Вы прогуляетесь по Ичери-шехер, увидите Девичью башню и Дворец Ширваншахов, ощутите дыхание истории
Описание тура
Организационные детали
Виза не нужна.
Программа тура по дням
Прибытие в Баку
Встреча в аэропорту и трансфер в отель выбранной категории. Заселение и отдых после дороги.
Старый город и современный Баку
Экскурсия начнётся с прогулки по Старому городу — Ичери-шехер. Узкие мощёные улочки, каменные дома и старинные дворики перенесут вас в атмосферу средневекового восточного города. Вы осмотрите снаружи Девичью башню — символ Баку, окутанный легендами, а также Дворец Ширваншахов, великолепный архитектурный ансамбль 15 века, считающийся жемчужиной азербайджанского зодчества.
После этого мы отправимся на набережную Каспийского моря, где откроются широкие панорамы водной глади. Завершит день знакомство с Пламенными Башнями — современным символом столицы Азербайджана.
Огненные святыни: Янардаг и Атешгях
Утро начнётся с поездки к Янардагу, горящей горе, где из-под земли выходят языки природного газа, создавая удивительное зрелище. Вы узнаете, какое значение это место имело для древних зороастрийцев.
Далее маршрут приведёт нас в храм огня Атешгях, расположенный в пригороде Баку. Здесь в древности поклонялись священному огню, а сегодня это исторический комплекс, рассказывающий о культуре и обычаях огнепоклонников. Вечером — возвращение в город.
Петроглифы Гобустана и нефтяное наследие
С утра мы отправимся в национальный парк Гобустан, где сохранилось более 6000 петроглифов возрастом до 40 тысяч лет. Эти наскальные рисунки дают представление о жизни древних людей — охоте, обрядах и повседневных занятиях.
После посещения музея под открытым небом экскурсия продолжится у старейших нефтяных вышек Азербайджана. Здесь вы узнаете об истории становления нефтяной промышленности страны. К вечеру вернёмся в Баку.
Шемаха, озеро Нохур и переезд в Шеки
Утро начнётся с осмотра мавзолея Дири Баба 15 века, связанного с многочисленными легендами. Далее нас ждёт прогулка по городу Шемаха, где сохранились мавзолей Ширваншахов 12 века и одна из древнейших мечетей Кавказа.
По дороге сделаем остановку у живописного озера Нохур, чтобы насладиться красотой природы. Вечером — прибытие в Шеки и размещение в отеле MinAli Boutique.
Шеки и село Киш
Знакомство с древним городом Шеки начнётся с осмотра летнего Дворца шекинского хана, знаменитого своими яркими фресками и витражными окнами шебеке. Этот уникальный декоративный стиль был создан без клея и гвоздей, исключительно из дерева и стекла.
После экскурсии мы отправимся в село Киш, где сохранилась албанская церковь, история которой насчитывает несколько веков. Особую ценность месту придают найденные здесь захоронения викингов. В завершение дня нас ждёт традиционное азербайджанское чаепитие с вареньем.
Возвращение в Баку и размещение в отеле.
Окончание тура
Организованный трансфер в аэропорт Баку ко времени вылета.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Отель 3* (эконом), 2-местный номер (за человека)
|$690
|Отель 3*, 2-местный номер (за человека)
|$750
|Отель 4*, 2-местный номер (за человека)
|$850
|Отель 4+*, 2-местный номер (за человека)
|$950
|Отель 3* (эконом, 1-местное)
|$810
|Отель 3* (1-местное)
|$930
|Отель 4* (1-местное)
|$1090
|Отель 4+* (1-местное)
|$1270
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и чаепитие
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
- Перелёт до Баку и обратно
- Остальное питание