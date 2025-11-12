Индивидуальный трансфер из Бреста в аэропорт Минска предлагает комфорт и безопасность. Путешествие на Honda CR-V 2020 года обеспечит удобство для 4 пассажиров и их багажа. Водитель встретит в удобной локации и поможет с багажом. В автомобиле предусмотрены кондиционер и бутилированная вода. Детские кресла и бустеры доступны по запросу. Пассажиры и багаж застрахованы, что делает поездку безопасной и надежной
5 причин купить этот трансфер
- 🚗 Комфортный автомобиль
- 🧳 Помощь с багажом
- 💧 Бутилированная вода
- 👶 Детские кресла по запросу
- 🔒 Страховка пассажиров и багажа
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание трансфер
- Обратите внимание: индивидуальный трансфер не является экскурсией, это услуга по перевозке путешественников.
- Поездка пройдёт на комфортабельном кроссовере Honda CR-V 2020 года выпуска, который вмещает до 4 пассажиров, а также 4 единицы багажа и ручной клади.
- Детское кресло и бустер предоставляются по запросу. В салоне есть бутилированная питьевая вода.
Организационные детали
- Доплата оставшейся суммы производится перед началом поездки в белорусских рублях.
- Пассажиры и багаж застрахованы.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — ваш гид в Бресте
Провёл экскурсии для 109 туристов
Предлагаю исследовать исторические памятники, замки, музеи, очаровательные города, природные чудеса Беларуси вместе! Я организую трансфер на современном автомобиле в любой уголок страны и позабочусь, чтобы ваша поездка прошла без забот, максимально комфортно и безопасно. Всё, что останется вам — наслаждаться путешествием!Задать вопрос
