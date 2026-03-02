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все вопросы не только по истории, но и какие то бытовые и житейские тонкости объяснила, порекомендовала магазины, пляжи, такси. Построила маршрут экскурсии с учетом наших пожеланий и дорожной обстановки, комфортно провезла почти по всему острову. Свободно общается на нескольких языках. Мы правильно сделали, что выбрали экскурсию с ней в первый день, видно что Юлия очень любит и своё занятие и место где живет. С ней мы чувствовали себя максимально комфортно в нашем коротком путешествии. Были рады знакомству с Юлей! Рекомендуем её как настоящего профессионала своего дела!