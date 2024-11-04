5 дней
Путешествие в Дашкесан: индивидуальный тур на 5 дней
Начало: Ваш отель
«Не забудьте одеться по погоде: летом обязательно наденьте головной убор, весной и осенью ветровки, а в конце осени, начале весны и зимой обязательно тёплые куртки, тёплые брюки и тёплые шапки»
Расписание: По согласованию с гидом.
Завтра в 09:00
5 ноя в 09:00
от $1 250 за всё до 3 чел.
3 дня
Хыналыг - на самой вершине мира (тур на 3 дня)
Начало: Ваш отель
«Не забудьте одеться по погоде: летом обязательно наденьте головной убор, весной и осенью ветровки, а в конце осени, начале весны и зимой обязательно тёплые куртки, тёплые брюки и тёплые шапки»
Расписание: По согласованию с гидом.
Завтра в 09:00
5 ноя в 09:00
от $750 за всё до 3 чел.
2 дня
Шеки: восточная сказка (тур на 2 дня)
Начало: Ваш отель
«Не забудьте одеться по погоде: летом обязательно наденьте головной убор, весной и осенью ветровки, а в конце осени, начале весны и зимой обязательно тёплые куртки, тёплые брюки и тёплые шапки»
Расписание: По согласованию с гидом.
Завтра в 09:00
5 ноя в 09:00
от $500 за всё до 3 чел.
2 дня
Шахдаг: красочные горы и сказочные водопады (на 2 дня)
Начало: Ваш отель
«Зимой здесь царит настоящая снежная сказка, а весной тающие ледники наполняют горные реки»
Расписание: По согласованию с гидом.
Завтра в 09:00
5 ноя в 09:00
от $500 за всё до 3 чел.
2 дня
Древняя история, скрытая в предгорьях Большого Кавказа: индивидуальный тур на запад Азербайджана
Увидеть мавзолей в скале и подземные бани, посетить место съёмок фильма и узнать, где живут удины
Начало: Ваш отель в Баку, утро, точное время - по договорё...
«Зимой вы можете спуститься по лыжной трассе»
8 ноя в 10:00
15 ноя в 10:00
€433 за всё до 3 чел.
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