нас на грязевые вулканы, это изначально оговорено не было.

  • Э
    Элана
    19 мая 2024
    Старый Баку и полуостров Апшерон за 1 день
    Добрый вечер! Благодарим за экскурсию и за время проведенное с нами, мы в полном восторге, пытаемся усвоить такой поток информации,
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    который получили за эти два волшебных дня!!! Спасибо вам за нашего гида-Турала,нам было максимально комфортно, приятно и интересно в его обществе!!!

    Добрый вечер! Благодарим за экскурсию и за время проведенное с нами, мы в полном восторге, пытаемсяДобрый вечер! Благодарим за экскурсию и за время проведенное с нами, мы в полном восторге, пытаемсяДобрый вечер! Благодарим за экскурсию и за время проведенное с нами, мы в полном восторге, пытаемсяДобрый вечер! Благодарим за экскурсию и за время проведенное с нами, мы в полном восторге, пытаемсяДобрый вечер! Благодарим за экскурсию и за время проведенное с нами, мы в полном восторге, пытаемсяДобрый вечер! Благодарим за экскурсию и за время проведенное с нами, мы в полном восторге, пытаемсяДобрый вечер! Благодарим за экскурсию и за время проведенное с нами, мы в полном восторге, пытаемся
  • П
    Павел
    17 мая 2024
    Старый Баку и полуостров Апшерон за 1 день
    Хотим поделиться своими впечатлениями от посещения Азербайджана. И, безусловно, они не были бы такими яркими, если бы не наш гид,
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    и сейчас с полной уверенностью можем сказать, наш друг Оркхан. Первый день мы провели в Баку на прогулке по старому городу и нашли ресторан, который не очень впечатлил нас местными деликатесами. Второй день начинался рано с девятичасовой экскурсии, где мы и познакомились с нашим проводником по этой чудесной гостеприимной стране. Первым пунктом в нашем путешествии был Старый город, где Оркхан рассказывал увлекательную историю в деталях и мелочах, о которых сами мы никогда бы не узнали. Далее переезд на комфортабельной машине до Гобустана – исторического заповедника, включенного в список объектов Всемирного наследия – здесь насчитывается около шести тысяч наскальных рисунков, которые создавались со времен мезолита и по средние века. Только благодаря Оркхану мы смогли увидеть самые «невидимые» наскальные изображения. Большинство туристов, гуляющих по заповеднику без экскурсовода, проходили мимо этих исторических памятников. Следующей нашей остановкой стали крупнейшие в мире грязевые вулканы. Они расположены на каменистых пустынях недалеко от Гобустана. Ландшафт будто бы срисован с другой планеты. Их кратеры издают булькающие звуки и небольшие извержения грязевых потоков. Но будьте осторожны, если забрались на один из вулканов, есть вероятность окрасить свою одежду «в крапинку» от летящих грязевых брызг. По дороге в следующий пункт назначения мы заехали в местный супермаркет, где Оркхан открыл нам секрет, что здесь готовят очень вкусные кутабы. Подкрепившись, мы продолжили поездку и приехали в удивительно красивую мечеть Биби-Эйбат на берегу Бакинской бухты. Это настоящий памятник азербайджанской архитектуры и знаменитое место паломничества мусульман со всего мира. Помимо созерцания внешних достопримечательностей комплекса, можно зайти внутрь храма, но обязательно надо будет покрыть голову и снять обувь. После посещения мечети мы заехали к памятнику первой нефтяной вышке. Именно здесь в 1846 году была пробурена первая в мире скважина. И сейчас в окрестностях Баку все еще можно встретить буровые вышки и нефтяные качалки. Добыча нефти на суше земли Азербайджана в небольших объемах продолжается до сих пор. Завершающим аккордом нашего увлекательного путешествия стала одна из уникальных природных достопримечательностей – Янардаг, природный вечный огонь, который горит уже не одно тысячелетие. Это естественный выход и горение природного газа из крупного месторождения под Апшеронским полуостровом. Эту Огненную гору описывал еще Марко Поло, в своих записках упоминал Александр Дюма, посещал вечный огонь и император Александр III. На каждой точке нашего маршрута нас ждал интереснейший, подробный рассказ от гида и что хотелось бы отметить, Оркхан не только провёл экскурсию, но и помог нам с вопросом переселения в гостиницу, отмечу, абсолютно безвозмездно. И после экскурсии Оркхан посоветовал нам рестораны и места, которые мы можем посетить самостоятельно, мы остались очень довольны. День был очень насыщенным, а впечатления, которые остались от поездки, только восторженные. Мы обязательно вернемся в Азербайджан – «Страну огней» - ведь остались еще места, где обязательно надо побывать и точно знаем, что гидом непременно будет Оркхан. Спасибо за экскурсию, за помощь, всем рекомендуем нашего экскурсовода и до новых встреч, гостеприимный Азербайджан. С уважением, Павел и Евгения

    Хотим поделиться своими впечатлениями от посещения Азербайджана. И, безусловно, они не были бы такими яркими, еслиХотим поделиться своими впечатлениями от посещения Азербайджана. И, безусловно, они не были бы такими яркими, еслиХотим поделиться своими впечатлениями от посещения Азербайджана. И, безусловно, они не были бы такими яркими, еслиХотим поделиться своими впечатлениями от посещения Азербайджана. И, безусловно, они не были бы такими яркими, еслиХотим поделиться своими впечатлениями от посещения Азербайджана. И, безусловно, они не были бы такими яркими, еслиХотим поделиться своими впечатлениями от посещения Азербайджана. И, безусловно, они не были бы такими яркими, еслиХотим поделиться своими впечатлениями от посещения Азербайджана. И, безусловно, они не были бы такими яркими, если

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Мечеть Биби-Эйбат»

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Сколько стоит экскурсия по Баку в июне 2024
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