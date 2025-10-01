Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Откройте для себя Гах – уголок вдохновения, где начался путь великого певца!

Описание тура Мы отправимся в увлекательное путешествие в живописный город Гах – место, где берет начало история великого певца Муслима Магомаева. Этот тур подарит вам незабываемые эмоции, раскрывая богатую культуру, традиции и природу региона. Вы прогуляетесь по уютным улочкам Гаха, где сохранился особый колорит старинного города. Посетите знаковые места, связанные с историей семьи Магомаевых, и узнаете интересные факты о детских годах будущей музыкальной легенды. Во время экскурсии вас ждет знакомство с архитектурным и природным наследием Гаха: старинные мечети, живописные горные пейзажи, чистый воздух и уютная атмосфера создадут ощущение путешествия во времени. Вы увидите: 1. Старинный базар, где когда-то вел свою деятельность кузнец из рода Магомаевых и где работал предок Муслима Магомаева. Этот базар был важным торговым и ремесленным центром региона. Здесь, среди мастеров и торговцев, кузнец из семьи Магомаевых был известен своим искусством и мастерством. 2. Илису – старинное горное село с уникальной архитектурой, водопадами и живописными пейзажами. 3. Крепость Сумуг Гала – древняя крепость в Илису, напоминающая о военном прошлом региона. 4. Мечеть XIX века в Илису – историческое здание, отражающее культуру и архитектуру своего времени. 5. Село Лекит и водопады Лекит – место с уединенной природой, известное своими каскадными водопадами. 6. Гахский караван-сарай – напоминание о торговых путях древности, важный исторический объект. 7. Албанский храм в Гахе (Лекитский храм) Лекитский храм – древний христианский храм Кавказской Албании, расположенный в живописном селе Лекит, недалеко от Гаха. Он был построен в V–VII веках и является одним из ярких примеров албанской церковной архитектуры. 8. После посещения храма вас ждет экскурсия на местное пчелиное хозяйство, где вы узнаете о традиционном пчеловодстве, попробуете натуральный мёд и сможете приобрести свежие продукты прямо с пасеки. Дополнением к туру станет дегустация традиционной азербайджанской кухни в одном из лучших ресторанов региона. Вы попробуете местные блюда, которыми славится Гах. Продолжительность: 3 дня Включено: транспорт, услуги гида Дополнительно: сувениры, личные расходы Проживание не входит в цену.

