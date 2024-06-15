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Авторский тур
4 дня
Экспресс-тур по Азербайджану: "город огней", гора Янардаг, храм Атешгях и заповедник "Гобустан"
Погрузиться в историю зороастризма, погулять по Баку и понаблюдать за языками пламени Янардага
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
«В завершении тура погрузимся в древность, изучая экспозицию заповедника «Гобустан»»
15 июня в 10:00
29 июня в 10:00
310$295 за человека
Авторский тур
2 дня
Природа южного Азербайджана: тур в Ленкорань и Гирканский заповедник
Увидеть «железное дерево», полюбоваться горящим источником и побывать на чайной плантации
Начало: Баку, точно место и время обговариваются индивидуа...
«Вы сможете заселиться в отель Lankaran Springs Wellness Resort, коттеджный отель в Гирканском заповеднике или провести ночь в отеле на берегу горной реки»
29 июня в 08:00
$500 за всё до 2 чел.
Авторский тур
5 дней
Баку, храм Атешгях и заповедник «Гала»: тур по Азербайджану с мастер-классом и дегустацией
Попробовать шах-плов, приготовить кутабы и побывать в заповеднике «Гала»
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
«Затем переместимся в заповедник «Гала», созданный на месте археологических раскопок»
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
49 800₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Топовые локации Апшеронского полуострова для вас: Баку, заповедник «Гобустан», Атешгях и Янардаг
Полюбоваться каналами "Малой Венеции", погулять по "Гобустану" и увидеть замок Рамана
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
«В этом индивидуальном путешествии по Азербайджану вы успеете насладиться колоритом столицы, прикоснуться к древности в археологическом заповеднике «Гобустан», а также увидите огни Апшерона»
$500 за всё до 2 чел.
Авторский тур
7 дней
Индивидуальное путешествие по Апшерону и Габале: главные локации Баку, заповедники и озеро Нохур
Увидеть древние артефакты, подняться к вершине Туфандага и посетить Центр Гейдара Алиева
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
«Утром выезжаем в археологический заповедник «Гобустан» — настоящий музей под открытым небом»
$950 за всё до 2 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Заповедники»
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- Экспресс-тур по Азербайджану: "город огней", гора Янардаг, храм Атешгях и заповедник "Гобустан"
- Природа южного Азербайджана: тур в Ленкорань и Гирканский заповедник
- Баку, храм Атешгях и заповедник «Гала»: тур по Азербайджану с мастер-классом и дегустацией
- Топовые локации Апшеронского полуострова для вас: Баку, заповедник «Гобустан», Атешгях и Янардаг
- Индивидуальное путешествие по Апшерону и Габале: главные локации Баку, заповедники и озеро Нохур
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