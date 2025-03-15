Городской парк культуры и отдыха – экскурсии в Бресте

Найдено 3 экскурсии в категории «Городской парк культуры и отдыха» в Бресте, цены от 275 Br. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
В гости к дубам-великанам: путешествие в Беловежскую пущу
7 часов
60 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Лучший выбор
В гости к дубам-великанам: путешествие в Беловежскую пущу
Любите природу? Тогда поездка в Беловежскую пущу - это то, что вам нужно! Узнайте историю леса, посетите старинные памятники и попробуйте пущанский самогон
Начало: Ваше место пребывания в черте города
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 16:00
13 мая в 09:00
14 мая в 09:00
390 Br за экскурсию
Брестская крепость: 180 лет истории
2 часа 45 минут
10 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Брестская крепость: 180 лет истории
Начало: Парковка Брестской крепости, ул. Зубачева
Расписание: Вторник-пятница
8 апр в 09:00
15 апр в 09:00
275 Br за экскурсию
Отдых в белорусской агроусадьбе и достопримечательности Беловежской Пущи
6 часов
Индивидуальная
Отдых в агроусадьбе и Беловежская Пуща
Индивидуальный тур в Беловежскую Пущу с проживанием в уютной агроусадьбе. Насладитесь природой, национальной кухней и уникальными достопримечательностями
Начало: Железнодорожный вокзал Брест
Расписание: По согласованию.
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
450 Br за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • З
    Зинаида
    15 марта 2025
    В гости к дубам-великанам: путешествие в Беловежскую пущу
    Экскурсия с Инной нам очень понравилась, рассказ начала еще в Бресте, рассказывала очень ненавязчиво, но интересно. Место невероятное, животные чудесные,
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    после посещения вольеров мы побывали в музее, где Инна нам также рассказывала о фауне Пущи, очень доступно, но интересно, за что ей большое спасибо!

  • Ю
    Юлия
    8 марта 2025
    Брестская крепость: 180 лет истории
    Очень интересная индивидуальная экскурсия в Брестскую крепость, познавательная, насыщенная важной исторической информацией. Экскурсовод Анна большой профессионал своего дела. Она подробно
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    и увлечённо познакомила нас троих с историей создания Брестской крепости, начиная с 1830 года, по ходу рассказа показывала исторические фотографии. Мы узнали много нового, увидели казематы Восточного форта, Тереспольские ворота, побывали внутри Западного форта, прошли по его коридорам, заглянули в потаённые уголки крепости, увидели бойницы, надписи бойцов 19 и 20 веков на кирпичных стенах. Анна рассказала нам о судьбах героев Брестской крепости в годы ВОВ и судьбах их семей, таких как майор Гаврилов, комиссар Фомин и других. Затем нас встретила экскурсовод Александра и провела отличную экскурсию по открытому Мемориальному комплексу в память ВОВ, мы увидели Холмские ворота, военную технику, скульптурные композиции "Жажда", Главный монумент, Штык- обелиск, Вечный огонь, Мемориальные плиты, главный вход в Мемориальный комплекс "Звезда". Спасибо огромное всем гидам за такую интересную и подробную экскурсию!!! Мы под большим впечатлением до сих пор. Брестская крепость — это символ мужества и стойкости, который нужно посетить всем и поклониться подвигу солдат. Очень рекомендуем экскурсию любителям истории.

  • Е
    Елена
    17 февраля 2025
    В гости к дубам-великанам: путешествие в Беловежскую пущу
    Спасибо Инне, всё было чётко продумано по времени. Мы посетили несколько объектов по дороге, в Беловежской Пуще прошлись по вольерам, далее успели пообедать и поехать на обзорную экскурсию. Большой плюс - удобная машина, которая вместила нас, 5 взрослых))
  • Ю
    Юлия
    11 декабря 2024
    Брестская крепость: 180 лет истории
    Очень понравилась экскурсовод Анна. Грамотная,знающая материал,терпеливая очень глубоко вовлеченная в процесс.
  • S
    SVETLANA
    14 июля 2024
    Брестская крепость: 180 лет истории
    Здравствуйте! Всë очень понравилось, познавательно! Благодарю за экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «Городской парк культуры и отдыха»

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  5. Железнодорожный вокзал
  6. Советская улица
  7. Музей железнодорожной техники
  8. Художественный Музей
Сколько стоит экскурсия по Бресту в апреле 2025
Сейчас в Бресте в категории "Городской парк культуры и отдыха" можно забронировать 3 экскурсии от 275 до 450. Туристы уже оставили гидам 70 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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