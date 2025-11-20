Мои заказы

Фейерверк впечатлений в Азербайджане: праздничный тур по Баку, Шемахе и Шеки

Исследовать петроглифы, заглянуть в село Киш и осмотреть огненные святыни
Проведите новогодние праздники в Азербайджане и откройте для себя страну, где древние традиции переплетаются с ритмом современного мегаполиса.

Вы прогуляетесь по Ичери-шехер, увидите Девичью башню и Дворец Ширваншахов, ощутите дыхание истории
читать дальше

среди узких улочек и каменных двориков. На набережной Каспия вас встретят панорамы озера, а в вечернем небе вспыхнут огни Пламенных Башен.

Отправитесь к Янардагу, где пламя земли горит без устали, и посетите храм огня Атешгях — древнее святилище зороастрийцев.

В Гобустане перед вами предстанут петроглифы, сохранившие следы людей, живших десятки тысяч лет назад, а ещё вы узнаете об истоках энергетической мощи страны.

Осмотрим мавзолей Дири Баба, у озера Нохур насладимся тишиной природы, а в Шеки увидим дворец ханов с витражами шебеке.

В селе Киш вас ждёт албанская церковь с загадочной историей, а завершением станет азербайджанское чаепитие с вареньем — символ гостеприимства и уюта.

Описание тура

Организационные детали

Виза не нужна.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Баку

Встреча в аэропорту и трансфер в отель выбранной категории. Заселение и отдых после дороги.

2 день

Старый город и современный Баку

Экскурсия начнётся с прогулки по Старому городу — Ичери-шехер. Узкие мощёные улочки, каменные дома и старинные дворики перенесут вас в атмосферу средневекового восточного города. Вы осмотрите снаружи Девичью башню — символ Баку, окутанный легендами, а также Дворец Ширваншахов, великолепный архитектурный ансамбль 15 века, считающийся жемчужиной азербайджанского зодчества.

После этого мы отправимся на набережную Каспийского моря, где откроются широкие панорамы водной глади. Завершит день знакомство с Пламенными Башнями — современным символом столицы Азербайджана.

Старый город и современный Баку
3 день

Огненные святыни: Янардаг и Атешгях

Утро начнётся с поездки к Янардагу, горящей горе, где из-под земли выходят языки природного газа, создавая удивительное зрелище. Вы узнаете, какое значение это место имело для древних зороастрийцев.

Далее маршрут приведёт нас в храм огня Атешгях, расположенный в пригороде Баку. Здесь в древности поклонялись священному огню, а сегодня это исторический комплекс, рассказывающий о культуре и обычаях огнепоклонников. Вечером — возвращение в город.

Огненные святыни: Янардаг и Атешгях
4 день

Петроглифы Гобустана и нефтяное наследие

С утра мы отправимся в национальный парк Гобустан, где сохранилось более 6000 петроглифов возрастом до 40 тысяч лет. Эти наскальные рисунки дают представление о жизни древних людей — охоте, обрядах и повседневных занятиях.

После посещения музея под открытым небом экскурсия продолжится у старейших нефтяных вышек Азербайджана. Здесь вы узнаете об истории становления нефтяной промышленности страны. К вечеру вернёмся в Баку.

Петроглифы Гобустана и нефтяное наследие
5 день

Шемаха, озеро Нохур и переезд в Шеки

Утро начнётся с осмотра мавзолея Дири Баба 15 века, связанного с многочисленными легендами. Далее нас ждёт прогулка по городу Шемаха, где сохранились мавзолей Ширваншахов 12 века и одна из древнейших мечетей Кавказа.

По дороге сделаем остановку у живописного озера Нохур, чтобы насладиться красотой природы. Вечером — прибытие в Шеки и размещение в отеле MinAli Boutique.

Шемаха, озеро Нохур и переезд в Шеки
6 день

Шеки и село Киш

Знакомство с древним городом Шеки начнётся с осмотра летнего Дворца шекинского хана, знаменитого своими яркими фресками и витражными окнами шебеке. Этот уникальный декоративный стиль был создан без клея и гвоздей, исключительно из дерева и стекла.

После экскурсии мы отправимся в село Киш, где сохранилась албанская церковь, история которой насчитывает несколько веков. Особую ценность месту придают найденные здесь захоронения викингов. В завершение дня нас ждёт традиционное азербайджанское чаепитие с вареньем.

Возвращение в Баку и размещение в отеле.

Шеки и село Киш
7 день

Окончание тура

Организованный трансфер в аэропорт Баку ко времени вылета.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Отель 3* (эконом), 2-местный номер (за человека)$690
Отель 3*, 2-местный номер (за человека)$750
Отель 4*, 2-местный номер (за человека)$850
Отель 4+*, 2-местный номер (за человека)$950
Отель 3* (эконом, 1-местное)$810
Отель 3* (1-местное)$930
Отель 4* (1-местное)$1090
Отель 4+* (1-местное)$1270
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и чаепитие
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
  • Перелёт до Баку и обратно
  • Остальное питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Баку, с 10:00, возможно другое время по договорённости
Завершение: Аэропорт Баку, до 12:00, возможно другое время по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Егор
Егор — ваша команда гидов в Баку
Провели экскурсии для 41 туриста
Всем привет! Я занимаюсь туризмом с 2000 года, и даже в моём дипломе значится «Организатор туристской деятельности». Сам побывал в 75 странах мира, но считаю, что мало какой регион так
читать дальше

разнообразен и интересен, как Южный Кавказ. С 2015 года мы с командой проводим групповые и индивидуальные туры по Грузии, Армении и Азербайджану. За это время 8 тысяч человек побывали у нас в гостях и увезли с собой ценный багаж вкусных впечатлений. Приглашаю и вас на дегустацию новых эмоций!

Тур входит в следующие категории Баку

