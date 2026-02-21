Мои заказы

Бахрейн на групповой экскурсии - маленький и гордый

Изучить королевство вдоль и поперёк
Мы отправляемся в путешествие по островному королевству, которым многие хотели править. Я расскажу почему. Покажу вам древние и современные достопримечательности, расскажу об истории и традициях Бахрейна.

При желании вы увидите не только мечеть Аль-Фатиха, Мухаррак и Калат-аль-Бахрейн, но и посетите места для семейного отдыха и развлечений — их у нас очень много!
Описание экскурсии

  • Мечеть Аль-Фатиха — самая большая в Бахрейне.
  • Бахрейн-Бэй — современная набережная с эксклюзивными зданиями, отелями и ресторанами.
  • Крепость Калат-аль-Бахрейн. Погрузимся в историю древних цивилизаций.
  • Рынок Баб-аль-Бахрейн с аутентичными изделиями, сувенирами, сладостями.
  • Мухаррак — старая столица Бахрейна. Пройдём по узким улочкам Жемчужного пути и посмотрим на изготовление лодок доу.
  • Дерево жизни — акация посреди пустыни, которая, по легенде, исполняет желания.

Организационные детали

  • В зависимости от количества человек поездка проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Camry или Chery, минивэне или автобусе.
  • Дети до 6 лет — бесплатно.
  • Можно скорректировать маршрут по вашим запросам. В Бахрейне много мест для развлечений, которые будут интересны и взрослым, и детям.
  • За дополнительную плату возможно проведение экскурсии для большего количества людей — подробности в переписке.
  • С вами буду я или другой гид из команды.

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€100
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 09:30
Экскурсия длится около 5.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Манаме
Провела экскурсии для 219 туристов
Меня зовут Татьяна. Живу в Бахрейне более 28 лет. Расскажу и покажу вам современные и старинные достопримечательности Бахрейна, познакомлю с традициями и культурой. Уверена вы не останетесь равнодушными и вернётесь сюда опять!

