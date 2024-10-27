Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Бреста

Найдено 3 экскурсии в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Бресте, цены от 1 667 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Беловежская пуща: по дороге к наследию предков - из Бреста
На машине
2 отзыва
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Беловежская пуща: наследие предков
Увлекательное путешествие по Беловежской пуще с посещением древних дубов, музеев и встречей с зубрами. Откройте для себя историю и природу
Начало: В месте вашего проживания
«На обратной дороге в Брест мы заедем в городок Чернавчицы, чтобы взглянуть на уникальный храм 16 века с элементами готики и ренессанса»
7 ноя в 09:00
11 ноя в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Удивительные окрестности Бреста
На машине
27 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выбор
Удивительные окрестности Бреста
Погрузитесь в историю Брестчины, посетив величественные храмы и усадьбы. Узнайте о событиях, изменивших ход мировой истории, и насладитесь живописными видами
«Вы узнаете, как этот храм относится к Брестской унии, одному из важнейших событий в истории нашего города»
5 ноя в 08:00
6 ноя в 08:00
3 850 за всё до 3 чел.
Обзорная прогулка по Бресту в мини-группе
Пешая
скидка
10%
11 отзывов
1.5 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Обзорная прогулка по Бресту в мини-группе
За 1,5 часа познакомиться с городом и его непростой судьбой
Начало: У церкви святого Николая Чудотворца
«А ещё проспекты, храмы, улицы с домиками в польском стиле, Аллея кованых фонарей, историческая застройка на ул»
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
2 ноя в 10:30
18521 667 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    27 октября 2024
    Беловежская пуща: по дороге к наследию предков - из Бреста
    Спасибо большое за экскурсию, все прошло просто замечательно! Жанна точно ко времени прибыла к месту нашего проживания, отвезла в Беловежскую
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    пущу, по дороге рассказывала про историю и достопримечателтности края. После пущи заехали в Каменец. От экскурсии получили огромное удовольствие! Рекомендую, не разочаруетесь

    Спасибо большое за экскурсию, все прошло просто замечательно! Жанна точно ко времени прибыла к месту нашегоСпасибо большое за экскурсию, все прошло просто замечательно! Жанна точно ко времени прибыла к месту нашегоСпасибо большое за экскурсию, все прошло просто замечательно! Жанна точно ко времени прибыла к месту нашего
  • И
    Игорь
    23 октября 2024
    Беловежская пуща: по дороге к наследию предков - из Бреста
    Мы с женой были на экскурсии с Жанной по Беловежской пуще и окрестностям 19 октября. Что нужно путешественнику? Наверное - неформальное
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    и внимательное отношение гида, интересные рассказы и новые впечатления. И все это воплотилось в полной мере… Жанна забрала нас в центре Бреста, от наших апартаментов на Советской. Путешествие началось с дружеской беседы по дороге в пущу… Мы с самого начала почувствовали себя с Жанной как с нашей давней знакомой, брести послушать ее рассказы, и посмеяться и пошутить и спросить… Пока ехали - обсудили план на день, предупредили - что нам надо быть в Бресте к 18 часам, так как у нас в 19 -30 поезд в Москву. Так за разговорами и рассказами время пролетело и мы добрались до деревни, где был католический храм. Жанна рассказала нам историю этой деревни, мы зашли в костел и постояли послушали службу… Продолжили путешествие до пущи. На территории пущи мы посетили замечательный музей с исталляциями, посвященными живому миру Беловежской пущи… И тут уже подошло время экскурсии по пуще. Жанна посадила нас на автобус и мы с ней расстались на некоторое время. Автобусная экскурсия завершилась у вольер с животными, где нас ждала Жанна с пакетиками порезаннх яблок и морковок… И началось самое интересное - мы все вместе кормили животных, фотографировались, смеялись и шутили… На обратном пути из пущи мы заехали на осмотр замечательной сторожевой башни и замечательного храма… По возвращении в Брест Жанна отвезла нас в кафе поужинать и гуляла по магазинам пока мы не поужинали… До отправления поезда оставалось уже немного времени и Жанна отвезла нас на вокзал…. Мы тепло и уже по дружески распрощались, после этого дня осталось самое теплое и приятное послевкусие!!! Спасибо, Жанна, удачи Вам!

    Мы с женой были на экскурсии с Жанной по Беловежской пуще и окрестностям 19 октябряМы с женой были на экскурсии с Жанной по Беловежской пуще и окрестностям 19 октябряМы с женой были на экскурсии с Жанной по Беловежской пуще и окрестностям 19 октябряМы с женой были на экскурсии с Жанной по Беловежской пуще и окрестностям 19 октябряМы с женой были на экскурсии с Жанной по Беловежской пуще и окрестностям 19 октябряМы с женой были на экскурсии с Жанной по Беловежской пуще и окрестностям 19 октябряМы с женой были на экскурсии с Жанной по Беловежской пуще и окрестностям 19 октябряМы с женой были на экскурсии с Жанной по Беловежской пуще и окрестностям 19 октябряМы с женой были на экскурсии с Жанной по Беловежской пуще и окрестностям 19 октябряМы с женой были на экскурсии с Жанной по Беловежской пуще и окрестностям 19 октября
  • А
    Алла
    14 октября 2024
    Удивительные окрестности Бреста
    Владимир встретил нас на вокзале,мы просили нам провести экскурсию по Брестской крепости,так как мы впервые в городе были и всего
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    на несколько часов,наш экскурсовод очень интересный, внимательный человек,старался рассказать нам за короткое время очень много интересных фактов о родном городе,спасибо вам,Владимир,будем в вашем городе вновь и вновь попросим именно вас провести экскурсию! Очень благодарны за отзывчивость! Спасибо!

  • A
    Anna
    18 сентября 2024
    Удивительные окрестности Бреста
    Пусть будет как можно больше таких светлых и любящих свое дело людей! Такой самобытной, увлекательной и наполненной экскурсии давно не
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    встречали! Владимир нас заряжал своей любовью к тем ценным и удивительным местам Бреста, а в усадьбе мы чувствовали себя гостями Немцевичей. Показал нам много интересных книг о Бресте и его окрестностях! Отдельное спасибо Владимиру за наш трансфер ❤️ Отдельное спасибо Владимиру за то, что

    Пусть будет как можно больше таких светлых и любящих свое дело людей! Такой самобытной, увлекательной и
  • И
    Ирина
    10 августа 2024
    Удивительные окрестности Бреста
    Все доступно, интересно. На любой вопрос гид отвечал со знанием дела. Мог рассказать про любой интересующий экспонат. Также дал полезные советы по экскурсиям и музеям в Бресте.

Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «Монастыри, церкви, храмы»

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Сколько стоит экскурсия по Бресту в октябре 2024
Сейчас в Бресте в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 1 667 до 10 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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