Это были чудесные выходные. Я даже удивлена, что первая пишу свой восторженный отзыв на такую шикарную экскурсию. Мы посмотрели Брест, окрестности города и Беловежскую Пущу. Впечатлений масса. Нет слов, чтобы выразить восторг всей нашей семьи. Мне кажется, мы за два дня отдохнули так, будто съездили на несколько дней на море, набрались внутренних сил, надышались свежим воздухом, зарядились позитивным настроением, и что самое главное – обогатились новыми знаниями.

Игорь Анатольевич замечательный человек, интересный собеседник, эрудированный экскурсовод, влюбленный в свой город и нашу страну. Мне кажется, именно такие люди должны рассказывать историю нашего края, чтобы увлечь, заинтересовать и вызвать желание самостоятельно покопать глубже. Ни один наш вопрос не остался без ответа, причём, каждый ответ давал повод тянуть ниточки беседы дальше. И если о городе у нас уже были поверхностные знания, то экскурсия за городом меня удивила и вдохновила на ещё, как минимум, один приезд в сторону Бреста на своей машине, ибо Игорь Анатольевич столько всего рассказал и показал, что я уже сразу начала стремиться к новым знаниям и дорогам, но, к сожалению, физически за два дня всё это увидеть невозможно!

Стыдно признаться, но в Беловежской Пуще я была впервые. И я очень рада, что взяла именно эту экскурсию. Гид подготовил нас к посещению заповедника и заразил своей любовью. Уезжали мы из Пущи с тоской в глазах и желанием вернуться. Прекрасное место. Волшебные два часа в лесу, на свежем воздухе, под пение птиц, наедине с животными – непередаваемые ощущения. Я даже загуглила стоимость гостиницы в этих местах на будущее. А вкусный обед подкрепил наши силы и закрепил впечатления! Всё, как и было заявлено в экскурсии.

Игорь Анатольевич учитывал все наши пожелания и угадывал наши ещё невысказанные желания. Если даже хотелось чуть-чуть отклониться от программы, то у экскурсовода не возникало никаких проблем. Самое главное – нам всем было интересно и комфортно. Плюс гид очень хорошо водит машину, не резко, и нас не укачивало (есть за нами такой грешок).

И пару слов о ночлеге. Восторг!!! На свежем воздухе!!! Со вкусным ужином и вдохновляющим на новые познавательные подвиги завтраком!!! Всё аккуратно, чисто, уютно и вкусно! Мне кажется, если бы это было лето, мы до поздней ночи болтали бы на улице под пение птиц на свежем воздухе с чашкой ароматного чая, а так просто хорошо выспались и отдохнули душой. Никто не мешал, никто ничего не заставлял, наоборот мы были окружены душевной заботой и вниманием, а это дорогого стоит!!!

Хочу заметить, на экскурсии мы были с тринадцатилетней дочкой.

Ребёнок в восторге. Все понятно, доступно, не скучно. Я ни разу не увидела, чтобы девочка одела в машине наушники, а это для меня о многом говорит. Дочь была увлечена беседой, а это, как мне кажется, высокий показатель работы экскурсовода. Взрослых увлечь каждый сможет, а ты попробуй удиви и заинтересуй современного подростка! Сказала, что теперь тоже мечтает стать гидом. Особую благодарность Александра выражает Игорю Анатольевичу за интересные рассказы о живой природе, о его любви к нашей Родине.

Если меня не остановить, я могу восторгаться бесконечно.

Экскурсоводу хотелось бы пожелать вдохновения и творческих успехов, ну и самую малость систематизировать поток интереснейшей информации!

Сто процентов рекомендую!!! Для меня – это был один из лучших подарков на 8 Марта от мужа при поддержке Игоря Анатольевича!!!