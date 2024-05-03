Увидеть, как живут удины, побывать в пещерном городе Уплисцихе и попробовать оригинальную «Боржоми»
Вы увидите старый город и современную часть Баку, посетите деревню Нидж и погуляете по территории необычного Дворца шекинских ханов.
Переместимся в Сакартвело и побываем в древней столице Грузии — Мцхете, в завораживающем пещерном городе Уплисцихе и в краю виноделия — Кахетии.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 085
Описание
Организационные детали
Обращаем внимание, что порядок экскурсий может меняться в зависимости от дат вашего путешествия. При этом содержание программы остаётся неизменным.
Проживание. В 3-звёздочных отелях в Баку — «Auroom»; в Шеки — «Old Town»; в Тбилиси — «Alliance»»/«Grafica»/«Epic». Размещение в 2-местном номере. Возможно одноместное размещение и повышение категории отеля (4*) за доплату. Вы можете выбрать и 3-местный номер со скидкой, если путешествуете втроём (подселение чаще всего невозможно).
Питание. В стоимость включены завтраки и традиционный грузинский обед в 4-ый день. Остальное питание — самостоятельно в кафе.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста. Детям от 0 до 5 лет бесплатно, без места в автобусе (в случае если родитель готов разместить ребенка на руках), потребность дополнительной кровати в отеле обсуждается отдельно. Для детей от 6 до 12 лет стоимость считается индивидуально.
Программа тура по дням
Прилёт в Баку и обзорная экскурсия
Встретим вас в аэропорту Баку и поедем в отель. После заселения в 16:00 выезжаем на экскурсию по столице Азербайджана.
Первым делом отправимся исследовать достопримечательности старого города: начнём маршрут с Двойных ворот, ведущих во внутренний город Ичери-шехер. Посетим старейшие караван-сараи, средневековые хамамы и мечети, заглянем в дворец Ширваншахов и полюбуемся видом на Баку с крыши Девичьей башни. Гид также проведёт вас до места распятия апостола Варфоломея.
Из старого города переместимся в футуристичный Культурный центр Гейдара Алиева. Здесь можно заглянуть в различные музеи: например, в интерактивный музей музыкальных инструментов, музей национальной одежды XVIII-XIX веков. В центре также расположилась большая экспозиция азербайджанских ковров.
После экскурсии разместимся в отеле и переночуем.
Дорога в Шеки
После завтрака выселимся из отеля и отправимся в следующий город — Шеки. По пути сделаем несколько остановок, чтобы осмотреть больше местных достопримечательностей. Сначала увидим мавзолей Дири Баба, возведённый в начале XV века, и Шемахинскую Джума-мечеть. Затем заедем в деревню Нидж, где мы погрузимся в особую атмосферу. Именно в этом месте проживает один из коренных народов Азербайджана — удины. Мы увидим небольшую церковь, в которой регулярно ведутся службы и на удинском языке.
Доберёмся до Шеки и сразу начнём знакомиться с древним городом. Зайдём на территорию Дворца шекинских ханов, утопающую в чинарах. Само здание резиденции впечатляет своим оригинальным дизайном. Посетим также ремесленные мастерские и караван-сарай.
Заселимся в отель и переночуем.
Добро пожаловать в Грузию
Позавтракав, освободим номера и отправимся в деревню Киш, расположенную недалеко от Шеки. По приезде зайдём в христианскую церковь, основанную святым Елисеем. Осмотрев деревню, поедем к Азербайджано-грузинской границе, откуда доберёмся до Тбилиси.
После размещения в отеле у вас будет свободное время на отдых или самостоятельную прогулку по столице.
Тбилиси и Мцхета
Сегодня нас ждёт очень насыщенный день. После завтрака выезжаем на экскурсию по Тбилиси. Начнём маршрут у храма Метехи и памятника Вахтанга Горгасали: полюбуемся панорамой старого Тбилиси, и вы узнаете о подвигах основателя города.
Прогуляемся по парку Рике и аллее вдоль крепостной стены Нарикала, осмотрим снаружи дворец царицы Дареджан, расположенный на вершине скалы. С крепостной стены полюбуемся красочными видами ботанического сада. Поднимемся по винтовой лестнице, которая приведёт нас к Инжирову ущелью, где во всей красе перед нами предстанет каньон с водопадом. Посмотрим на серные бани, театр кукол Габриадзе и рассмотрим архитектуру центральной площади.
Затем отправимся в древнюю Мцхету (20 км от Тбилиси). Наша цель — увидеть первую христианскую церковь в Грузии. Кафедральный собор Светицховели возвышается в самом центре города и виден с любой точки. Поднимемся в монастырь Джвари, датируемый 6-м веком. А ещё нас ждёт впечатляющая панорама слияния рек Куры и Арагви.
Далее нас ждёт традиционный грузинский обед в одном из лучших ресторанов, где вы сможете отведать национальных блюд под бокальчик белого или красного вина и насладиться колоритной атмосферой.
Вечером вернёмся в гостиницу. Общая длительность экскурсии — 7 часов.
Дегустация вин в Кахетии
Сегодня посетим Кахетию. Окажемся в действующем монастыре Святой Нино Бодбе, с территории которого открывается потрясающий вид на Алазанскую долину и вершины Кавказских гор.
Отправимся на одну из виноделен VIP-уровня в Сигнахи, чтобы получше разобраться в секретах вина, попробуем несколько сортов. Продолжим гастротур кахетинским обедом с домашними грузинскими блюдами (оплата на месте). Затем прогуляемся вдоль крепостной стены и по уютным улочкам.
На обратном пути в Тбилиси посетим винный завод, где для нас сначала проведут экскурсию, а после мы продегустируем несколько сортов вина прямо из цистерн.
Общая длительность экскурсии — 8 часов.
Уплисцихе и Боржоми
В этот день первая точка нашего маршрута — знаменитый курорт Боржоми. Здесь вы сможете попробовать известную минеральную воду и полюбоваться пейзажами, открывающимися с высоты канатной дороги (за дополнительную плату). Узнаете о том, как развивался город-курорт и какие археологические раскопки проводились в этих местах.
Затем отправимся в пещерный город Уплисцихе, по дороге сделаем остановку на обед (оплачивается на месте). По прибытии погрузимся в историю языческой жизни Грузии. Погуляем по каменным улицам, исследуя высеченные в скалах жилые помещения, эллинистический театр и тронный зал.
Вернёмся в Тбилиси и переночуем в отеле.
Окончание тура
После завтрака мы проводим вас в аэропорт ко времени обратного рейса. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Переезды по программе, включая трансфер из/до аэропорта
- Проживание
- Завтраки и обед в 4-ый день тура
- Посещение всех локаций по программе и входные билеты
- Работа гида
- Круглосуточная поддержка
- Дегустация вина из цистерны на кахетинском заводе
- Ежедневный утренний групповой сбор туристов из разных отелей
- Вечерняя групповая развозка по отелям после экскурсий
Что не входит в цену
- Перелёт до Баку и обратно из Тбилиси
- Трансфер из аэропорта Владикавказа и обратно (если нужно) - по запросу
- Групповой трансфер из Кутаиси (при необходимости) - доплата 32 доллара за человека
- Питание (неуказанное в программе)
- Дополнительные экскурсии
- Одноместное размещение - 1456 $ за весь тур
- Стоимость тура при размещении в 3-местном номере - 1120 $
- Размещение в 4-звёздочных отелях - по запросу
- Стоимость тура при размещении в 4-звёздочных отелях:
- Одноместное размещение - 1499 $
- 2-местное размещение - 1305 $
- 3-местное размещение - 1140 $
- Возможно организовать путешествие в другие даты