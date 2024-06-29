Летом обязательно берите с собой головной убор, весной и осенью ветровки, а в конце осени, начале весны и зимой тёплые куртки, тёплые брюки и тёплые шапки. Необходима удобная обувь. В жаркое время года постарайтесь не одеваться слишком открыто: не надевайте очень короткие шорты, слишком открытые и прозрачные майки.

Проживание. Не входит в стоимость. Вы сможете заселиться в отель Lankaran Springs Wellness Resort, коттеджный отель в Гирканском заповеднике или провести ночь в отеле на берегу горной реки.

Питание. Не входит в стоимость, но в первый день вы сможете полакомиться чаем с вареньем.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста. Участие детей до 3 лет — бесплатно, до 12 лет оплачивается со скидкой 50%.

Виза. Не требуется.