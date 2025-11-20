Экскурсия начнётся с прогулки по Старому городу — Ичери-шехер. Узкие мощёные улочки, каменные дома и старинные дворики перенесут вас в атмосферу средневекового восточного города. Вы осмотрите снаружи Девичью башню — символ Баку, окутанный легендами, а также Дворец Ширваншахов, великолепный архитектурный ансамбль 15 века, считающийся жемчужиной азербайджанского зодчества.

После этого мы отправимся на набережную Каспийского моря, где откроются широкие панорамы водной глади. Завершит день знакомство с Пламенными Башнями — современным символом столицы Азербайджана.