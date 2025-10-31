Трансфер к замкам Несвижа, Мира и Коссова - возвращение в Брест или Минск

читать дальше

чистый. Есть вода для каждого пассажира, конфетки и батончики мюсли на любой вкус) День выдался дождливый, но предусмотрительный Николай снабдил нас дождевиками. Хочется сказать в его адрес много теплых слов) У нас было мало времени, Николай построил маршрут так, что мы успели осмотреть три замка и дом-музей Костюшко полюбоваться видами, пофоткаться и вкусно пообедать. И все это без спешки и с удовольствием. В конце нашей поездки Николай подвез нас прямо на вокзал к поезду. Я знаю, что у него в арсенале есть и другие поездки. Хочу поставить себе в план поездку в Гродно, тем более, что там корни моего мужа.

Еще раз благодарим Николая и надеемся на новую встречу)