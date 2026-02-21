Мы отправляемся в путешествие по островному королевству, которым многие хотели править. Я расскажу почему. Покажу вам древние и современные достопримечательности, расскажу об истории и традициях Бахрейна.
При желании вы увидите не только мечеть Аль-Фатиха, Мухаррак и Калат-аль-Бахрейн, но и посетите места для семейного отдыха и развлечений — их у нас очень много!
При желании вы увидите не только мечеть Аль-Фатиха, Мухаррак и Калат-аль-Бахрейн, но и посетите места для семейного отдыха и развлечений — их у нас очень много!
Описание экскурсии
- Мечеть Аль-Фатиха — самая большая в Бахрейне.
- Бахрейн-Бэй — современная набережная с эксклюзивными зданиями, отелями и ресторанами.
- Крепость Калат-аль-Бахрейн. Погрузимся в историю древних цивилизаций.
- Рынок Баб-аль-Бахрейн с аутентичными изделиями, сувенирами, сладостями.
- Мухаррак — старая столица Бахрейна. Пройдём по узким улочкам Жемчужного пути и посмотрим на изготовление лодок доу.
- Дерево жизни — акация посреди пустыни, которая, по легенде, исполняет желания.
Организационные детали
- В зависимости от количества человек поездка проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Camry или Chery, минивэне или автобусе.
- Дети до 6 лет — бесплатно.
- Можно скорректировать маршрут по вашим запросам. В Бахрейне много мест для развлечений, которые будут интересны и взрослым, и детям.
- За дополнительную плату возможно проведение экскурсии для большего количества людей — подробности в переписке.
- С вами буду я или другой гид из команды.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€100
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 09:30
Экскурсия длится около 5.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Манаме
Провела экскурсии для 219 туристов
Меня зовут Татьяна. Живу в Бахрейне более 28 лет. Расскажу и покажу вам современные и старинные достопримечательности Бахрейна, познакомлю с традициями и культурой. Уверена вы не останетесь равнодушными и вернётесь сюда опять!
Входит в следующие категории Манамы
Похожие экскурсии из Манамы
Индивидуальная
Загадочный Бахрейн
Откройте для себя культурное богатство Манамы, наслаждаясь видами залива, посещая базары и пробуя традиционные блюда в старейшем кафе страны
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €150 за человека
Индивидуальная
Бахрейн - маленький и гордый
Путешествие по Бахрейну откроет перед вами величие мечети Аль-Фатиха, старинные улочки Мухаррака и легендарное Дерево жизни
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
от €150 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборБахрейн - сердце залива
Погрузитесь в атмосферу Бахрейна, где древность встречается с современностью. Посетите ключевые достопримечательности и ощутите уникальный дух страны
Сегодня в 13:00
24 фев в 09:00
€160 за всё до 3 чел.