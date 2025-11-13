Мои заказы

Роскошный тур в Азербайджан: природа и архитектура, дегустация вина, мастер-классы и отели 4-5

Посетить заповедник «Гобустан», увидеть места съёмок, познакомиться с ремёслами и виноделием
В Азербайджане древние традиции причудливо переплетаются с современностью, а творения рук человеческих восхищают не меньше, чем чудеса природы.

В туре мы покажем всё самое интересное: от колоритных улочек Старого Баку и
читать дальше

роскошных дворцов до высоких гор, грязевых вулканов и суровых скал.

Будем знакомиться и с культурой страны: вы понаблюдаете за работой мастеров и сами примете участие в создании мозаики из дерева и стекла, а ещё распишите шёлковый платок.

Заедем на винзавод, чтобы не только узнать секреты производства напитка, но и продегустировать разные сорта. А ещё посетим Карамельные горы и устроим чаепитие на высоте 500 метров, на вершине Бешбармаг.

Обещаем не только увлекательные экскурсии, но и комфорт на высшем уровне — будем жить в шикарных отелях с бассейнами.

Роскошный тур в Азербайджан: природа и архитектура, дегустация вина, мастер-классы и отели 4-5
Роскошный тур в Азербайджан: природа и архитектура, дегустация вина, мастер-классы и отели 4-5

Описание тура

Организационные детали

Поможем вам с прибритением SIM-карты и обменом валюты.

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по Старому городу, место съёмок «Бриллиантовой руки», нефтяная скважина

Встретим вас в аэропорту и доставим в отель. В 10:00 начнётся экскурсионная программа — будем знакомиться со Старым городом. Погуляем по его узким улочкам, посетим культовые достопримечательности, включая Девичью башню, и побываем в местах съёмок эпизода легендарной комедии «Бриллиантовая рука». Продолжительность 3 часа.

Пообедаем в музее-ресторане «Ширваншах». Во второй половине дня продолжим экскурсию уже на автомобиле. Сделаем фотоостановку на смотровой площадке, откуда открывается панорама города, а затем увидим первую в мире промышленную нефтяную скважину.

В 17:00 вернёмся в отель.

Прогулка по Старому городу, место съёмок «Бриллиантовой руки», нефтяная скважинаПрогулка по Старому городу, место съёмок «Бриллиантовой руки», нефтяная скважинаПрогулка по Старому городу, место съёмок «Бриллиантовой руки», нефтяная скважинаПрогулка по Старому городу, место съёмок «Бриллиантовой руки», нефтяная скважинаПрогулка по Старому городу, место съёмок «Бриллиантовой руки», нефтяная скважина
2 день

Джума-мечеть, экскурсия на винодельню, дегустация, поездка в горы и мастер-класс от ремесленника

В 10:00 отправимся к Шамахинской Джума-мечети, одной из древнейших на Кавказе. Вы осмотрите её интерьеры и узнаете о многовековой истории этого места.

Затем нас ждёт экскурсия на винодельню, где мы познакомимся с процессом производства. Завершится визит дегустацией — вы попробуете несколько сортов и услышите рассказ о винодельческих традициях региона. Длительность 2 часа. Пообедаем в ресторане с панорамным видом на виноградники.

Далее маршрут разделяется в зависимости от размера группы. Если в туре участвуют до 7 человек, пересечём Исмаиллинский перевал, расположенный на высоте 2070 метров над уровнем моря. Если группа состоит из 8 человек и более, путь пройдёт через ущелье Гирдиманчай.

Финальной точкой маршрута станет деревня Лагич — центр традиционных ремёсел. Вы прогуляетесь по улице с лавками мастеров, заглянете в мастерские, поучаствуете в мастер-классе по изготовлению посуды из меди и чеканке и завершите визит чаепитием в аутентичной обстановке.

Ночуем в отеле 5* в Габале.

Джума-мечеть, экскурсия на винодельню, дегустация, поездка в горы и мастер-класс от ремесленникаДжума-мечеть, экскурсия на винодельню, дегустация, поездка в горы и мастер-класс от ремесленникаДжума-мечеть, экскурсия на винодельню, дегустация, поездка в горы и мастер-класс от ремесленникаДжума-мечеть, экскурсия на винодельню, дегустация, поездка в горы и мастер-класс от ремесленника
3 день

На катамаранах по озеру Нохур, подъём на высоту 1930 метров, деревня Нидж и удины, водопад Хал-Хал

Утром погуляем по набережной живописного озера Нохур. Здесь вы покатаетесь на катамаране и насладитесь чаепитием у воды. Далее отправимся на горнолыжный комплекс «Туфандаг». По канатной дороге поднимемся на высоту 1920 метров к смотровой площадке, откуда открываются виды на горные вершины и окрестности.

После обеда поедем в деревню Нидж, где проживают удины — народ, исповедующий православие. Посетим албанскую церковь и заглянем в дом-музей местного священника, чтобы лучше понять культурные и религиозные традиции общины.

Под вечер побываем у водопада Хал-Хал, сделаем фото на фоне стремительного потока и выпьем чашку чая на свежем воздухе.

Около 19:00 заселимся в курортный отель 5* в городе Шеки.

На катамаранах по озеру Нохур, подъём на высоту 1930 метров, деревня Нидж и удины, водопад Хал-ХалНа катамаранах по озеру Нохур, подъём на высоту 1930 метров, деревня Нидж и удины, водопад Хал-ХалНа катамаранах по озеру Нохур, подъём на высоту 1930 метров, деревня Нидж и удины, водопад Хал-Хал
4 день

Древнейший храм Кавказской Албании, мастер-класс по сборке шебеке и по украшению кялагаи, церковь Святого Георгия, крепость Сумуг-кала

В 10:00 отправимся в деревню Киш и посетим древнейший храм Кавказской Албании. Далее экскурсия продолжится во дворце шекинских ханов — главной достопримечательности города, включённой в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Затем вы примете участие в мастер-классе по сборке шебеке — традиционной мозаики из дерева и цветного стекла, собираемой без клея и гвоздей. Потом прогуляемся по старинной улице с ремесленными лавками, понаблюдаем за работой мастеров и сможем приобрести уникальные изделия.

Следующий мастер-класс познакомит вас с искусством украшения кялагаи — тонких шёлковых платков, на которые вручную наносят традиционные узоры.

После перерыва на обед вы отправитесь в Гах. Здесь вас ждёт экскурсия в церковь Святого Георгия. Ещё посетим крепость Сумуг-кала, где снимались сцены советского фильма «Не бойся, я с тобой».

Программа завершится около 19:00. Ночевать будем в отеле 5* в Гахе.

Древнейший храм Кавказской Албании, мастер-класс по сборке шебеке и по украшению кялагаи, церковь Святого Георгия, крепость Сумуг-калаДревнейший храм Кавказской Албании, мастер-класс по сборке шебеке и по украшению кялагаи, церковь Святого Георгия, крепость Сумуг-калаДревнейший храм Кавказской Албании, мастер-класс по сборке шебеке и по украшению кялагаи, церковь Святого Георгия, крепость Сумуг-кала
5 день

Гобустанский заповедник, петроглифы и грязевые вулканы

В 9:00 отправимся из отеля в сторону Гобустанского заповедника. Дорога до первой локации займёт около 4 часов. По прибытии — перерыв на обед. Затем посетим музей петроглифов под открытым небом, а потом поедем на внедорожнике к грязевым вулканам, одной из природных особенностей региона.

Возвращение в Баку к 18:00. Ночёвка в отеле 5* в Старом городе.

Гобустанский заповедник, петроглифы и грязевые вулканыГобустанский заповедник, петроглифы и грязевые вулканыГобустанский заповедник, петроглифы и грязевые вулканы
6 день

Мечеть Гейдара, Агатовые горы и чаепитие на горе Бешбармаг

Выезд в 10:00 от отеля. Первая остановка — мечеть Гейдара, считающаяся одной из самых красивых и величественных в Закавказье. Затем вас ждёт фотоостановка у Агатовых гор — редкого природного ландшафта. Завершающим пунктом станет гора Бешбармаг. На высоте 500 метров мы насладимся чаепитием с видом на Каспийское море.

Вернёмся в Баку к 19:00.

Мечеть Гейдара, Агатовые горы и чаепитие на горе БешбармагМечеть Гейдара, Агатовые горы и чаепитие на горе БешбармагМечеть Гейдара, Агатовые горы и чаепитие на горе Бешбармаг
7 день

Национальный музей истории, центр Гейдара Алиева и отъезд

Посетим Национальный музей истории, расположенный в бывшем дворце бакинского мецената. Затем заглянем в центр Гейдара Алиева, признанный лучшим зданием в мире в 2014 году.

Завершим тур в 15:00 и отвезём вас в аэропорт.

Национальный музей истории, центр Гейдара Алиева и отъездНациональный музей истории, центр Гейдара Алиева и отъезд

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1170
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, дегустация вина на заводе, 3 чаепития
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Экскурсии по программе
  • Сопровождение русскоговорящего гида
  • 3 мастер-класса
  • Прогулка на катамаране
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Билеты до Баку и обратно
  • Обеды и ужины (в среднем $10-12 за приём пищи на 1 человека без алкоголя)
  • Доплата за 1-местное размещение - $380
  • Возможно проведение тура в индивидуальном формате только для вашей компании
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Баку, утро, точное время по согласованию
Завершение: Аэропорт Баку, после 15:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльнур
Эльнур — ваш гид в Баку
Доброго времени суток, дорогие гости! В туризме я уже много лет, готов стать вашим другом и в тёплой атмосфере познакомить вас с Азербайджаном. Люблю свою Родину, а ещё больше я люблю влюблять в неё своих гостей. Вы получите незабываемое путешествие и море приятных воспоминаний о моей стране на всю жизнь!

Тур входит в следующие категории Баку

Похожие туры из Баку

Мистика, нефть и вино: Азербайджан, который удивляет
На машине
3 дня
-
10%
4 отзыва
Мистика, нефть и вино: Азербайджан, который удивляет
Сделать фантастические фотографии на фоне розовых озёр и загадать желание на горе Бешбармаг
Начало: Баку, аэропорт или ваша гостиница, время по догово...
Завтра в 08:00
14 ноя в 08:00
€446€495 за всё до 3 чел.
Индивидуальное путешествие по климатическим поясам Азербайджана
На машине
5 дней
-
10%
1 отзыв
Индивидуальное путешествие по климатическим поясам Азербайджана
Обойти места съёмок советских фильмов, увидеть «азербайджанский Марс» и древние наскальные рисунки
Начало: Баку, аэропорт или ваш отель, первая половина дня
16 ноя в 08:00
17 ноя в 08:00
$824$915 за всё до 4 чел.
Азербайджан только для вас: архитектура и природа, Баку и Шемахы, «Гобустан» и гора Бешбармаг
На машине
5 дней
Азербайджан только для вас: архитектура и природа, Баку и Шемахы, «Гобустан» и гора Бешбармаг
Увидеть грязевые вулканы и Карамельные горы, побывать на местах съёмок и отыскать петроглифы
Начало: Баку, станция метро «Ичери Шехер», утро, точное вр...
14 ноя в 10:00
15 ноя в 10:00
€765 за всё до 19 чел.
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Баку
Все туры из Баку