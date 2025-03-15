Индивидуальная
до 1 чел.
Лучший выборВ гости к дубам-великанам: путешествие в Беловежскую пущу
Любите природу? Тогда поездка в Беловежскую пущу - это то, что вам нужно! Узнайте историю леса, посетите старинные памятники и попробуйте пущанский самогон
Начало: Ваше место пребывания в черте города
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 16:00
13 мая в 09:00
14 мая в 09:00
390 Br за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Брестская крепость: 180 лет истории
Начало: Парковка Брестской крепости, ул. Зубачева
Расписание: Вторник-пятница
8 апр в 09:00
15 апр в 09:00
275 Br за экскурсию
Индивидуальная
Отдых в агроусадьбе и Беловежская Пуща
Индивидуальный тур в Беловежскую Пущу с проживанием в уютной агроусадьбе. Насладитесь природой, национальной кухней и уникальными достопримечательностями
Начало: Железнодорожный вокзал Брест
Расписание: По согласованию.
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
450 Br за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЗЗинаида15 марта 2025Экскурсия с Инной нам очень понравилась, рассказ начала еще в Бресте, рассказывала очень ненавязчиво, но интересно. Место невероятное, животные чудесные,
- ЮЮлия8 марта 2025Очень интересная индивидуальная экскурсия в Брестскую крепость, познавательная, насыщенная важной исторической информацией. Экскурсовод Анна большой профессионал своего дела. Она подробно
- ЕЕлена17 февраля 2025Спасибо Инне, всё было чётко продумано по времени. Мы посетили несколько объектов по дороге, в Беловежской Пуще прошлись по вольерам, далее успели пообедать и поехать на обзорную экскурсию. Большой плюс - удобная машина, которая вместила нас, 5 взрослых))
- ЮЮлия11 декабря 2024Очень понравилась экскурсовод Анна. Грамотная,знающая материал,терпеливая очень глубоко вовлеченная в процесс.
- SSVETLANA14 июля 2024Здравствуйте! Всë очень понравилось, познавательно! Благодарю за экскурсию!
Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «Городской парк культуры и отдыха»
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