Наверняка вы очень хотите съездить в Гродно — город князей, королей и уникальной архитектуры! Я вас понимаю и позабочусь о том, чтобы путешествие туда стало комфортным и запоминающимся.
Заберу вас в Бресте от удобного адреса, подожду, пока вы насладитесь прогулкой по королевскому Гродно, и отвезу обратно.
Описание трансфер
Обратите внимание: данная услуга является трансфером, а не экскурсией с гидом.
Дорога из Бреста в Гродно займёт 3,5 часа. По пути вы полюбуетесь белорусскими пейзажами и, возможно, увидите зубров.
Прибыв в Гродно, вы отправитесь исследовать достопримечательности, а я организую комфортное перемещение по городу. У вас будет достаточно времени, чтобы самостоятельно насладиться экскурсией по замкам и изучить желаемые объекты за один день.
После отвезу вас обратно в Брест.
Организационные детали
- Едем на кроссовере Honda CR-V класса «комфорт+» с кондиционером. В салоне всегда есть бутилированная питьевая вода. Пассажиры и багаж застрахованы
- Для пассажиров с детьми: сообщите при бронировании — предоставлю автокресло или бустер
- Обратите внимание: в понедельник замок в Гродно закрыт на выходной
- По желанию за дополнительную плату организую экскурсию по Гродно с аттестованным гидом — детали в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — ваш гид в Бресте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 128 туристов
Предлагаю исследовать исторические памятники, замки, музеи, очаровательные города, природные чудеса Беларуси вместе! Я организую трансфер на современном автомобиле в любой уголок страны и позабочусь, чтобы ваша поездка прошла без забот, максимально комфортно и безопасно. Всё, что останется вам — наслаждаться путешествием!
