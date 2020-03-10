День 1: значимые и живописные места Брестчины
Обзорная экскурсия по Бресту — обед — музей-усадьба Немцевичей — костел в Чернавчицах — Каменецкая башня — ужин и ночевка в агроусадьбе
Начнем мы, конечно, с Бреста: вы увидите главные места от Старо-Николаевской церкви и Зимнего сада до нарядного железнодорожного вокзала. Заглянете в старинную аптеку, прогуляетесь по Елисейским полям Бреста, улице Советской, и по уютной набережной реки Мухавец. А после отправитесь в путешествие по окрестностям — мимо ухоженных полей, деревенек и ферм.
Завершит день размещение в аутентичной агроусадьбе на окраине Беловежской пущи. Вы окажетесь в маленьком деревенском оазисе, где согреетесь душой и полюбуетесь звездами. А утром вас разбудит пение птиц и аромат кофе. В деревне и неподалеку обитают аисты, цапли, журавли, орлы и лисы, которые нередко показываются людям.
День 2: «Я к тебе прилетаю, Беловежская пуща»
После сытного завтрака вас ждет кульминация путешествия — заповедник Беловежская пуща, часть когда-то огромного первобытного леса. Вы насладитесь чистейшим воздухом и потрясающими пейзажами, а я расскажу о первых упоминаниях пущи, о сохранении этих мест с 14 века, о пущанских животных и растениях.
Дополнят день гастрономические удовольствия. В одном из кафе или ресторанов на территории пущи вам предложат драники, соленья, грибочки, блины, чай с вареньем из беловежских трав и ягод. А в музее народного быта и старинных технологий можно попробовать и приобрести знаменитый самогон «Пущанка», который производят только здесь.
Что включено и не включено в стоимость экскурсии
✔ Все трансферы и транспортные расходы включены
✔ Ужин, ночевка и завтрак в агроусадьбе включены
✖ Билеты в музеи и аренда велосипедов оплачиваются дополнительно
✖ Обеды в кафе (Брест и Беловежская пуща) оплачиваются дополнительно
Билеты в музеи:
— Музей «Усадьба Немцевичей» в Скоках: 3 бел. руб/взрослые; 1,5 бел. руб/дети и школьники; 2 бел. руб/студенты; 2,5 бел. руб/пенсионеры
— Каменецкая башня: 2,83 бел. руб/взрослые; 1,35 бел. руб/школьники
— Музей Природы (5 бел. руб/взрослые; 4 бел. руб/дети от 6 до 14 лет).
— Вольеры с животными (4 бел. руб/взрослые; 3 бел. руб/дети от 6 до 14 лет)
— Обзорная экскурсия с посещением Музея народного быта и старинных технологий (15 бел. руб/взрослые; 10 бел. руб/дети до 18 лет)
— Поместье Деда Мороза (автобусная экскурсия; 10 бел. руб/взрослые; 9 бел. руб/дети до 14 лет)