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  3. Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 2 дня

Вдохновиться пейзажами главного заповедника Беларуси и открыть прошлое города и окрестностей

Игорь
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Игорь – ваш гид
Брест — это не только крепость, но и Беловежская пуща, «легкие Европы».

За 2 дня вы вдоволь полюбуетесь ее лесами, узнаете об истории заповедника, увидите зубров, живых символов Беларуси, и других животных.

А еще изучите интересные места от княжеской усадьбы до древнерусской башни и откроете летопись, культуру, и этнографию региона.
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 13 часов
До 6 человек
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У этой экскурсии1 отзыв
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Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 2 дня
Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 2 дня

Что вас ожидает

День 1: значимые и живописные места Брестчины
Обзорная экскурсия по Бресту — обед — музей-усадьба Немцевичей — костел в Чернавчицах — Каменецкая башня — ужин и ночевка в агроусадьбе

Начнем мы, конечно, с Бреста: вы увидите главные места от Старо-Николаевской церкви и Зимнего сада до нарядного железнодорожного вокзала. Заглянете в старинную аптеку, прогуляетесь по Елисейским полям Бреста, улице Советской, и по уютной набережной реки Мухавец. А после отправитесь в путешествие по окрестностям — мимо ухоженных полей, деревенек и ферм.

  • Первая остановка — усадьба Немцевичей в Скоках. В когда-то запущенном родовом имении сегодня уютно и светло. Вы узнаете о живших здесь людях, увидите место, где размещалась Кайзеровская ставка в Первую Мировую и где был подписан Брест-Литовский мирный договор.
  • В агрогородке Чернавчицы в центре внимания окажется прекрасный Римско-католический костел Святой Троицы 16 века, чьи стены помнят княжеский род Радзивиллов. Мы поговорим о судьбе костёла, об уникальных деталях архитектуры и находках на этом месте.
  • Следом отправимся в маленький Каменец — и еще глубже в прошлое. Вам предстоит покорить пять ярусов Каменецкой башни: это последнее сохранившееся сооружение подобного типа родом из Древней Руси.

Завершит день размещение в аутентичной агроусадьбе на окраине Беловежской пущи. Вы окажетесь в маленьком деревенском оазисе, где согреетесь душой и полюбуетесь звездами. А утром вас разбудит пение птиц и аромат кофе. В деревне и неподалеку обитают аисты, цапли, журавли, орлы и лисы, которые нередко показываются людям.

День 2: «Я к тебе прилетаю, Беловежская пуща»
После сытного завтрака вас ждет кульминация путешествия — заповедник Беловежская пуща, часть когда-то огромного первобытного леса. Вы насладитесь чистейшим воздухом и потрясающими пейзажами, а я расскажу о первых упоминаниях пущи, о сохранении этих мест с 14 века, о пущанских животных и растениях.

  • Вы прогуляетесь мимо вольеров с дикими животными (они живут в условиях, приближенных к реальным): увидите величественных зубров, оленей, кабанов, волков и медведей.
  • По желанию покатаетесь на велосипеде по дорожкам реликтового леса, посетите музей местной природы и сказочную резиденцию Деда Мороза, открытую круглый год.

Дополнят день гастрономические удовольствия. В одном из кафе или ресторанов на территории пущи вам предложат драники, соленья, грибочки, блины, чай с вареньем из беловежских трав и ягод. А в музее народного быта и старинных технологий можно попробовать и приобрести знаменитый самогон «Пущанка», который производят только здесь.

Организационные детали

Что включено и не включено в стоимость экскурсии
✔ Все трансферы и транспортные расходы включены
✔ Ужин, ночевка и завтрак в агроусадьбе включены
✖ Билеты в музеи и аренда велосипедов оплачиваются дополнительно
✖ Обеды в кафе (Брест и Беловежская пуща) оплачиваются дополнительно

Билеты в музеи:
— Музей «Усадьба Немцевичей» в Скоках: 3 бел. руб/взрослые; 1,5 бел. руб/дети и школьники; 2 бел. руб/студенты; 2,5 бел. руб/пенсионеры
— Каменецкая башня: 2,83 бел. руб/взрослые; 1,35 бел. руб/школьники
— Музей Природы (5 бел. руб/взрослые; 4 бел. руб/дети от 6 до 14 лет).
— Вольеры с животными (4 бел. руб/взрослые; 3 бел. руб/дети от 6 до 14 лет)
— Обзорная экскурсия с посещением Музея народного быта и старинных технологий (15 бел. руб/взрослые; 10 бел. руб/дети до 18 лет)
— Поместье Деда Мороза (автобусная экскурсия; 10 бел. руб/взрослые; 9 бел. руб/дети до 14 лет)

  • Во второй день в Беловежской пуще вы проведете от 2 до 5 часов (зависит от вашей активности и желаний). Стоимость экскурсии от этого не меняется!
  • Некоторые пункты программы могут немного корректироваться с учетом сезона и дня посещения.
  • ВНИМАНИЕ: с 10 ноября и по 1 апреля экскурсия проводится в однодневном формате, ее стоимость — 100 евро.
Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 2 дня
Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 2 дня
Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 2 дня
Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 2 дня
Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 2 дня
Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 2 дня
Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 2 дня
Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 2 дня
Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 2 дня
Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 2 дня
Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 2 дня
Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 2 дня
Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 2 дня

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Игорь
Игорь
Я Игорь Анатольевич, мне 52 года. Моя любимая семья — это жена Лейла, дочь Дашенька, зять Владислав и кот Мультик. Я работаю в Брестском техническом университете. Преподаю на экономическом факультете. История, этнография, культура моего края, моей страны — это страстное увлечение, которым я «болею» уже много лет. И этой страстью, этой любовью к моей живописной, синеокой земле я и хочу поделиться с вами, поведать вам и исторические факты, и седые легенды о ней.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Гинц
10 марта 2020
Это были чудесные выходные. Я даже удивлена, что первая пишу свой восторженный отзыв на такую шикарную экскурсию. Мы посмотрели Брест, окрестности города и Беловежскую Пущу. Впечатлений масса. Нет слов, чтобы выразить восторг всей нашей семьи. Мне кажется, мы за два дня отдохнули так, будто съездили на несколько дней на море, набрались внутренних сил, надышались свежим воздухом, зарядились позитивным настроением, и что самое главное – обогатились новыми знаниями.
Игорь Анатольевич замечательный человек, интересный собеседник, эрудированный экскурсовод, влюбленный в свой город и нашу страну. Мне кажется, именно такие люди должны рассказывать историю нашего края, чтобы увлечь, заинтересовать и вызвать желание самостоятельно покопать глубже. Ни один наш вопрос не остался без ответа, причём, каждый ответ давал повод тянуть ниточки беседы дальше. И если о городе у нас уже были поверхностные знания, то экскурсия за городом меня удивила и вдохновила на ещё, как минимум, один приезд в сторону Бреста на своей машине, ибо Игорь Анатольевич столько всего рассказал и показал, что я уже сразу начала стремиться к новым знаниям и дорогам, но, к сожалению, физически за два дня всё это увидеть невозможно!
Стыдно признаться, но в Беловежской Пуще я была впервые. И я очень рада, что взяла именно эту экскурсию. Гид подготовил нас к посещению заповедника и заразил своей любовью. Уезжали мы из Пущи с тоской в глазах и желанием вернуться. Прекрасное место. Волшебные два часа в лесу, на свежем воздухе, под пение птиц, наедине с животными – непередаваемые ощущения. Я даже загуглила стоимость гостиницы в этих местах на будущее. А вкусный обед подкрепил наши силы и закрепил впечатления! Всё, как и было заявлено в экскурсии.
Игорь Анатольевич учитывал все наши пожелания и угадывал наши ещё невысказанные желания. Если даже хотелось чуть-чуть отклониться от программы, то у экскурсовода не возникало никаких проблем. Самое главное – нам всем было интересно и комфортно. Плюс гид очень хорошо водит машину, не резко, и нас не укачивало (есть за нами такой грешок).
И пару слов о ночлеге. Восторг!!! На свежем воздухе!!! Со вкусным ужином и вдохновляющим на новые познавательные подвиги завтраком!!! Всё аккуратно, чисто, уютно и вкусно! Мне кажется, если бы это было лето, мы до поздней ночи болтали бы на улице под пение птиц на свежем воздухе с чашкой ароматного чая, а так просто хорошо выспались и отдохнули душой. Никто не мешал, никто ничего не заставлял, наоборот мы были окружены душевной заботой и вниманием, а это дорогого стоит!!!
Хочу заметить, на экскурсии мы были с тринадцатилетней дочкой.
Ребёнок в восторге. Все понятно, доступно, не скучно. Я ни разу не увидела, чтобы девочка одела в машине наушники, а это для меня о многом говорит. Дочь была увлечена беседой, а это, как мне кажется, высокий показатель работы экскурсовода. Взрослых увлечь каждый сможет, а ты попробуй удиви и заинтересуй современного подростка! Сказала, что теперь тоже мечтает стать гидом. Особую благодарность Александра выражает Игорю Анатольевичу за интересные рассказы о живой природе, о его любви к нашей Родине.
Если меня не остановить, я могу восторгаться бесконечно.
Экскурсоводу хотелось бы пожелать вдохновения и творческих успехов, ну и самую малость систематизировать поток интереснейшей информации!
Сто процентов рекомендую!!! Для меня – это был один из лучших подарков на 8 Марта от мужа при поддержке Игоря Анатольевича!!!

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