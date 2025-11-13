В туре мы покажем всё самое интересное: от колоритных улочек Старого Баку и
Описание тура
Организационные детали
Поможем вам с прибритением SIM-карты и обменом валюты.
Программа тура по дням
Прогулка по Старому городу, место съёмок «Бриллиантовой руки», нефтяная скважина
Встретим вас в аэропорту и доставим в отель. В 10:00 начнётся экскурсионная программа — будем знакомиться со Старым городом. Погуляем по его узким улочкам, посетим культовые достопримечательности, включая Девичью башню, и побываем в местах съёмок эпизода легендарной комедии «Бриллиантовая рука». Продолжительность 3 часа.
Пообедаем в музее-ресторане «Ширваншах». Во второй половине дня продолжим экскурсию уже на автомобиле. Сделаем фотоостановку на смотровой площадке, откуда открывается панорама города, а затем увидим первую в мире промышленную нефтяную скважину.
В 17:00 вернёмся в отель.
Джума-мечеть, экскурсия на винодельню, дегустация, поездка в горы и мастер-класс от ремесленника
В 10:00 отправимся к Шамахинской Джума-мечети, одной из древнейших на Кавказе. Вы осмотрите её интерьеры и узнаете о многовековой истории этого места.
Затем нас ждёт экскурсия на винодельню, где мы познакомимся с процессом производства. Завершится визит дегустацией — вы попробуете несколько сортов и услышите рассказ о винодельческих традициях региона. Длительность 2 часа. Пообедаем в ресторане с панорамным видом на виноградники.
Далее маршрут разделяется в зависимости от размера группы. Если в туре участвуют до 7 человек, пересечём Исмаиллинский перевал, расположенный на высоте 2070 метров над уровнем моря. Если группа состоит из 8 человек и более, путь пройдёт через ущелье Гирдиманчай.
Финальной точкой маршрута станет деревня Лагич — центр традиционных ремёсел. Вы прогуляетесь по улице с лавками мастеров, заглянете в мастерские, поучаствуете в мастер-классе по изготовлению посуды из меди и чеканке и завершите визит чаепитием в аутентичной обстановке.
Ночуем в отеле 5* в Габале.
На катамаранах по озеру Нохур, подъём на высоту 1930 метров, деревня Нидж и удины, водопад Хал-Хал
Утром погуляем по набережной живописного озера Нохур. Здесь вы покатаетесь на катамаране и насладитесь чаепитием у воды. Далее отправимся на горнолыжный комплекс «Туфандаг». По канатной дороге поднимемся на высоту 1920 метров к смотровой площадке, откуда открываются виды на горные вершины и окрестности.
После обеда поедем в деревню Нидж, где проживают удины — народ, исповедующий православие. Посетим албанскую церковь и заглянем в дом-музей местного священника, чтобы лучше понять культурные и религиозные традиции общины.
Под вечер побываем у водопада Хал-Хал, сделаем фото на фоне стремительного потока и выпьем чашку чая на свежем воздухе.
Около 19:00 заселимся в курортный отель 5* в городе Шеки.
Древнейший храм Кавказской Албании, мастер-класс по сборке шебеке и по украшению кялагаи, церковь Святого Георгия, крепость Сумуг-кала
В 10:00 отправимся в деревню Киш и посетим древнейший храм Кавказской Албании. Далее экскурсия продолжится во дворце шекинских ханов — главной достопримечательности города, включённой в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Затем вы примете участие в мастер-классе по сборке шебеке — традиционной мозаики из дерева и цветного стекла, собираемой без клея и гвоздей. Потом прогуляемся по старинной улице с ремесленными лавками, понаблюдаем за работой мастеров и сможем приобрести уникальные изделия.
Следующий мастер-класс познакомит вас с искусством украшения кялагаи — тонких шёлковых платков, на которые вручную наносят традиционные узоры.
После перерыва на обед вы отправитесь в Гах. Здесь вас ждёт экскурсия в церковь Святого Георгия. Ещё посетим крепость Сумуг-кала, где снимались сцены советского фильма «Не бойся, я с тобой».
Программа завершится около 19:00. Ночевать будем в отеле 5* в Гахе.
Гобустанский заповедник, петроглифы и грязевые вулканы
В 9:00 отправимся из отеля в сторону Гобустанского заповедника. Дорога до первой локации займёт около 4 часов. По прибытии — перерыв на обед. Затем посетим музей петроглифов под открытым небом, а потом поедем на внедорожнике к грязевым вулканам, одной из природных особенностей региона.
Возвращение в Баку к 18:00. Ночёвка в отеле 5* в Старом городе.
Мечеть Гейдара, Агатовые горы и чаепитие на горе Бешбармаг
Выезд в 10:00 от отеля. Первая остановка — мечеть Гейдара, считающаяся одной из самых красивых и величественных в Закавказье. Затем вас ждёт фотоостановка у Агатовых гор — редкого природного ландшафта. Завершающим пунктом станет гора Бешбармаг. На высоте 500 метров мы насладимся чаепитием с видом на Каспийское море.
Вернёмся в Баку к 19:00.
Национальный музей истории, центр Гейдара Алиева и отъезд
Посетим Национальный музей истории, расположенный в бывшем дворце бакинского мецената. Затем заглянем в центр Гейдара Алиева, признанный лучшим зданием в мире в 2014 году.
Завершим тур в 15:00 и отвезём вас в аэропорт.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1170
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, дегустация вина на заводе, 3 чаепития
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Экскурсии по программе
- Сопровождение русскоговорящего гида
- 3 мастер-класса
- Прогулка на катамаране
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Билеты до Баку и обратно
- Обеды и ужины (в среднем $10-12 за приём пищи на 1 человека без алкоголя)
- Доплата за 1-местное размещение - $380
- Возможно проведение тура в индивидуальном формате только для вашей компании