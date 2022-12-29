Брест и Беловежская пуща - путешествие из Минска

Осознать особую роль пограничного города в судьбе Беларуси и пройти заповедными тропами леса-легенды

В поездке вы откроете историю древнего города на юго-западе страны, испытавшего немало на своем веку. Осмотрите знаковые памятники, прочувствуете особую брестскую атмосферу и колорит. А после отправитесь в край реликтовой чащи, что переносит каждого на многие тысячелетия назад. Познакомитесь с хозяином Беловежской пущи — зубром. И узнаете, как богато наследие этого заповедника.
Брест и Беловежская пуща - путешествие из Минска
Брест и Беловежская пуща - путешествие из Минска
Брест и Беловежская пуща - путешествие из Минска
Брест и Беловежская пуща - путешествие из Минска
Брест и Беловежская пуща - путешествие из Минска
Брест и Беловежская пуща - путешествие из Минска
Брест и Беловежская пуща - путешествие из Минска
Брест и Беловежская пуща - путешествие из Минска
Брест и Беловежская пуща - путешествие из Минска
Брест и Беловежская пуща - путешествие из Минска
Брест и Беловежская пуща - путешествие из Минска
Брест и Беловежская пуща - путешествие из Минска
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Описание

Что вас ожидает

Город с одной из самых драматичных историй в Беларуси

Из-за статуса пограничного города, который Брест сохранял с начала своего существования, он поучаствовал во всех мыслимых конфликтах. Киевские князья, поляки и крестоносцы, татары, казаки и шведы, русские, французы и немцы — все, с кем когда-либо воевали правители Беларуси, прошли через Брест. И как символ того, что наше государство уцелело и выстояло, поныне стоит над Бугом Брестская крепость, ценнейший памятник фортификационного зодчества 19 века.

Мы поговорим о непростой судьбе города, а также вспомним о подписании знаковой Брестской церковной унии 1596 года, которая фактически создала новую христианскую конфессию, объединив православие и католицизм. Вы увидите, как город украшают православные храмы в ретроспективно-русском стиле, и очень интересный костёл в стиле конструктивизма.

В хорошую погоду прогуляемся по пешеходной улице через сердце Старого города. Здесь вы увидите уникальное газовое уличное освещение, которое каждый вечер на закате зажигает и гасит вручную фонарщик в исторической форме.

Беловежская пуща: легенда Беларуси

Вторая часть программы посвящена нашей знаменитой природной достопримечательности. Беловежская пуща — наиболее крупный остаток реликтового первобытного равнинного леса в Европе. Здесь легко представить, как по тропинкам бродит Мерлин или Робин Гуд, а целебный воздух будто переносит и вовсе в другое измерение. Вы увидите чудо и гордость белорусской фауны — зубра, а также познакомитесь с другими представителями животного мира. Особенное удовольствие от прогулки получат дети. Также вы сможете присоединиться к экскурсиям, которые проводят в заповеднике местные сотрудники.

Организационные детали

  • В стоимость включено экскурсионное сопровождение по пути в Бресте
  • Отдельно оплачиваются входные билеты в музеи и Беловежскую пущу, экскурсии по музеям и пуще, обед, транспортные услуги, если вы не на своем авто (220 €)
  • Программу можно скорректировать, оставив только Брест или только Беловежскую пущу, цену уточняйте в сообщении гиду

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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