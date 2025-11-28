Мои заказы

Праздничное путешествие по Азербайджану: тур по знаковым локациям

Полюбоваться Пламенными башнями, заглянуть в Ичери-Шехер и погрузиться в историю зороастризма
Новогодняя суета позади, но ещё есть время отдохнуть, поэтому мы отправляемся в гостеприимный Азербайджан.

Погуляем по Баку и увидим, как старинная архитектура органично соседствует с современными постройками. Пройдём по местам съёмок советских фильмов. Понаблюдаем за языками пламени, обнимающими Янардаг. А ещё вы осмотрите первую нефтевышку и узнаете, как жили огнепоклонники.
Праздничное путешествие по Азербайджану: тур по знаковым локациям
Праздничное путешествие по Азербайджану: тур по знаковым локациям
Праздничное путешествие по Азербайджану: тур по знаковым локациям

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет.

Питание. В стоимость включены только завтраки в отеле. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Будем передвигаться на легковых автомобилях / Mercedes Vito / Mercedes Sprinter.

Возраст участников. Возможно участие с детьми от 7 лет.

Виза. Не требуется для граждан РФ.

Уровень сложности. Лёгкий, не требует особой физподготовки.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Баку

Встретим вас в аэропорту и поедем заселяться в отель. Сегодня вы сможете отдохнуть после дороги и провести досуг в свободном режиме.

2 день

Ичери-Шехер и Пламенные башни

В этот день отправимся исследовать столицу Азербайджана. Во время обзорной экскурсии вы погрузитесь в атмосферу Баку, насладитесь его контрастами. Заглянем в самое сердце города — Ичери-шехер. В этом старом районе расположились дворец Ширваншахов и знаменитая Девичья башня, а также караван-сараи и ремесленные мастерские. Именно на улицах старого города проходили съёмки культового советского фильма «Бриллиантовая рука». Эта историческая часть столицы была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Также увидим Пламенные башни — символ Баку.

Ичери-Шехер и Пламенные башниИчери-Шехер и Пламенные башниИчери-Шехер и Пламенные башниИчери-Шехер и Пламенные башниИчери-Шехер и Пламенные башни
3 день

Гора Янардаг и храм Атешгях

Сегодня едем к горе Янардаг, что в переводе означает «горящая гора». На протяжении уже нескольких столетий люди наблюдают, как языки пламени обнимают поверхность этой возвышенности. Это обусловлено утечкой горючего природного газа из крупного месторождения под Апшеронским полуостровом. Этот феномен особенно привлёк внимание тех, кто исповедует зороастризм. Последователи этой древнейшей религии основали поселение, где поклонялись огню. Поэтому следующим нашим пунктом назначения станет храм Атешгях. На экскурсии вы узнаете больше интересных подробностей о культуре зороастрийцев.

Во второй половине дня вернёмся в Баку.

Гора Янардаг и храм АтешгяхГора Янардаг и храм АтешгяхГора Янардаг и храм АтешгяхГора Янардаг и храм Атешгях
4 день

Сокровища древности в заповеднике «Гобустан», первая нефтевышка

После завтрака выезжаем в известный археологический заповедник Гобустан. В его горах сосредоточены свидетельства о жителях региона эпохи каменного века и последующих периодов. Здесь вы изучите наскальные изображения и древние стоянки.

Также сегодня у вас будет возможность погрузиться в историю нефтепромышленности. Вы узнаете, как «чёрное золото» повлияло на развитие страны и увидите первую нефтевышку.

Во второй половине дня — возвращение в Баку.

Сокровища древности в заповеднике «Гобустан», первая нефтевышкаСокровища древности в заповеднике «Гобустан», первая нефтевышкаСокровища древности в заповеднике «Гобустан», первая нефтевышкаСокровища древности в заповеднике «Гобустан», первая нефтевышка
5 день

Окончание тура

Наше небольшое путешествие подошло к концу. Мы проводим вас в аэропорт ко времени вылета. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Отель 3* (эконом)$370
Отель 3*$420
Отель 4*$490
Отель 4+*$570
Отель 3* (эконом, 1-местное)$450
Отель 3* (1-местное)$520
Отель 4* (1-местное)$670
Отель 4+* (1-местное)$800
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
  • Перелёт до Баку и обратно
  • Питание вне программы
  • 1-местное размещение (доплата обязательна, если вы путешествуете без компании)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Егор
Егор — ваша команда гидов в Баку
Провели экскурсии для 41 туриста
Всем привет! Я занимаюсь туризмом с 2000 года, и даже в моём дипломе значится «Организатор туристской деятельности». Сам побывал в 75 странах мира, но считаю, что мало какой регион так
читать дальше

разнообразен и интересен, как Южный Кавказ. С 2015 года мы с командой проводим групповые и индивидуальные туры по Грузии, Армении и Азербайджану. За это время 8 тысяч человек побывали у нас в гостях и увезли с собой ценный багаж вкусных впечатлений. Приглашаю и вас на дегустацию новых эмоций!

Тур входит в следующие категории Баку

Похожие туры из Баку

Выходные в «городе Бога» с посещением природных локаций: индивидуальный тур
На машине
3 дня
-
20%
7 отзывов
Выходные в «городе Бога» с посещением природных локаций: индивидуальный тур
Пройтись по огненной земле, увидеть новый и старый Баку, бурлящую глину и розовое озеро
Начало: Аэропорт Баку, в удобное вам время (рекомендуем пе...
28 ноя в 08:00
29 ноя в 08:00
$560$700 за всё до 4 чел.
Индивидуальный тур по Азербайджану: Баку, сокровища Апшерона, Бешбармаг, Красная Слобода и Губа
5 дней
1 отзыв
Индивидуальный тур по Азербайджану: Баку, сокровища Апшерона, Бешбармаг, Красная Слобода и Губа
Погулять по старому и «новому» Баку, увидеть Бешбармаг и научиться выпекать национальные сладости
Начало: Аэропорт Баку, время встречи обговариваются индиви...
Завтра в 08:00
28 ноя в 08:00
$280 за человека
Святыни, природа и вкусы Страны огней: индивидуальный мини-тур по Азербайджану
На машине
3 дня
-
35%
3 отзыва
Святыни, природа и вкусы Страны огней: индивидуальный мини-тур по Азербайджану
Попробовать местную икру, полюбоваться Радужными горами и увидеть великолепную мечеть Биби-Эйбат
Начало: Баку, место вашего проживания, время по договорённ...
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$390$600 за всё до 4 чел.
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Баку
Все туры из Баку