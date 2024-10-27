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и внимательное отношение гида, интересные рассказы и новые впечатления. И все это воплотилось в полной мере… Жанна забрала нас в центре Бреста, от наших апартаментов на Советской. Путешествие началось с дружеской беседы по дороге в пущу… Мы с самого начала почувствовали себя с Жанной как с нашей давней знакомой, брести послушать ее рассказы, и посмеяться и пошутить и спросить… Пока ехали - обсудили план на день, предупредили - что нам надо быть в Бресте к 18 часам, так как у нас в 19 -30 поезд в Москву. Так за разговорами и рассказами время пролетело и мы добрались до деревни, где был католический храм. Жанна рассказала нам историю этой деревни, мы зашли в костел и постояли послушали службу… Продолжили путешествие до пущи. На территории пущи мы посетили замечательный музей с исталляциями, посвященными живому миру Беловежской пущи… И тут уже подошло время экскурсии по пуще. Жанна посадила нас на автобус и мы с ней расстались на некоторое время. Автобусная экскурсия завершилась у вольер с животными, где нас ждала Жанна с пакетиками порезаннх яблок и морковок… И началось самое интересное - мы все вместе кормили животных, фотографировались, смеялись и шутили… На обратном пути из пущи мы заехали на осмотр замечательной сторожевой башни и замечательного храма… По возвращении в Брест Жанна отвезла нас в кафе поужинать и гуляла по магазинам пока мы не поужинали… До отправления поезда оставалось уже немного времени и Жанна отвезла нас на вокзал…. Мы тепло и уже по дружески распрощались, после этого дня осталось самое теплое и приятное послевкусие!!! Спасибо, Жанна, удачи Вам!