В 10:00 отправимся к Шамахинской Джума-мечети, одной из древнейших на Кавказе. Вы осмотрите её интерьеры и узнаете о многовековой истории этого места.

Затем нас ждёт экскурсия на винодельню, где мы познакомимся с процессом производства. Завершится визит дегустацией — вы попробуете несколько сортов и услышите рассказ о винодельческих традициях региона. Длительность 2 часа. Пообедаем в ресторане с панорамным видом на виноградники.

Далее маршрут разделяется в зависимости от размера группы. Если в туре участвуют до 7 человек, пересечём Исмаиллинский перевал, расположенный на высоте 2070 метров над уровнем моря. Если группа состоит из 8 человек и более, путь пройдёт через ущелье Гирдиманчай.

Финальной точкой маршрута станет деревня Лагич — центр традиционных ремёсел. Вы прогуляетесь по улице с лавками мастеров, заглянете в мастерские, поучаствуете в мастер-классе по изготовлению посуды из меди и чеканке и завершите визит чаепитием в аутентичной обстановке.

Ночуем в отеле 5* в Габале.