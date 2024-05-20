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Авторский тур
6 дней
Всё, что нужно увидеть в Азербайджане: путешествие от Баку до села Киш
Научиться готовить национальные блюда, увидеть грязевые вулканы и полюбоваться шекинскими витражами
Начало: Аэропорт Баку, 14:30-17:00
14 июля в 14:30
4 авг в 14:30
$490 за человека
скидка
35%
Авторский тур
7 дней
Колоритный дуэт: тур по Азербайджану и Грузии
Увидеть, как живут удины, побывать в пещерном городе Уплисцихе и попробовать оригинальную «Боржоми»
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
25 июня в 08:00
2 июля в 08:00
1205$784 за человека
скидка
10%
Авторский тур
9 дней
Большое путешествие по Закавказью: Азербайджан, Грузия и Армения
Попробовать грузинские вина, испечь армянский лаваш и насладиться контрастами Баку
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
1547$1 393 за человека
Авторский тур
11 дней
Многообразие Азербайджана: от древних ремёсел до небоскрёбов
Увидеть горные сёла, продегустировать органическое вино и полюбоваться современной архитектурой Баку
Начало: Баку, аэропорт, утро
5 сен в 10:00
3 окт в 10:00
$1 480 за человека
Авторский тур
8 дней
Пейзажи, древности и культура: основные локации Азербайджана
Сравнить старый и современный Баку, попробовать вина Савалана и подняться над Туфандагом
Начало: Аэропорт Баку, первая половина дня
28 июня в 10:00
5 июля в 10:00
87 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВладимир20 мая 20241. Гостиница в Баку. Расположение супер. Персонал отзывчивый, просьбы выполняли мгновенно. Завтрак очень скромный. Сантехника требует ремонта. Вай-фай по-разному. 2. Гид
- ммила19 мая 2024Интересный маршрут. Очень приятный гид-Анар. Знающий и позитивный человек, всегда старающийся выполнить просьбы туристов. Претензии только к завтракам в отеле НЕМИ.
- AAlionavo30 апреля 20237 чудес Азербайджана или «Скромное обаяние буржуазии и ландшафтов Каспия»Потрясающая экскурсия! Обязательно стоит поехать! Во всей красе раскрывает многогранность Азербайджана. Невероятно чуткий, внимательный и профессиональный коллектив: гид, сопровождающий, водитель - все профессионалы высшего класса! Буду рекомендовать эту поездку всем своим друзьям и близким!
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Девичья башня»
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