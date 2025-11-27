Индивидуальная
Лучший выборБахрейн - маленький и гордый
Путешествие по Бахрейну откроет перед вами величие мечети Аль-Фатиха, старинные улочки Мухаррака и легендарное Дерево жизни
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
от €150 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Бахрейн сквозь века: от древней цивилизации до современности
Погрузитесь в историю и современность Бахрейна, посетив древний форт, роскошную мечеть Аль-Фатиха и уникальное Дерево Жизни в пустыне
29 ноя в 09:30
6 дек в 09:30
€200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомьтесь, Бахрейн
Индивидуальная экскурсия по Манаме: форт Калат Аль-Бахрейн, мечеть Аль-Фатиха, Дерево жизни и Ворота Бахрейна. Погрузитесь в историю и культуру Бахрейна
2 дек в 10:00
6 дек в 10:00
€200 за всё до 3 чел.
