Погуляем по Баку и увидим, как старинная архитектура органично соседствует с современными постройками. Пройдём по местам съёмок советских фильмов. Понаблюдаем за языками пламени, обнимающими Янардаг. А ещё вы осмотрите первую нефтевышку и узнаете, как жили огнепоклонники.
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 7 лет.
Питание. В стоимость включены только завтраки в отеле. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Будем передвигаться на легковых автомобилях / Mercedes Vito / Mercedes Sprinter.
Виза. Не требуется для граждан РФ.
Уровень сложности. Лёгкий, не требует особой физподготовки.
Программа тура по дням
Прибытие в Баку
Встретим вас в аэропорту и поедем заселяться в отель. Сегодня вы сможете отдохнуть после дороги и провести досуг в свободном режиме.
Ичери-Шехер и Пламенные башни
В этот день отправимся исследовать столицу Азербайджана. Во время обзорной экскурсии вы погрузитесь в атмосферу Баку, насладитесь его контрастами. Заглянем в самое сердце города — Ичери-шехер. В этом старом районе расположились дворец Ширваншахов и знаменитая Девичья башня, а также караван-сараи и ремесленные мастерские. Именно на улицах старого города проходили съёмки культового советского фильма «Бриллиантовая рука». Эта историческая часть столицы была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Также увидим Пламенные башни — символ Баку.
Гора Янардаг и храм Атешгях
Сегодня едем к горе Янардаг, что в переводе означает «горящая гора». На протяжении уже нескольких столетий люди наблюдают, как языки пламени обнимают поверхность этой возвышенности. Это обусловлено утечкой горючего природного газа из крупного месторождения под Апшеронским полуостровом. Этот феномен особенно привлёк внимание тех, кто исповедует зороастризм. Последователи этой древнейшей религии основали поселение, где поклонялись огню. Поэтому следующим нашим пунктом назначения станет храм Атешгях. На экскурсии вы узнаете больше интересных подробностей о культуре зороастрийцев.
Во второй половине дня вернёмся в Баку.
Сокровища древности в заповеднике «Гобустан», первая нефтевышка
После завтрака выезжаем в известный археологический заповедник Гобустан. В его горах сосредоточены свидетельства о жителях региона эпохи каменного века и последующих периодов. Здесь вы изучите наскальные изображения и древние стоянки.
Также сегодня у вас будет возможность погрузиться в историю нефтепромышленности. Вы узнаете, как «чёрное золото» повлияло на развитие страны и увидите первую нефтевышку.
Во второй половине дня — возвращение в Баку.
Окончание тура
Наше небольшое путешествие подошло к концу. Мы проводим вас в аэропорт ко времени вылета. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Отель 3* (эконом)
|$370
|Отель 3*
|$420
|Отель 4*
|$490
|Отель 4+*
|$570
|Отель 3* (эконом, 1-местное)
|$450
|Отель 3* (1-местное)
|$520
|Отель 4* (1-местное)
|$670
|Отель 4+* (1-местное)
|$800
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
- Перелёт до Баку и обратно
- Питание вне программы
- 1-местное размещение (доплата обязательна, если вы путешествуете без компании)