Беловежская пуща по выходным и праздникам

Групповая экскурсия навстречу заповедной природе, традициям Брестчины и зубрам

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«Твой заветный напев, чудотворный напев…» Приглашаю вас в дивную Беловежскую пущу! В группе до 20 человек вы проедете и погуляете по заповедному лесу, подышите звенящим чистым воздухом и узнаете предания пущи.

Посетите музеи природы и старинного быта Брестчины, а в просторных вольерах увидите местных животных, в том числе зубров, ставших символом Беларуси.
Беловежская пуща по выходным и праздникам
Беловежская пуща по выходным и праздникам
Беловежская пуща по выходным и праздникам
Беловежская пуща по выходным и праздникам
Беловежская пуща по выходным и праздникам
Беловежская пуща по выходным и праздникам
Беловежская пуща по выходным и праздникам
Беловежская пуща по выходным и праздникам
Беловежская пуща по выходным и праздникам
Беловежская пуща по выходным и праздникам
Беловежская пуща по выходным и праздникам
Беловежская пуща по выходным и праздникам
Беловежская пуща по выходным и праздникам
Беловежская пуща по выходным и праздникам
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

План путешествия

  • Выезд из Бреста (центр города), путевая экскурсия
  • Приезд в деревню Каменюки, обзорная экскурсия по территории нацпарка
  • Посещение вольеров
  • Обед
  • Музей природы
  • Обратная дорога с остановкой у Каменецкой башни
  • Возвращение в Брест на место сбора (центр города)

Что и кто вас ожидает

Лесная история по пути

Час дороги из Бреста пролетит незаметно: я расскажу вам об истории Беловежской пущи с 15 века до сегодняшнего дня. О том, как удалось сберечь красивейший реликтовый лес в центре Европы, о животных, обитавших в этих местах, и о царе пущи — зубре.

Обзорный тур по Беловежской пуще

Вы окажетесь в самом сердце заповедника и вдохнёте полной грудью аромат векового леса. На экскурсии вас ждут 3 остановки:

  • Царские мосты с чугунными перилами 1902 года и восстановленными двуглавыми орлами.
  • Дуб-патриарх и Сосна-великан. Первый возрастом 600 лет — обхватить его под силу лишь шестерым. А сосне исполнилось уже 350.
  • Музей народного быта и старинных технологий. На месте бывшей усадьбы, в музее, где всё продумано до мелочей, вы увидите предметы быта, которыми пользовались жители этой местности 100-200 лет назад. Взрослым также будет интересно познакомиться с традициями пущанского самогоноварения и продегустировать знаменитую «пущанку».

Животные Беловежской пущи

Вы прогуляетесь вдоль вольеров, где в условиях, приближенных к реальным, обитают дикие животные: олени, медведи, волки, лани, тарпановидные лошади и, конечно, зубры. Можно взять с собой яблоки или морковку и покормить зверей.

Музей природы

Экспозиция отражает многообразие флоры и фауны пущи: вы увидите исчезнувших животных и современных обитателей, рассмотрите исторические фотографии и узнаете, как пуща выглядит в разные времена года.

Каменецкая башня 13 века (внешний осмотр)
На обратном пути вы увидите единственную сохранившуюся в восточной Европе башню Волынского типа. Услышите о причинах её постройки, особенностях и крупных реставрациях.

Организационные детали

  • На сайте вы оплачиваете 20% стоимости, а оставшуюся часть гиду на месте в белорусских рублях
  • Экскурсия рекомендована взрослым и детям от 8 лет

Как проходит экскурсия

  • На автобусе или микроавтобусе в группе до 20 человек. Дорога в одну сторону займёт 1 час.
  • Экскурсию по пути провожу я. В Беловежской пуще по обстоятельствам (я или музейный гид). Вольеры вы посещаете без гида.

Дополнительные расходы

Билеты на месте оплачиваются только в белорусских рублях наличными.

  • Общая стоимость билетов в 4 музея — 29 бел. руб. /взрослые (~780 рос. руб.), 21 бел. руб. /дети (~560 рос. руб.); инвалидам 1 и 2 гр. — 17 бел. руб. (~450 рос. руб.)
  • По предварительной заявке возможен заказ комплексного обеда — 17 бел. руб. (~450 рос. руб.). Либо вы можете поесть в свободное время после посещения вольеров. В кафе нацпарка можно выбрать полноценный обед, полакомиться блинчиками и отведать чай на травах.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на проспекте Машерова в Бресте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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