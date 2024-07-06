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Авторский тур
5 дней
Индивидуальное путешествие по климатическим поясам Азербайджана
Обойти места съёмок советских фильмов, увидеть «азербайджанский Марс» и древние наскальные рисунки
Начало: Баку, аэропорт или ваш отель, первая половина дня
Завтра в 08:00
7 июля в 08:00
915$824 за всё до 4 чел.
Авторский тур
5 дней
Индивидуальный тур по Азербайджану: Баку, сокровища Апшерона, Бешбармаг, Красная Слобода и Губа
Погулять по старому и «новому» Баку, увидеть Бешбармаг и научиться выпекать национальные сладости
Начало: Аэропорт Баку, время встречи обговариваются индиви...
7 июля в 10:00
8 июля в 10:00
$226 за человека
Авторский тур
3 дня
Топовые локации Апшеронского полуострова для вас: Баку, заповедник «Гобустан», Атешгях и Янардаг
Полюбоваться каналами "Малой Венеции", погулять по "Гобустану" и увидеть замок Рамана
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
10 июля в 08:00
13 июля в 08:00
$500 за всё до 2 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «На выходные»
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