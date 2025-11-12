Погуляем по улицам Баку и посетим Ичери-шехер, поднимемся на смотровые площадки, откуда открываются виды на
Описание тура
Организационные детали
Виза не нужна.
Программа тура по дням
Прибытие в Баку
Встреча в аэропорту. Мы отправимся в отель, расположенный в самом центре города. Этот день мы оставили свободным — чтобы вы могли отдохнуть после дороги, адаптироваться и настроиться на насыщенную программу, которая стартует уже на следующий день.
Баку и огни Апшерона
Первую половину дня посвятим прогулке по Баку — городу, где древняя архитектура соседствует с современными зданиями. Мы исследуем Старый город: прогуляемся вдоль крепостных стен, осмотрим Дворец ширваншахов, Девичью башню и старинные караван-сараи. Во время экскурсии в Старом городе с вами будет профессиональный фотограф, чтобы сохранить яркие моменты путешествия.
Затем познакомимся с современной частью столицы. Нас ждёт Центр Гейдара Алиева — выдающийся образец современной архитектуры, пейзажи у подножия Пламенных башен.
Во второй половине дня отправимся на Апшеронский полуостров. Посетим древний храм огнепоклонников Атешгях, а затем увидим Янардаг — горящую гору, где природное пламя вырывается из недр земли и не гаснет десятилетиями.
Мавзолей Дири Баба, Джума-мечеть, озеро Нохур и приезд в Шеки
Сегодня нас ждёт живописный переезд в Шеки. По дороге сделаем остановку в Шемахе: побываем у мавзолея Дири Баба, осмотрим Джума-мечеть и насладимся атмосферой старинного города. Далее путь приведёт к озеру Нохур, где откроются виды на Кавказские горы.
В Габале поднимемся по канатной дороге, чтобы с высоты полюбоваться горными панорамами. После этого направимся в Шеки — город с древней историей, где и проведём ночь.
Культурное наследие Шеки
Утро начнётся с посещения крепости в Шеки, а затем мы зайдём в изысканный Дворец шекинских ханов, украшенный резьбой и витражами. Прогуляемся по территории старинных караван-сараев, где когда-то останавливались торговцы с Великого шёлкового пути.
Во второй половине дня отправимся в село Киш, чтобы увидеть один из древнейших храмов Кавказской Албании. Завершим экскурсию дегустацией местной пахлавы и супа пити — фирменного блюда, которое оставит яркое гастрономическое воспоминание.
После обеда возвращаемся в Баку и заселяемся в знакомый отель.
Заповедник «Гобустан» и кулинарный мастер-класс
Этот день начнётся с поездки в «Гобустан» — археологический заповедник, где сохранились наскальные рисунки, занесённые в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы посетим интерактивный музей, а затем отправимся к древним петроглифам.
После этого поедем к грязевым вулканам — редкому природному явлению, где земля «дышит» и испускает грязевые потоки. По пути обратно сделаем остановку у мечети Биби-Эйбат — одного из важных религиозных памятников страны.
Завершим день в Центре Гейдара Алиева и на восточном базаре. Вечером нас ждёт домашняя атмосфера: пойдём в гости к местной семье, где научимся готовить долму на мастер-классе и откроем секреты настоящего азербайджанского чая. После — поужинаем.
Свободный день в Баку
Этот день отведён для самостоятельного отдыха в столице. Можно неспешно прогуляться по Приморскому бульвару, полюбоваться Каспийским морем или посетить магазины с изделиями, которых не найти за пределами страны.
Тем, кто хочет провести день активно, предлагается дополнительная экскурсия к Карамельным горам — редкому природному явлению, впечатляющему своими формами и насыщенными оттенками. Программа построена так, чтобы каждый мог выбрать занятие по душе.
Окончание тура
Пришло время прощаться. В зависимости от вылета мы организуем трансфер в аэропорт в удобное для вас время.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, обед в Шеки, ужин у местной семьи
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
- Фотосессия в Старом городе с профессиональным фотографом
- Вода
- Тур проводится только для вашей компании в любые удобные даты
Что не входит в цену
- Перелёт до Баку и обратно
- Остальное питание
- Улучшение вариантов транспорта
- Медицинская страховка
- Обратите внимание: стоимость зависит от количества участников
- 3 гостя - от $2650
- 4+ человек - по запросу