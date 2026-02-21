Описание Фото Ответы на вопросы

Мы отправляемся в путешествие по островному королевству, которым многие хотели править. Я расскажу почему. Покажу вам древние и современные достопримечательности, расскажу об истории и традициях Бахрейна.



При желании вы увидите не только мечеть Аль-Фатиха, Мухаррак и Калат-аль-Бахрейн, но и посетите места для семейного отдыха и развлечений — их у нас очень много!