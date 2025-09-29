Обзорная экскурсия по Бресту на авто

Брест - это город, где переплетаются культура и история. Экскурсия на автомобиле позволит увидеть архитектурные памятники от царских особняков до советской монументальности. Вы услышите истории о Берестье, Магдебургском праве и Брестском мире. Прогулка по старинным улочкам и вдоль набережной покажет, как живёт Брест сегодня. Прочувствуйте жизнь на границе и узнайте, почему бронзовая летучая мышь стала символом вечного света

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Бресте

Екатерина Ваш гид в Бресте

Описание экскурсии

Вы увидите памятники архитектуры разных эпох — от царских особняков и польского «национального стиля» до советской монументальности.

Услышите истории о славянском поселении Берестье, Магдебургском праве, Речи Посполитой и Брестском мире.

Узнаете, почему бронзовая летучая мышь с фонарём стала символом вечного света на Советской улице.

Прогуляетесь по старинным улочкам, вдоль уютной набережной и через атмосферные дворики довоенного Бреста.

Проедете вдоль самой границы — прочувствуете, что значит жить на стыке государств.

Посмотрите, как живёт Брест сегодня — со своими музеями, культурой и настоящим живым фонарщиком, который каждый вечер зажигает город вручную.

Организационные детали

Автопешеходная экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Toyota RAV4 (если группа до 4 человек) или Mercedes-Benz Vito (если группа до 7 человек).