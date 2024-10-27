9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборБеловежская пуща: наследие предков
Увлекательное путешествие по Беловежской пуще с посещением древних дубов, музеев и встречей с зубрами. Откройте для себя историю и природу
Начало: В месте вашего проживания
«На обратной дороге в Брест мы заедем в городок Чернавчицы, чтобы взглянуть на уникальный храм 16 века с элементами готики и ренессанса»
7 ноя в 09:00
11 ноя в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборУдивительные окрестности Бреста
Погрузитесь в историю Брестчины, посетив величественные храмы и усадьбы. Узнайте о событиях, изменивших ход мировой истории, и насладитесь живописными видами
«Вы узнаете, как этот храм относится к Брестской унии, одному из важнейших событий в истории нашего города»
5 ноя в 08:00
6 ноя в 08:00
3 850₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
1.5 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Обзорная прогулка по Бресту в мини-группе
За 1,5 часа познакомиться с городом и его непростой судьбой
Начало: У церкви святого Николая Чудотворца
«А ещё проспекты, храмы, улицы с домиками в польском стиле, Аллея кованых фонарей, историческая застройка на ул»
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
2 ноя в 10:30
18521 667₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна27 октября 2024Спасибо большое за экскурсию, все прошло просто замечательно! Жанна точно ко времени прибыла к месту нашего проживания, отвезла в Беловежскую
- ИИгорь23 октября 2024Мы с женой были на экскурсии с Жанной по Беловежской пуще и окрестностям 19 октября. Что нужно путешественнику? Наверное - неформальное
- ААлла14 октября 2024Владимир встретил нас на вокзале,мы просили нам провести экскурсию по Брестской крепости,так как мы впервые в городе были и всего
- AAnna18 сентября 2024Пусть будет как можно больше таких светлых и любящих свое дело людей! Такой самобытной, увлекательной и наполненной экскурсии давно не
- ИИрина10 августа 2024Все доступно, интересно. На любой вопрос гид отвечал со знанием дела. Мог рассказать про любой интересующий экспонат. Также дал полезные советы по экскурсиям и музеям в Бресте.
Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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