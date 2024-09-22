Экскурсии по паркам Бреста

Найдено 3 экскурсии в категории «Парки» в Бресте, цены от 3 850 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Путешествие в Беловежскую пущу
На машине
96 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
В тренде
Путешествие в Беловежскую пущу: от древних лесов до зубров
Вас ждет незабываемое путешествие в сердце Беловежской пущи, где история и природа сплетаются в единое целое
Начало: От места проживания в пределах Бреста
«Автобусные экскурсии по пуще (обзорная или резиденция Деда Мороза) проводятся на транспорте национального парка»
12 окт в 08:00
25 окт в 08:00
11 500 за всё до 6 чел.
Удивительные окрестности Бреста
На машине
26 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Удивительные окрестности Бреста
Погрузитесь в историю Брестчины, посетив величественные храмы и усадьбы. Узнайте о событиях, изменивших ход мировой истории, и насладитесь живописными видами
«В ходе экскурсии мы увидим реку Лесную и часть парка усадьбы Ягминов, где немецкие войска снимали фильм в 1918 году»
14 окт в 08:00
15 окт в 08:00
3 850 за всё до 3 чел.
Беловежская пуща: по дороге к наследию предков - из Бреста
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Беловежская пуща: по дороге к наследию предков - из Бреста
Познакомиться с заповедным лесом и его историей
Начало: В месте вашего проживания
«Я часто приезжала сюда и слушала увлекательные рассказы работников парка — о животных и природе»
Завтра в 09:00
11 окт в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вадим
    22 сентября 2024
    Путешествие в Беловежскую пущу
    Екатерина провела отличную экскурсию. Заехали в Каменец. Добилась разрешения подняться на башню. Посоветовала купить сушки, чтобы угощать зверей в вольерах. И сама смело подкармливала ими медведя Машку и волков. Бесстрашная женщина! Рекомендую категорически!
  • О
    Ольга
    19 сентября 2024
    Путешествие в Беловежскую пущу
    Посетили Беловежскую пущу с прекрасным гидом Екатериной. Очень интересно рассказ, много деталей и исторических подробностей. В Беловежской пуще очень хороший
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    музей природы. Но самый запоминающийся момент - обитатели зоопарка встречали нашего гида с неописуемой радостью. А медведи буквально танцевали и вставали на задние лапы. Спасибо Екатерине.

  • A
    Anna
    18 сентября 2024
    Удивительные окрестности Бреста
    Пусть будет как можно больше таких светлых и любящих свое дело людей! Такой самобытной, увлекательной и наполненной экскурсии давно не
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    встречали! Владимир нас заряжал своей любовью к тем ценным и удивительным местам Бреста, а в усадьбе мы чувствовали себя гостями Немцевичей. Показал нам много интересных книг о Бресте и его окрестностях! Отдельное спасибо Владимиру за наш трансфер ❤️ Отдельное спасибо Владимиру за то, что

    Пусть будет как можно больше таких светлых и любящих свое дело людей! Такой самобытной, увлекательной и
  • А
    Анна
    15 сентября 2024
    Путешествие в Беловежскую пущу
    Замечательная экскурсия в Беловежскую пущу, где лес и воздух волшебные! Не жалейте денег, чтобы посетить памятник ЮНЕСКО с многовековой историей.
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    Хочется остаться подольше в этих местах. Я услышала множество информации, посетила музей и покормила животных, кстати не забудьте сушки, морковку и яблоки! Понравилось все без исключения, Екатерина увлекательно рассказала и о Бресте и о Пуще за что огромное Спасибо!

  • И
    Ирина
    10 августа 2024
    Удивительные окрестности Бреста
    Все доступно, интересно. На любой вопрос гид отвечал со знанием дела. Мог рассказать про любой интересующий экспонат. Также дал полезные советы по экскурсиям и музеям в Бресте.
  • И
    Игорь
    30 июля 2024
    Удивительные окрестности Бреста
    За короткое время успели почти Всё! Дети не заскучали, а это уже о многом говорит)

Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «Парки»

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  3. Беловежская пуща
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  5. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Бресту в октябре 2024
Сейчас в Бресте в категории "Парки" можно забронировать 3 экскурсии от 3 850 до 11 500. Туристы уже оставили гидам 122 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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