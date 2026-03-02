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Знакомьтесь, Бахрейн

Индивидуальная экскурсия по Манаме: форт Калат Аль-Бахрейн, мечеть Аль-Фатиха, Дерево жизни и Ворота Бахрейна. Погрузитесь в историю и культуру Бахрейна
Королевство Бахрейн - островное государство в Персидском заливе. Экскурсия познакомит вас с Манамой, столицей Бахрейна.

Вы посетите старинный форт Калат Аль-Бахрейн, величественную мечеть Аль-Фатиха, загадочное Дерево жизни и Всемирный торговый центр.
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Узнаете о древней цивилизации Дильмун и современной жизни страны. Ворота Бахрейна, через которые в древности попадали в город, также входят в программу.

Фотостоп напротив Всемирного торгового центра и посещение восточного рынка добавят ярких впечатлений. Транспорт включен в стоимость экскурсии

4.7
47 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный подход
  • 🏰 Исторические достопримечательности
  • 🕌 Величественная мечеть
  • 🌳 Загадочное Дерево жизни
  • 🛍 Восточный рынок
Знакомьтесь, Бахрейн
Знакомьтесь, Бахрейн
Знакомьтесь, Бахрейн

Что можно увидеть

  • Мечеть Аль-Фатиха
  • Дерево жизни
  • Форт Калат Аль-Бахрейн
  • Ворота Бахрейна
  • Всемирный торговый центр

Описание экскурсии

Манама: прошлое и настоящее

Вы увидите все знаковые места города. В программе экскурсии:

  • Мечеть Аль-Фатиха — вы посетите самую большую мечеть в Бахрейне. Полюбуетесь роскошным внутренним убранством и куполом из стекловолокна весом 60 тонн. А я расскажу об особенностях и традициях ислама.
  • Дерево жизни — загадочное одинокое дерево в пустыне, живущее без воды на протяжении 400 лет. Вы услышите связанные с ним истории и легенды.
  • Форт Калат Аль-Бахрейн — древняя крепость, где вы узнаете историю Бахрейна с самых ее истоков. А еще увидите источники пресной воды, расположенные в Персидском заливе.
  • Ворота Бахрейна — именно через них в далекие времена гости попадали в город. Сегодня это главная историческая достопримечательность страны.

Кроме того, мы сделаем фотостоп напротив Всемирного торгового центра и заглянем на восточный рынок, где можно купить сувениры, финики и специи.

Организационные детали

Экскурсия проходит на новом кроссовере. Транспорт включен в стоимость.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Манаме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 273 туристов
Я лицензированный гид в Бахрейне. Буду рада познакомить вас с историей и культурой этого удивительного островного государства. С нетерпением жду нашей встречи.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 47 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Были с подругой в Бахрейне всего три дня, а гид Юлия сделала наш отдых таким что нам очень захотелось посетить этот остров еще. Доступно и понятно всё рассказывала, ответила на
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все вопросы не только по истории, но и какие то бытовые и житейские тонкости объяснила, порекомендовала магазины, пляжи, такси. Построила маршрут экскурсии с учетом наших пожеланий и дорожной обстановки, комфортно провезла почти по всему острову. Свободно общается на нескольких языках. Мы правильно сделали, что выбрали экскурсию с ней в первый день, видно что Юлия очень любит и своё занятие и место где живет. С ней мы чувствовали себя максимально комфортно в нашем коротком путешествии. Были рады знакомству с Юлей! Рекомендуем её как настоящего профессионала своего дела!

Были с подругой в Бахрейне всего три дня, а гид Юлия сделала наш отдых таким что
Юлия
Юлия
Ответ организатора:
Искренне благодарю за отзыв и рекомендации.
Очень рада, что экскурсия оставила у вас такие впечатления.
Буду рада новым встречам!
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В
Хорошая экскурсия, отличный гид.
Хорошая экскурсия, отличный гид.
Хорошая экскурсия, отличный гид.
Хорошая экскурсия, отличный гид.
Хорошая экскурсия, отличный гид.
Хорошая экскурсия, отличный гид.
Хорошая экскурсия, отличный гид.
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Алла
Была на экскурсии в октябре. Экскурсия очень понравилась, за несколько часов посетили основные достопримечательности Бахрейна, много интересного об истории и культуре. Сами места интересные к посещению, и можно сделать много классных фото. Юлия отличный гид и классный человек, было приятно общаться! Экскурсию точно рекомендую!
Была на экскурсии в октябре. Экскурсия очень понравилась, за несколько часов посетили основные достопримечательности Бахрейна, много
Была на экскурсии в октябре. Экскурсия очень понравилась, за несколько часов посетили основные достопримечательности Бахрейна, много
Была на экскурсии в октябре. Экскурсия очень понравилась, за несколько часов посетили основные достопримечательности Бахрейна, много
Была на экскурсии в октябре. Экскурсия очень понравилась, за несколько часов посетили основные достопримечательности Бахрейна, много
Была на экскурсии в октябре. Экскурсия очень понравилась, за несколько часов посетили основные достопримечательности Бахрейна, много
Была на экскурсии в октябре. Экскурсия очень понравилась, за несколько часов посетили основные достопримечательности Бахрейна, много
Была на экскурсии в октябре. Экскурсия очень понравилась, за несколько часов посетили основные достопримечательности Бахрейна, много
Была на экскурсии в октябре. Экскурсия очень понравилась, за несколько часов посетили основные достопримечательности Бахрейна, много
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Надежда
Отдыхали в этой стране первый раз(надеюсь не последний). Пользуюсь трипстером давно, но в основном в былые времена по Европе. В Азии впервые. Ну что сказать… страна мне очень понравилась изначально,
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но экскурсия с Юлией укрепила мои мысли, что мы вернемся… Для знакомства первый раз с Бахрейном эта экскурсия очень подходит. Юлия очень грамотный экскурсовод, отвечала на все наши вопросы, рассказывала про страну. Локации были подобраны на отлично. Без спешки мы осмотрели значимые места. Юленька спасибо вам большое, очень надеюсь, что эта встреча не последняя. Нас ждет еще Саудия😁

Отдыхали в этой стране первый раз(надеюсь не последний). Пользуюсь трипстером давно, но в основном в былые
Отдыхали в этой стране первый раз(надеюсь не последний). Пользуюсь трипстером давно, но в основном в былые
Отдыхали в этой стране первый раз(надеюсь не последний). Пользуюсь трипстером давно, но в основном в былые
Отдыхали в этой стране первый раз(надеюсь не последний). Пользуюсь трипстером давно, но в основном в былые
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И
Были на экскурсии с Юлией по Бахрейну. Семья 2 взрослых +1 ребенок. Была во время у отеля, в отличии от нас)) Рассказала много увлекательных и уникальных особенностей страны и ее жителей. Так же учла все наши пожелания по маршруту, помогала с разменом денег, выбором сувениров и прочими моментами. Большое спасибо Юлии за познавательную и интересную экскурсию
Были на экскурсии с Юлией по Бахрейну. Семья 2 взрослых +1 ребенок. Была во время у
Были на экскурсии с Юлией по Бахрейну. Семья 2 взрослых +1 ребенок. Была во время у
Были на экскурсии с Юлией по Бахрейну. Семья 2 взрослых +1 ребенок. Была во время у
Были на экскурсии с Юлией по Бахрейну. Семья 2 взрослых +1 ребенок. Была во время у
Были на экскурсии с Юлией по Бахрейну. Семья 2 взрослых +1 ребенок. Была во время у
Были на экскурсии с Юлией по Бахрейну. Семья 2 взрослых +1 ребенок. Была во время у
Были на экскурсии с Юлией по Бахрейну. Семья 2 взрослых +1 ребенок. Была во время у
Были на экскурсии с Юлией по Бахрейну. Семья 2 взрослых +1 ребенок. Была во время у+2
Были на экскурсии с Юлией по Бахрейну. Семья 2 взрослых +1 ребенок. Была во время у
Были на экскурсии с Юлией по Бахрейну. Семья 2 взрослых +1 ребенок. Была во время у
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И
Отличная ненавязчивая экскурсия чтобы познакомиться с Бахрейном. Рекомендую Юлию! Большое спасибо.
Отличная ненавязчивая экскурсия чтобы познакомиться с Бахрейном. Рекомендую Юлию! Большое спасибо.
Отличная ненавязчивая экскурсия чтобы познакомиться с Бахрейном. Рекомендую Юлию! Большое спасибо.
Отличная ненавязчивая экскурсия чтобы познакомиться с Бахрейном. Рекомендую Юлию! Большое спасибо.
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