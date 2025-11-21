Фейерверк впечатлений в Азербайджане: праздничный тур по Баку, Шемахе и Шеки
Исследовать петроглифы, заглянуть в село Киш и осмотреть огненные святыни
Начало: Аэропорт Баку, с 10:00, возможно другое время по д...
2 янв в 10:00
$690 за человека
Новогодний блеск Азербайджана: 3 города и главные достопримечательности
Увидеть символы Баку, побывать на родине Шемаханской царицы и удивиться фрескам Шеки
Начало: Аэропорт Баку, с 10:00, возможно другое время по д...
30 дек в 10:00
$690 за человека
Навстречу огням Азербайджана: путешествие по знаковым локациям столицы и окрестностей
Погрузиться в атмосферу Старого города Баку, увидеть вечно горящую гору и заглянуть в храм Атешгях
Начало: Аэропорт Баку, время - по договорённости
23 ноя в 10:00
24 ноя в 10:00
29 987 ₽ за человека
Тур-знакомство по главным местам Азербайджана: Баку, Янардаг, «Гобустан», Шемаха и Шеки
Полюбоваться архитектурой столицы, увидеть горящую гору и грязевой вулкан, осмотреть дворец ханов
Начало: Аэропорт Баку, время - по договорённости
23 ноя в 10:00
24 ноя в 10:00
$707 за человека
Такой разный Баку: индивидуальный тур по столице Азербайджана и окрестностям
Погулять по Старому городу, увидеть Центр Гейдара Алиева и осмотреть первую в мире нефтяную скважину
Начало: Баку, место - по договорённости, с 10:00 или по до...
24 ноя в 10:00
27 ноя в 10:00
€250 за всё до 6 чел.
Нетривиальный маршрут по Азербайджану: комфорт-тур с рыбалкой и водной прогулкой
Исследовать столицу, увидеть карамельные горы, посетить Йодовое озеро и живописные водопады
Начало: Аэропорт Баку, 10:00
24 ноя в 10:00
27 ноя в 10:00
€650 за человека
