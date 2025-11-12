Первую половину дня посвятим прогулке по Баку — городу, где древняя архитектура соседствует с современными зданиями. Мы исследуем Старый город: прогуляемся вдоль крепостных стен, осмотрим Дворец ширваншахов, Девичью башню и старинные караван-сараи. Во время экскурсии в Старом городе с вами будет профессиональный фотограф, чтобы сохранить яркие моменты путешествия.

Затем познакомимся с современной частью столицы. Нас ждёт Центр Гейдара Алиева — выдающийся образец современной архитектуры, пейзажи у подножия Пламенных башен.

Во второй половине дня отправимся на Апшеронский полуостров. Посетим древний храм огнепоклонников Атешгях, а затем увидим Янардаг — горящую гору, где природное пламя вырывается из недр земли и не гаснет десятилетиями.