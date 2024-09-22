8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
В трендеПутешествие в Беловежскую пущу: от древних лесов до зубров
Вас ждет незабываемое путешествие в сердце Беловежской пущи, где история и природа сплетаются в единое целое
Начало: От места проживания в пределах Бреста
«Автобусные экскурсии по пуще (обзорная или резиденция Деда Мороза) проводятся на транспорте национального парка»
12 окт в 08:00
25 окт в 08:00
11 500₽ за всё до 6 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Удивительные окрестности Бреста
Погрузитесь в историю Брестчины, посетив величественные храмы и усадьбы. Узнайте о событиях, изменивших ход мировой истории, и насладитесь живописными видами
«В ходе экскурсии мы увидим реку Лесную и часть парка усадьбы Ягминов, где немецкие войска снимали фильм в 1918 году»
14 окт в 08:00
15 окт в 08:00
3 850₽ за всё до 3 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Беловежская пуща: по дороге к наследию предков - из Бреста
Познакомиться с заповедным лесом и его историей
Начало: В месте вашего проживания
«Я часто приезжала сюда и слушала увлекательные рассказы работников парка — о животных и природе»
Завтра в 09:00
11 окт в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВадим22 сентября 2024Екатерина провела отличную экскурсию. Заехали в Каменец. Добилась разрешения подняться на башню. Посоветовала купить сушки, чтобы угощать зверей в вольерах. И сама смело подкармливала ими медведя Машку и волков. Бесстрашная женщина! Рекомендую категорически!
- ООльга19 сентября 2024Посетили Беловежскую пущу с прекрасным гидом Екатериной. Очень интересно рассказ, много деталей и исторических подробностей. В Беловежской пуще очень хороший
- AAnna18 сентября 2024Пусть будет как можно больше таких светлых и любящих свое дело людей! Такой самобытной, увлекательной и наполненной экскурсии давно не
- ААнна15 сентября 2024Замечательная экскурсия в Беловежскую пущу, где лес и воздух волшебные! Не жалейте денег, чтобы посетить памятник ЮНЕСКО с многовековой историей.
- ИИрина10 августа 2024Все доступно, интересно. На любой вопрос гид отвечал со знанием дела. Мог рассказать про любой интересующий экспонат. Также дал полезные советы по экскурсиям и музеям в Бресте.
- ИИгорь30 июля 2024За короткое время успели почти Всё! Дети не заскучали, а это уже о многом говорит)
Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «Парки»
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