1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия по Брестской крепости: неприступные сооружения
Погружение в историю и тайны Брестской крепости вечером. Откройте для себя неизведанные уголки и истории, скрытые от большинства
Начало: У Северо-Западных ворот
10 июня в 23:30
11 июня в 23:30
от 5 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Удивительные окрестности Бреста: церковь, костел, усадьба и форты
Брест - это не только крепость. Откройте для себя Свято-Крестовоздвиженскую церковь, костел Радзивиллов, усадьбу Немцевичей и форты Бреста
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
3 850₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Еврейское наследие Бреста: живая история в лицах и местах
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бреста, узнав о его еврейской общине, исторических местах и судьбах людей
Начало: На площади Ленина
19 июня в 09:00
24 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья1 июня 2024Экскурсия замечательная. Татьяна рассказывает просто, понятно и очень душевно. Мы увидели и узнали много нового и интересного. Экскурсию рекомендую всем, кто не равнодушен к истории Бреста. Особенно к истории еврейского народа.
- ННаталья15 мая 2024Спасибо Петр за такую увлекательную прогулку по Брестской крепости. Даже непослушный мальчик шести лет с интересом бродил по развалинам, разглядывая
- ЕЕлена14 мая 2024Экскурсия супер! Петр замечательно и интересно рассказывает! Просто здорово!!
- KKushnir10 мая 2024Было очень интересно, чувствуется что Петр увлечен темой. Может найти подход и к взрослым и к подросткам. Остались под большим впечатлением все;)
- ММаргарита29 марта 2024Очень интересная и захватывающая экскурсия в, может, не самые популярные, но очень красивые места
- ЕЕлена13 февраля 2024Татьяна провела отличную экскурсию, которая превзошла наши ожидания. Рассказ затронул период с 16 до 20 века. Рекомендуем данное предложение всем, кто интересуется историей.
- ЮЮлия5 января 2024Владимир - замечательный экскурсовод, историк, рассказчик. Посмотрели много интересного, узнали интересную информацию из истории Белоруси в целом, и Бреста, в
- ММарина,Андрей,Ярослав5 января 2024Прекрасная экскурсия и экскурсовод. Всё продумано и прекрасно организовано!
- ИИгорь13 декабря 2023Коротко… Отличнейший гид,любящий свое дело. Экскурсия очень интересная!!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «Ночные»
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