Туры выходного дня в Баку

Найдено 3 тура в категории «На выходные» в Баку на русском языке, цены от $226, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Индивидуальное путешествие по климатическим поясам Азербайджана
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
Индивидуальное путешествие по климатическим поясам Азербайджана
Обойти места съёмок советских фильмов, увидеть «азербайджанский Марс» и древние наскальные рисунки
Начало: Баку, аэропорт или ваш отель, первая половина дня
Завтра в 08:00
7 июля в 08:00
915$824 за всё до 4 чел.
Индивидуальный тур по Азербайджану: Баку, сокровища Апшерона, Бешбармаг, Красная Слобода и Губа
Авторский тур
5 дней
Индивидуальный тур по Азербайджану: Баку, сокровища Апшерона, Бешбармаг, Красная Слобода и Губа
Погулять по старому и «новому» Баку, увидеть Бешбармаг и научиться выпекать национальные сладости
Начало: Аэропорт Баку, время встречи обговариваются индиви...
7 июля в 10:00
8 июля в 10:00
$226 за человека
Топовые локации Апшеронского полуострова для вас: Баку, заповедник «Гобустан», Атешгях и Янардаг
Авторский тур
3 дня
Топовые локации Апшеронского полуострова для вас: Баку, заповедник «Гобустан», Атешгях и Янардаг
Полюбоваться каналами "Малой Венеции", погулять по "Гобустану" и увидеть замок Рамана
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
10 июля в 08:00
13 июля в 08:00
$500 за всё до 2 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «На выходные»

Самые популярные туры этой рубрики в Баку
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Индивидуальное путешествие по климатическим поясам Азербайджана
  2. Индивидуальный тур по Азербайджану: Баку, сокровища Апшерона, Бешбармаг, Красная Слобода и Губа
  3. Топовые локации Апшеронского полуострова для вас: Баку, заповедник «Гобустан», Атешгях и Янардаг
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Гобустан
  2. Янардаг
  3. Апшерон
  4. Девичья башня
  5. Джума-Мечеть
  6. Мечеть Биби-Эйбат
  7. Старый город
  8. Кахетия
  9. Нагорный парк
  10. Сигнахи
Сколько стоит тур в Баку в июле 2024
Сейчас в Баку в категории "На выходные" можно забронировать 3 тура от 226 до 824 со скидкой до 10%.
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