Королевство Бахрейн - островное государство в Персидском заливе. Экскурсия познакомит вас с Манамой, столицей Бахрейна.
Вы посетите старинный форт Калат Аль-Бахрейн, величественную мечеть Аль-Фатиха, загадочное Дерево жизни и Всемирный торговый центр.
Вы посетите старинный форт Калат Аль-Бахрейн, величественную мечеть Аль-Фатиха, загадочное Дерево жизни и Всемирный торговый центр.
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Индивидуальный подход
- 🏰 Исторические достопримечательности
- 🕌 Величественная мечеть
- 🌳 Загадочное Дерево жизни
- 🛍 Восточный рынок
Что можно увидеть
- Мечеть Аль-Фатиха
- Дерево жизни
- Форт Калат Аль-Бахрейн
- Ворота Бахрейна
- Всемирный торговый центр
Описание экскурсии
Манама: прошлое и настоящее
Вы увидите все знаковые места города. В программе экскурсии:
- Мечеть Аль-Фатиха — вы посетите самую большую мечеть в Бахрейне. Полюбуетесь роскошным внутренним убранством и куполом из стекловолокна весом 60 тонн. А я расскажу об особенностях и традициях ислама.
- Дерево жизни — загадочное одинокое дерево в пустыне, живущее без воды на протяжении 400 лет. Вы услышите связанные с ним истории и легенды.
- Форт Калат Аль-Бахрейн — древняя крепость, где вы узнаете историю Бахрейна с самых ее истоков. А еще увидите источники пресной воды, расположенные в Персидском заливе.
- Ворота Бахрейна — именно через них в далекие времена гости попадали в город. Сегодня это главная историческая достопримечательность страны.
Кроме того, мы сделаем фотостоп напротив Всемирного торгового центра и заглянем на восточный рынок, где можно купить сувениры, финики и специи.
Организационные детали
Экскурсия проходит на новом кроссовере. Транспорт включен в стоимость.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Манаме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 273 туристов
Я лицензированный гид в Бахрейне. Буду рада познакомить вас с историей и культурой этого удивительного островного государства. С нетерпением жду нашей встречи.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 47 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Были с подругой в Бахрейне всего три дня, а гид Юлия сделала наш отдых таким что нам очень захотелось посетить этот остров еще. Доступно и понятно всё рассказывала, ответила на
Юлия
Ответ организатора:
Искренне благодарю за отзыв и рекомендации.
Очень рада, что экскурсия оставила у вас такие впечатления.
Буду рада новым встречам!
Очень рада, что экскурсия оставила у вас такие впечатления.
Буду рада новым встречам!
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В
Хорошая экскурсия, отличный гид.
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Была на экскурсии в октябре. Экскурсия очень понравилась, за несколько часов посетили основные достопримечательности Бахрейна, много интересного об истории и культуре. Сами места интересные к посещению, и можно сделать много классных фото. Юлия отличный гид и классный человек, было приятно общаться! Экскурсию точно рекомендую!
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Отдыхали в этой стране первый раз(надеюсь не последний). Пользуюсь трипстером давно, но в основном в былые времена по Европе. В Азии впервые. Ну что сказать… страна мне очень понравилась изначально,
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И
Были на экскурсии с Юлией по Бахрейну. Семья 2 взрослых +1 ребенок. Была во время у отеля, в отличии от нас)) Рассказала много увлекательных и уникальных особенностей страны и ее жителей. Так же учла все наши пожелания по маршруту, помогала с разменом денег, выбором сувениров и прочими моментами. Большое спасибо Юлии за познавательную и интересную экскурсию
+2
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И
Отличная ненавязчивая экскурсия чтобы познакомиться с Бахрейном. Рекомендую Юлию! Большое спасибо.
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