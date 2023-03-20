«Твой заветный напев, чудотворный напев…» Приглашаю вас в дивную Беловежскую пущу! В группе до 20 человек вы проедете и погуляете по заповедному лесу, подышите звенящим чистым воздухом и узнаете предания пущи. Посетите музеи природы и старинного быта Брестчины, а в просторных вольерах увидите местных животных, в том числе зубров, ставших символом Беларуси.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

План путешествия

Выезд из Бреста (центр города), путевая экскурсия

Приезд в деревню Каменюки, обзорная экскурсия по территории нацпарка

Посещение вольеров

Обед

Музей природы

Обратная дорога с остановкой у Каменецкой башни

Возвращение в Брест на место сбора (центр города)

Что и кто вас ожидает

Лесная история по пути

Час дороги из Бреста пролетит незаметно: я расскажу вам об истории Беловежской пущи с 15 века до сегодняшнего дня. О том, как удалось сберечь красивейший реликтовый лес в центре Европы, о животных, обитавших в этих местах, и о царе пущи — зубре.

Обзорный тур по Беловежской пуще

Вы окажетесь в самом сердце заповедника и вдохнёте полной грудью аромат векового леса. На экскурсии вас ждут 3 остановки:

Царские мосты с чугунными перилами 1902 года и восстановленными двуглавыми орлами.

Дуб-патриарх и Сосна-великан. Первый возрастом 600 лет — обхватить его под силу лишь шестерым. А сосне исполнилось уже 350.

Музей народного быта и старинных технологий. На месте бывшей усадьбы, в музее, где всё продумано до мелочей, вы увидите предметы быта, которыми пользовались жители этой местности 100-200 лет назад. Взрослым также будет интересно познакомиться с традициями пущанского самогоноварения и продегустировать знаменитую «пущанку».

Животные Беловежской пущи

Вы прогуляетесь вдоль вольеров, где в условиях, приближенных к реальным, обитают дикие животные: олени, медведи, волки, лани, тарпановидные лошади и, конечно, зубры. Можно взять с собой яблоки или морковку и покормить зверей.

Музей природы

Экспозиция отражает многообразие флоры и фауны пущи: вы увидите исчезнувших животных и современных обитателей, рассмотрите исторические фотографии и узнаете, как пуща выглядит в разные времена года.

Каменецкая башня 13 века (внешний осмотр)

На обратном пути вы увидите единственную сохранившуюся в восточной Европе башню Волынского типа. Услышите о причинах её постройки, особенностях и крупных реставрациях.

Организационные детали

На сайте вы оплачиваете 20% стоимости, а оставшуюся часть гиду на месте в белорусских рублях

Экскурсия рекомендована взрослым и детям от 8 лет

Как проходит экскурсия

На автобусе или микроавтобусе в группе до 20 человек. Дорога в одну сторону займёт 1 час.

Экскурсию по пути провожу я. В Беловежской пуще по обстоятельствам (я или музейный гид). Вольеры вы посещаете без гида.

Дополнительные расходы

Билеты на месте оплачиваются только в белорусских рублях наличными.