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старинные надписи из разных столетий на стенах и задавал вопросы. Очень порадовала разносторонняя подача информации, помимо прогулки по заброшенной крепости, у организатора с собой был проектор, на котором очень атмосферно рассказ дополнялся архивными материалами с фото о тяжёлой судьбе людей и событий в этой местности. Всем кто неравнодушен к истории и чтит память предков, очень рекомендую данную экскурсию и конкретно Петра