Брестская крепость. 180 лет истории

Брестская крепость

Брестская крепость.

180 лет истории
Брестская крепость. 180 лет истории
Брестская крепость. 180 лет истории
Брестская крепость. 180 лет истории
Брестская крепость. 180 лет истории
Брестская крепость. 180 лет истории

Что вы увидите 🤩

  • Главный вход в форме звезды
  • монумент Жажда
  • монумент Мужество
  • Холмские и Тереспольские ворота
  • гарнизонный храм
  • место слияния Мухавца и Буга
  • Волынское укрепление
  • Восточный форт и многое другое
Экскурсия для искушенного и пытливого туриста. С опытным экскурсоводом вы посетите не только известные достопримечательности Брестской крепости, но и заглянете в потаенные уголки, находящиеся в стороне от туристических маршрутов.
Крепость -- это плод инженерного гения генералов-фортификаторов царской эпохи, немой свидетель 180-летней истории Бреста.
История этого объекта -- это череда грандиозных исторических событий (уничтожение старого города, уникальная "стройка века", череда войн, модернизаций и судеб).
Эта экскурсия позволяет увидеть настоящую Брестскую крепость, понять как и для чего она строилась, как укреплялась фортами и иными объектами.
Вы увидите -- Холмские ворота, Тереспольские ворота, Скульптурную композицию «Героям границы, женщинам и детям мужеством своим в бессмертие шагнувшим», Свято-Николаевский гарнизонный храм, Главный монумент, Штык-обелиск, Вечный огонь, Мемориальные плиты, скульптурную композицию «Жажда», Площадь церемониалов, Южный (госпитальный) остров, уцелевшие постройки госпиталя, остатки уникального моста через Мухавец, слияние Буга и Муховца, казематы.
В маршруте предусмотрена возможность посещения действующего гарнизонного храма. Внутри собора, при реставрационных работах, решено было оставить стены, опаленные войной, что еще более усиливает эмоциональную связь посетителей с событиями 80-летней давности.

Цены на экскурсию

Для группы 1-2 человекДля группы 3-8 человек
Брестская крепость. Большая экскурсия
$50
$55

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида
Что не входит
    Где начинаем и завершаем
    Начало: парковка Брестской крепости ул. Зубачева
    Завершение: по согласованию
    Когда и сколько длится?
    Когда: все дни
    Экскурсия длится около 2 часов 45 минут
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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    все дни

    Брест Э.
    Брест Э.
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