Страна огней и ветров только для вас: неделя знакомства с топовыми локациями Азербайджана

Приготовить долму, подняться в горы Габалы, погулять по столице и заглянуть в Шеки
Симфония древности и современности непрерывно звучит в Азербайджане! Приглашаем вас отправиться в индивидуальное путешествие по стране.

Погуляем по улицам Баку и посетим Ичери-шехер, поднимемся на смотровые площадки, откуда открываются виды на Каспий и сияющие Пламенные башни.
Каспий и сияющие Пламенные башни.

Вас ждут огни Янардага, храм огнепоклонников Атешгях, петроглифы «Гобустана», грязевые вулканы и домашний ужин с мастер-классом по приготовлению долмы.

По пути в Шеки вы проедете мимо озера Нохур, посетите Шемаху и подниметесь по канатной дороге в горы Габалы. Увидите Дворец ханов, древний храм в селе Киш и попробуете фирменный суп пити.

Свободный день в Баку подарит возможность прогуляться по Приморскому бульвару или отправиться к Агатовым горам.

Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Виза не нужна.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Баку

Встреча в аэропорту. Мы отправимся в отель, расположенный в самом центре города. Этот день мы оставили свободным — чтобы вы могли отдохнуть после дороги, адаптироваться и настроиться на насыщенную программу, которая стартует уже на следующий день.

2 день

Баку и огни Апшерона

Первую половину дня посвятим прогулке по Баку — городу, где древняя архитектура соседствует с современными зданиями. Мы исследуем Старый город: прогуляемся вдоль крепостных стен, осмотрим Дворец ширваншахов, Девичью башню и старинные караван-сараи. Во время экскурсии в Старом городе с вами будет профессиональный фотограф, чтобы сохранить яркие моменты путешествия.

Затем познакомимся с современной частью столицы. Нас ждёт Центр Гейдара Алиева — выдающийся образец современной архитектуры, пейзажи у подножия Пламенных башен.

Во второй половине дня отправимся на Апшеронский полуостров. Посетим древний храм огнепоклонников Атешгях, а затем увидим Янардаг — горящую гору, где природное пламя вырывается из недр земли и не гаснет десятилетиями.

3 день

Мавзолей Дири Баба, Джума-мечеть, озеро Нохур и приезд в Шеки

Сегодня нас ждёт живописный переезд в Шеки. По дороге сделаем остановку в Шемахе: побываем у мавзолея Дири Баба, осмотрим Джума-мечеть и насладимся атмосферой старинного города. Далее путь приведёт к озеру Нохур, где откроются виды на Кавказские горы.

В Габале поднимемся по канатной дороге, чтобы с высоты полюбоваться горными панорамами. После этого направимся в Шеки — город с древней историей, где и проведём ночь.

4 день

Культурное наследие Шеки

Утро начнётся с посещения крепости в Шеки, а затем мы зайдём в изысканный Дворец шекинских ханов, украшенный резьбой и витражами. Прогуляемся по территории старинных караван-сараев, где когда-то останавливались торговцы с Великого шёлкового пути.

Во второй половине дня отправимся в село Киш, чтобы увидеть один из древнейших храмов Кавказской Албании. Завершим экскурсию дегустацией местной пахлавы и супа пити — фирменного блюда, которое оставит яркое гастрономическое воспоминание.

После обеда возвращаемся в Баку и заселяемся в знакомый отель.

5 день

Заповедник «Гобустан» и кулинарный мастер-класс

Этот день начнётся с поездки в «Гобустан» — археологический заповедник, где сохранились наскальные рисунки, занесённые в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы посетим интерактивный музей, а затем отправимся к древним петроглифам.

После этого поедем к грязевым вулканам — редкому природному явлению, где земля «дышит» и испускает грязевые потоки. По пути обратно сделаем остановку у мечети Биби-Эйбат — одного из важных религиозных памятников страны.

Завершим день в Центре Гейдара Алиева и на восточном базаре. Вечером нас ждёт домашняя атмосфера: пойдём в гости к местной семье, где научимся готовить долму на мастер-классе и откроем секреты настоящего азербайджанского чая. После — поужинаем.

6 день

Свободный день в Баку

Этот день отведён для самостоятельного отдыха в столице. Можно неспешно прогуляться по Приморскому бульвару, полюбоваться Каспийским морем или посетить магазины с изделиями, которых не найти за пределами страны.

Тем, кто хочет провести день активно, предлагается дополнительная экскурсия к Карамельным горам — редкому природному явлению, впечатляющему своими формами и насыщенными оттенками. Программа построена так, чтобы каждый мог выбрать занятие по душе.

7 день

Окончание тура

Пришло время прощаться. В зависимости от вылета мы организуем трансфер в аэропорт в удобное для вас время.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, обед в Шеки, ужин у местной семьи
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
  • Фотосессия в Старом городе с профессиональным фотографом
  • Вода
  • Тур проводится только для вашей компании в любые удобные даты
Что не входит в цену
  • Перелёт до Баку и обратно
  • Остальное питание
  • Улучшение вариантов транспорта
  • Медицинская страховка
  • Обратите внимание: стоимость зависит от количества участников
  • 3 гостя - от $2650
  • 4+ человек - по запросу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от вашего рейса
Завершение: Аэропорт Баку, время зависит от вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джамал
Джамал — Организатор в Баку
Я окончил Российский государственный университет туризма и сервиса (РГУТиС) и вот уже 10 лет с вдохновением открываю Азербайджан для путешественников. Свое дело я построил на простых, но важных принципах: качественная организация,
внимание к деталям и душевный подход. Для меня важно, чтобы каждая поездка была наполнена комфортом, теплотой и впечатлениями, которые останутся с вами навсегда. Я лично подбираю гидов, водителей, отели и рестораны, чтобы вы чувствовали себя в руках профессионалов, которые ценят людей больше, чем деньги. В каждом маршруте я стараюсь показать не просто достопримечательности, но и душу Азербайджана — гостеприимство, искренность и колорит мест, которые невозможно забыть.

