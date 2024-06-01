Ночные прогулки и экскурсии Бреста

Найдено 3 экскурсии в категории «Ночные» в Бресте, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вечерняя экскурсия по заброшенной части Брестской крепости
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
19 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Брестской крепости: неприступные сооружения
Погружение в историю и тайны Брестской крепости вечером. Откройте для себя неизведанные уголки и истории, скрытые от большинства
Начало: У Северо-Западных ворот
10 июня в 23:30
11 июня в 23:30
от 5 500 за всё до 5 чел.
Удивительные окрестности Бреста
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
Удивительные окрестности Бреста: церковь, костел, усадьба и форты
Брест - это не только крепость. Откройте для себя Свято-Крестовоздвиженскую церковь, костел Радзивиллов, усадьбу Немцевичей и форты Бреста
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
3 850 за всё до 3 чел.
Еврейское наследие Бреста
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
10 отзывов
Еврейское наследие Бреста: живая история в лицах и местах
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бреста, узнав о его еврейской общине, исторических местах и судьбах людей
Начало: На площади Ленина
19 июня в 09:00
24 июня в 09:00
3 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    1 июня 2024
    Еврейское наследие Бреста
    Экскурсия замечательная. Татьяна рассказывает просто, понятно и очень душевно. Мы увидели и узнали много нового и интересного. Экскурсию рекомендую всем, кто не равнодушен к истории Бреста. Особенно к истории еврейского народа.
  • Н
    Наталья
    15 мая 2024
    Вечерняя экскурсия по заброшенной части Брестской крепости
    Спасибо Петр за такую увлекательную прогулку по Брестской крепости. Даже непослушный мальчик шести лет с интересом бродил по развалинам, разглядывая
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    старинные надписи из разных столетий на стенах и задавал вопросы. Очень порадовала разносторонняя подача информации, помимо прогулки по заброшенной крепости, у организатора с собой был проектор, на котором очень атмосферно рассказ дополнялся архивными материалами с фото о тяжёлой судьбе людей и событий в этой местности. Всем кто неравнодушен к истории и чтит память предков, очень рекомендую данную экскурсию и конкретно Петра

  • Е
    Елена
    14 мая 2024
    Вечерняя экскурсия по заброшенной части Брестской крепости
    Экскурсия супер! Петр замечательно и интересно рассказывает! Просто здорово!!
  • K
    Kushnir
    10 мая 2024
    Вечерняя экскурсия по заброшенной части Брестской крепости
    Было очень интересно, чувствуется что Петр увлечен темой. Может найти подход и к взрослым и к подросткам. Остались под большим впечатлением все;)
    Было очень интересно, чувствуется что Петр увлечен темой. Может найти подход и к взрослым и к подросткам
  • М
    Маргарита
    29 марта 2024
    Удивительные окрестности Бреста
    Очень интересная и захватывающая экскурсия в, может, не самые популярные, но очень красивые места
  • Е
    Елена
    13 февраля 2024
    Еврейское наследие Бреста
    Татьяна провела отличную экскурсию, которая превзошла наши ожидания. Рассказ затронул период с 16 до 20 века. Рекомендуем данное предложение всем, кто интересуется историей.
  • Ю
    Юлия
    5 января 2024
    Удивительные окрестности Бреста
    Владимир - замечательный экскурсовод, историк, рассказчик. Посмотрели много интересного, узнали интересную информацию из истории Белоруси в целом, и Бреста, в
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    частности. Кроме того, Владимир - очень приятный в общении человек. Экскурсия понравилась и взрослым, и детям - старшим школьникам. Рекомендуем экскурсии с Владимиром.

  • М
    Марина,Андрей,Ярослав
    5 января 2024
    Удивительные окрестности Бреста
    Прекрасная экскурсия и экскурсовод. Всё продумано и прекрасно организовано!
  • И
    Игорь
    13 декабря 2023
    Еврейское наследие Бреста
    Коротко… Отличнейший гид,любящий свое дело. Экскурсия очень интересная!!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «Ночные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Вечерняя экскурсия по заброшенной части Брестской крепости
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Сколько стоит экскурсия по Бресту в июне 2024
Сейчас в Бресте в категории "Ночные" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 5 500. Туристы уже оставили гидам 44 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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