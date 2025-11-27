-
Большое путешествие по Закавказью: Азербайджан, Грузия и Армения
Попробовать грузинские вина, испечь армянский лаваш и насладиться контрастами Баку
Начало: Аэропорт Баку, днём, важно прилететь до 15:00 (экс...
Завтра в 08:00
4 дек в 08:00
$1284
$1605 за человека
-
15%
Знаменитые и секретные места Баку и окрестностей
Увидеть лучшее в мире здание, горящую гору и грязевые вулканы и прогуляться вдоль Каспия
Начало: Баку, аэропорт, до 19:00
5 дек в 08:00
12 дек в 08:00
68 850 ₽
81 000 ₽ за человека
-
15%
Автотур в тёплой компании: Баку внутри и вокруг
Погулять по Старому городу, побывать в древних высокогорных сёлах и полюбоваться водопадами
Начало: Баку, аэропорт, до 19:00
5 дек в 08:00
12 дек в 08:00
79 900 ₽
94 000 ₽ за человека
-
20%
Колоритный дуэт: тур по Азербайджану и Грузии
Увидеть, как живут удины, побывать в пещерном городе Уплисцихе и попробовать оригинальную «Боржоми»
Начало: Аэропорт Баку, днём, рекомендуем прибыть до 15:00 ...
Завтра в 08:00
4 дек в 08:00
$964
$1205 за человека
-
10%
Индивидуальное путешествие по климатическим поясам Азербайджана
Обойти места съёмок советских фильмов, увидеть «азербайджанский Марс» и древние наскальные рисунки
Начало: Баку, аэропорт или ваш отель, первая половина дня
29 ноя в 08:00
30 ноя в 08:00
$824
$915 за всё до 4 чел.
-
10%
Шарм древности и авангард современности: уикенд в Баку в вашей компании
Познакомиться с архитектурой и кухней столицы, увидеть чудо природы и пожить в SPA-отеле
Начало: Баку, аэропорт, до 16:00
5 дек в 08:00
12 дек в 08:00
45 000 ₽
50 000 ₽ за человека
-
10%
История, природа, вино: индивидуальное путешествие по Азербайджану
Побывать на ферме альпак, посетить две винодельни и закупиться вкусностями на Зелёном рынке
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
Завтра в 08:00
28 ноя в 08:00
$981
$1090 за всё до 2 чел.
-
15%
Природа южного Азербайджана: индивидуальный тур в Ленкорань и Гирканский заповедник
Увидеть «железное дерево», полюбоваться горящим источником и побывать на чайной плантации
Начало: Баку, точно место и время обговариваются индивидуа...
Завтра в 08:00
28 ноя в 08:00
$468
$550 за всё до 2 чел.
