Экскурсия для искушенного и пытливого туриста. С опытным экскурсоводом вы посетите не только известные достопримечательности Брестской крепости, но и заглянете в потаенные уголки, находящиеся в стороне от туристических маршрутов.

Крепость -- это плод инженерного гения генералов-фортификаторов царской эпохи, немой свидетель 180-летней истории Бреста.

История этого объекта -- это череда грандиозных исторических событий (уничтожение старого города, уникальная "стройка века", череда войн, модернизаций и судеб).

Эта экскурсия позволяет увидеть настоящую Брестскую крепость, понять как и для чего она строилась, как укреплялась фортами и иными объектами.

Вы увидите -- Холмские ворота, Тереспольские ворота, Скульптурную композицию «Героям границы, женщинам и детям мужеством своим в бессмертие шагнувшим», Свято-Николаевский гарнизонный храм, Главный монумент, Штык-обелиск, Вечный огонь, Мемориальные плиты, скульптурную композицию «Жажда», Площадь церемониалов, Южный (госпитальный) остров, уцелевшие постройки госпиталя, остатки уникального моста через Мухавец, слияние Буга и Муховца, казематы.

В маршруте предусмотрена возможность посещения действующего гарнизонного храма. Внутри собора, при реставрационных работах, решено было оставить стены, опаленные войной, что еще более усиливает эмоциональную связь посетителей с событиями 80-летней давности.