Обзорная экскурсия по Бресту на авто

Индивидуальная автоэкскурсия по Бресту позволит вам увидеть архитектурные памятники, узнать истории города и прочувствовать его уникальную атмосферу
Брест - это город, где переплетаются культура и история.
Экскурсия на автомобиле позволит увидеть архитектурные памятники от царских особняков до советской монументальности. Вы услышите истории о Берестье, Магдебургском праве и Брестском мире. Прогулка по старинным улочкам и вдоль набережной покажет, как живёт Брест сегодня.
Прочувствуйте жизнь на границе и узнайте, почему бронзовая летучая мышь стала символом вечного света
7 причин купить эту экскурсию
🏛️ Архитектурные памятники разных эпох
📜 Истории о Берестье и Брестском мире
🦇 Символ вечного света на Советской улице
🚶 Прогулка по старинным улочкам
🌉 Жизнь на границе с Польшей и Украиной
🎨 Современная культура и музеи
🔦 Живой фонарщик зажигает город
Что можно увидеть
Царские особняки
Советская улица
Старинные улочки Бреста
Описание экскурсии
Вы увидите памятники архитектуры разных эпох — от царских особняков и польского «национального стиля» до советской монументальности.
Услышите истории о славянском поселении Берестье, Магдебургском праве, Речи Посполитой и Брестском мире.
Узнаете, почему бронзовая летучая мышь с фонарём стала символом вечного света на Советской улице.
Прогуляетесь по старинным улочкам, вдоль уютной набережной и через атмосферные дворики довоенного Бреста.
Проедете вдоль самой границы — прочувствуете, что значит жить на стыке государств.
Посмотрите, как живёт Брест сегодня — со своими музеями, культурой и настоящим живым фонарщиком, который каждый вечер зажигает город вручную.
Организационные детали
Автопешеходная экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Toyota RAV4 (если группа до 4 человек) или Mercedes-Benz Vito (если группа до 7 человек).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Екатерина — ваш гид в Бресте
Провела экскурсии для 122 туристов
Меня зовут Екатерина. Я родилась и выросла в Бресте и искренне люблю этот город с его богатой историей и уникальной атмосферой. Изучая Брест и его многовековые тайны, я постоянно открываю читать дальше
для себя новые интересные факты и места, которыми с удовольствием делюсь с путешественниками. Для меня каждая экскурсия — это возможность показать вам настоящий дух города, его культурное многообразие и живую историю. С нетерпением жду нашей встречи, чтобы вместе отправиться в увлекательное путешествие по Бресту!
Отзывы и рейтинг
Фотографии от путешественников
Т
Татьяна
29 сен 2025
Приятно, когда экскурсию проводит Человек, влюбленный в свои родные места и досконально знающий историю своего края. Екатерина - удивительный собеседник, после общения с которой говоришь городу "До свидания!", а не "Прощай."
Дата посещения: 26 сентября 2025
А
Александр
18 сен 2025
Отличная экскурсия, великолепный гид. Очень интересно рассказывает историю города. Комфортабельный автобус, подача в назначенное время. Рекомендую посетить эту экскурсию.
Дата посещения: 16 сентября 2025
Александра
10 ноя 2025
Спасибо Екатерина за экскурсию, мы под впечатлением от вашего рассказа!!!
Л
Любовь
6 ноя 2025
Отличная экскурсия с комфортом и прекрасным, эрудированным экскурсоводом Екатериной. Ездили компанией на ноябрьские праздники, сомневались в комфортных погодных условиях, поэтому решили заказать обзорную на авто. С погодой повезло, но о читать дальше
выборе не пожалели. Во-первых, Екатерина замечательный рассказчик, не по шаблону заученный текст, отвечала на все дополнительные вопросы, предлагала варианты посещения разных мест в процессе экскурсии. А во-вторых, на комфортабельном автомобиле можно посмотреть больше интересных мест, нежели при выборе пешей обзорной экскурсии. Огромное спасибо Екатерине и, конечно же, рекомендую обязательно с ней проехаться по улицам Бреста.
Ирина
29 окт 2025
Спасибо Екатерине за прекрасную экскурсию по Бресту. Были учтены все наши пожелания и даже больше. Катя встретила нас на вокзале и привезла обратно, сразу обозначила для нас план экскурсии с читать дальше
нашими пожеланиями и по ходу мы его немного корректировали. Времени было немного, но Мы успели влюбиться в этот город. Побывали в Брестской крепости, посетили уникальный археологический музей, прошлись по пешеходной улице и даже увидели знаменитого брестского фонарщика. Катерина очень интересно рассказывает и видно, что очень любит свой город. Нам захотелось вернуться сюда.
Данилов
26 окт 2025
Екатерина прекрасно провела экскурсию. Благодаря ей мы теперь о Бресте знаем все. От самых давних времён до современности.
А
Анастасия
15 окт 2025
Благодарим Екатерину за чудесную и познавательную прогулку! И за личное знакомство с Виктором Петровичем) Обязательно будем рекомендовать!
Алексей
19 сен 2025
Екатерина,
Спасибо за экскурсию, мы много узнали нового и интересного! С вами было очень приятно общаться!
Д
Дарья
13 сен 2025
Хотелось бы еще раз поблагодарить Екатерину за экскурсию по Бресту. Отличная экскурсия, крайне информативно.
виктория
13 сен 2025
Спасибо большое Екатерине. Встретила нас, очень интересно провела экскурсию на комфортабельном Мерседесе. Всем рекомендуем! Отдельное спасибо за подарочек в конце экскурсии. Хороших Вам туристов!
Татьяна
27 авг 2025
Брест неоднократно посещала в детстве, но благодаря рассказу Екатерины посмотрела на этот город по новому и заново в него влюбилась. Екатерина в ходе экскурсии рассказала нам о богатой истории Бреста читать дальше
от его первого упоминания в летописи до наших дней. На комфортабельном автомобиле проехали по значимым местам города, пешком прошли по старинным улочкам. Рассказ Екатерины получился очень живым, информативным и интересным. Приятным сюрпризом стал подарок от Екатерины (Спасибо). Екатерину однозначно рекомендуем туристам. Спасибо!
М
Марианна
19 авг 2025
Огромное спасибо Екатерине за экскурсию! Очень приятная и гостеприимная и душевная получилась экскурсия благодаря прекрасному году!
Б
Бачурина
19 авг 2025
Очень понравилась экскурсия! Екатерина с такой любовью к городу всё рассказала и показала, что невозможно было не влюбиться в Брест!
И
Ирина
12 авг 2025
Прекрасный гид Екатерина! Время с ней пролетело незаметно. Всё очень интересно, наглядно! Ценно, что Екатерина организовала экскурсию с учётом темпа передвижения моей мамы, за что ей отдельная благодарность! Прекрасное начало нашего путешествия по брестской земле.
Л
Людмиле
12 июл 2025
Большое спасибо Екатерине за чудесную экскурсию! 🥰