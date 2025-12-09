Обзорная экскурсия по Гродно с трансфером из Бреста на микроавтобусе

А вы готовы отправиться в путешествие из Бреста в прошлое и на мгновение прикоснуться к сакральным тайнам наших предков, увидеть былую старинную роскошь, пройтись по достопримечательностям Гродно, услышать легенды и
Описание экскурсииПриглашаем вас отправиться в увлекательное путешествие из Бреста в один из самых загадочных и красивых городов Беларуси — Гродно, где за каждым камнем скрыта история, а древние стены хранят тайны веков. Вас ждет насыщенная экскурсионная программа, профессиональный гид, уютный транспорт и масса впечатлений! Что вас ожидает:Отправившись в путь, вы сможете на мгновение прикоснуться к прошлому, почувствовать дыхание истории и ощутить атмосферу старинного города. В сопровождении опытного экскурсовода вы совершите пешую прогулку по главным достопримечательностям Гродно:
- Замковая гора — сердце древнего города, где возвышаются Старый и Новый замки, когда-то бывшие резиденциями великих князей.
- Пожарная каланча — эклектичное архитектурное сооружение без точной даты постройки. В 11:59 услышите звуки трубы гродненского трубача, возвещающего о мире и спокойствии.
- Гродненская хоральная синагога — одна из старейших и красивейших в Восточной Европе, история которой берет начало в XVI веке.
- Свято-Рождество-Богородичный женский монастырь — духовное место с поучительной историей и удивительной энергетикой.
- Драматический театр — символ культурного богатства и творческой души города.
- Бернардинский костел — старейший католический храм Гродно, сохранивший свою первозданную красоту.
- Табачная фабрика Шерешевского — пример промышленной мощи XIX века, когда рабочим предоставляли уникальные социальные привилегии.
- Дом купца Муравьева — архитектурная жемчужина с легендами о подземельях и сокрытых тайнах.
- Фарный костел — шедевр барокко, украшенный чудотворной иконой Матери Божьей Конгрегатской и многоголосным органом.
- Еврейское гетто Гродно — место памяти, рассказывающее о трагических страницах истории.
• Каложская церковь — древнейший храм, которому более 800 лет, и уникальный образец каменного зодчества. Важная информация:
- Путешествие осуществляется на комфортабельном микроавтобусе RENAULT TRAFIC LONG, оснащённом кондиционером и просторным багажным отделением.
- В наличии 8 пассажирских мест; по запросу бесплатно предоставляются детские автокресла и бустеры.
- С вами будет профессиональный экскурсовод, прекрасно знающий историю и легенды города.
- Тайминг экскурсии: 3,5 часа — дорога из Бреста в Гродно; 3 часа — обзорная экскурсия с гидом; 3 часа — свободное время для прогулок, обеда и покупок сувениров; 3,5 часа — обратный путь в Брест.
Выезд из Бреста около 8.00, возвращение в Брест около 21.00
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер Брест - Гродно - Брест
- Услуги экскурсовода по Гродно
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Питание
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Брест, указанный вами адрес
Завершение: Брест, по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выезд из Бреста около 8.00, возвращение в Брест около 21.00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
