2 часа 45 минут
Индивидуальная
до 6 чел.
Брестская крепость: 180 лет истории
Начало: Парковка Брестской крепости, ул. Зубачева
Расписание: Ежедневно кроме понедельника
14 фев в 09:00
18 фев в 09:00
275Br за всё до 6 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Брестская крепость. Война и Мир
Начало: Просп. Машерова, 1, Брест
Расписание: Ежедневно, кроме понедельника, в 9:00 и в 15:30.
14 фев в 09:00
18 фев в 09:00
160Br за всё до 5 чел.
16 часов
Групповая
Брестская крепость-герой и Беловежская пуща из Минска
Начало: Привокзальная площадь, 5, Минск
Расписание: По согласованию.
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
260Br за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия11 декабря 2024Очень понравилась экскурсовод Анна. Грамотная,знающая материал,терпеливая очень глубоко вовлеченная в процесс.
- ТТатьяна7 декабря 2024Мы впервые побывали в Бресткой крепости. Нас встретила Виктория-лицензионный экскурсовод музея-крепости. Огромное Спасибо за подробный эмоциональный рассказ, узнали дополнительную информацию о героях Бресткой крепости, потрясает мужество людей!!!
- ИИрина7 декабря 2024Очень познавательно, информативно. Несмотря на холодную погоду время пролетело очень быстро за увлекательным рассказом гида Инны. Спасибо!
- SSVETLANA14 июля 2024Здравствуйте! Всë очень понравилось, познавательно! Благодарю за экскурсию!
Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «Музей обороны Брестской крепости»
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