Трансфер к замкам Несвижа, Мира и Коссова - возвращение в Брест или Минск

Комфортное путешествие из Бреста к знаменитым достопримечательностям Беларуси: дворцу Пусловских, усадьбе Тадеуша Костюшко, Несвижскому и Мирскому замкам.
Вы увидите объекты, внесенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, памятники оборонительного зодчества, храмы и парки.
Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
Описание трансферКомфортное путешествие по замкам Беларуси Ваша поездка будет прекрасно организованной, безопасной и комфортной. В указанное время автомобиль с профессиональным водителем будет ожидать в месте назначения. Мы отправимся из Бреста в увлекательное путешествие. В замках, дворцах вы можете воспользоваться услугами аудиогида, местного экскурсовода или исследовать объекты самостоятельно. Мы подождем, пока вы осмотрите все объекты, погуляете по паркам и пообедаете в кафе. В конце мероприятия — возвращение в Брест или переезд на рейсовом автобусе в город Минск, расположенный примерно в 95 километрах от Несвижа. Что вас ожидает:
- Коссовский замок (дворец Пусловских) — это великолепный дворец XVIII века, построенный в стиле барокко и классицизма.
- Усадьба Тадеуша Костюшко — посвященная жизни и деятельности национального героя Беларуси, Польши и США.
- Несвижский замок — главная достопримечательность города, резиденция Радзивиллов, с богатой историей и архитектурой.
- Фарный костел (Костел Божьего Тела) — первый барочный храм на территории Речи Посполитой, с фамильными склепами Радзивиллов.
- Несвижская ратуша — самая старая сохранившаяся ратуша на территории Беларуси, яркий пример архитектуры того времени.
- Слуцкая брама — памятник оборонительного зодчества, сохранившиеся городские ворота.
- Несвижские парки — живописные парки и сады, окружающие дворец, для приятной прогулки.
- Дом ремесленника, где вы можете увидеть пример ремесленнических работ в Несвиже.
- Замковая башня Несвижского замка.
- Мирский замок внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, с богатой историей и легендами.
- Часовня-усыпальница Святополк-Мирских — уникальная часовня, связанная с историей Мирского замка.
• Мирский костел Святого Николая — храм в стиле готики. Важная информация:
- Трансфер не является экскурсией, это услуга по перевозке пассажиров.
- Путешествуем на комфортабельном кроссовере Honda CR-V 2020 г. в., с кондиционером и удобными сиденьями.
- На борту автомобиля имеется бутилированная питьевая вода.
- Пассажиры и багаж застрахованы.
- Если вы путешествуете с детьми, сообщите об этом при бронировании, мы предоставим детское кресло и (или) бустерное сидение.
- В музеях, туристических местах вы можете воспользоваться услугами аудиогида, экскурсовода или исследовать объекты самостоятельно.
- Входные билеты в музеи, посещение вольеров, экскурсионное обслуживание не входят в стоимость трансфера, оплачиваются дополнительно.
- Доплата оставшейся суммы производится перед началом поездки в белорусских рублях • Время трансфера может быть скорректирован под ваши интересы.
Бронирование возможно на любой день недели — выбирайте удобное время!
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Брест
Когда и сколько длится?
Когда: Бронирование возможно на любой день недели — выбирайте удобное время!
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
В
Владимир
31 окт 2025
Интересный маршрут, очень хороший водитель Николай
Е
Елена
29 окт 2025
Ездили в поездку по замкам с Николаем. Ни разу не пожалели о своем выборе. Николай прекрасный водитель, в его машине Honda CR-V предусмотрено все для комфортного путешествия. Салон поосторный и
М
Мария
16 сен 2025
Т
Татьяна
28 авг 2025
Огромное спасибо Николаю! Это не просто трансфер, это замечательно организовпнное мероприятие, с удобными остановками, не утомительно и комфортно. Николай подсказывал, и где удобнее купить входные билеты, и наиболее интересные точки для съемки, и где можно перекусить. Ну и конечно Николай очень аккуратный водитель. Пишу отзыв по прошествии некоторого времени после поездки, и с удовольствием вспоминаю эту экскурсию.
