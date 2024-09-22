читать дальше

встречали! Владимир нас заряжал своей любовью к тем ценным и удивительным местам Бреста, а в усадьбе мы чувствовали себя гостями Немцевичей. Показал нам много интересных книг о Бресте и его окрестностях! Отдельное спасибо Владимиру за наш трансфер ❤️ Отдельное спасибо Владимиру за то, что