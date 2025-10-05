Мои заказы

Трансфер из Бреста в Мирский и Несвижский замки и обратно

Быстро и с комфортом добраться до архитектурных жемчужин Беларуси
Несвижский замок — величественная резиденция князей Радзивиллов. Мирский замок — выдающийся пример оборонной архитектуры 16 века. За один день вы сможете исследовать оба величественных памятника. Мы заберём вас из Бреста и отвезём в Мир и Несвиж, где вы познакомитесь с их историей. После прогулки мы вернём вас обратно в Брест.
5
2 отзыва
Трансфер из Бреста в Мирский и Несвижский замки и обратно© Кирилл
Трансфер из Бреста в Мирский и Несвижский замки и обратно© Кирилл
Трансфер из Бреста в Мирский и Несвижский замки и обратно© Кирилл

Описание трансфер

Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Что вас ожидает

  • Мы заберём вас из любой точки Бреста по договоренности и отвезём сначала в Мирский замок, а потом — в Несвижский
  • Время в пути в одну сторону — около 3 часов. Дорога между замками занимает около получаса
  • И в Мире, и в Несвиже у вас будет достаточно времени, чтобы самостоятельно насладиться экскурсией по замкам, познакомиться с историей величественных памятников архитектуры, прогуляться по паркам
  • А мы дождёмся вас — и после прогулки отвезём обратно в Брест

Организационные детали

  • Мы поедем на комфортабельном автомобиле Lincoln MKZ, Ford Mondeo, Peugeot 508, Peugeot 308, Volkswagen Polo, Skoda Rapid, Skoda Oktavia, Volkswagen Jetta или Hyundai Accent или аналогичном
  • Остаток оплаты — на месте в белорусских рублях по курсу НБ РБ на день поездки
  • Входные билеты и экскурсии в замках не включены в стоимость — вам нужно оплатить их самостоятельно на месте
  • С вами будет опытный водитель из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл
Кирилл — ваша команда гидов в Бресте
Провели экскурсии для 56980 туристов
Миссия нашей команды — оживить историю и культуру Беларуси, делая каждую прогулку не просто набором фактов, а увлекательным путешествием, полным открытий. Мы стремимся к тому, чтобы вы увозили с собой
читать дальше

яркие впечатления, чувство причастности и желание вернуться. Наши гиды — профессионалы, любящие Беларусь. Мы предлагаем как классические обзорные экскурсии, так и эксклюзивные путешествия. Глубокие знания и уникальный подход позволяют нам создавать авторские маршруты, которые открывают Беларусь с новой стороны. Мы сочетаем академические знания с лёгкостью и доступностью и превращаем сложную историю в захватывающий рассказ. Надеемся на скорую встречу!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
Андрей
5 окт 2025
Все отлично. Рекомендую!
К
Кирилл
16 авг 2025
Поездка прошла замечательно
Водитель очень аккуратный спокойный и вежливый. Кроме того очень интересно рассказывал про республику и города.
Спасибо большое!

Входит в следующие категории Бреста

Похожие экскурсии из Бреста

Трансфер из Бреста в Беловежскую пущу и обратно
На машине
6 часов
-
30%
28 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Трансфер из Бреста в Беловежскую пущу и обратно
С комфортом съездить в один из древнейших реликтовых лесов Европы
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 900 ₽17 000 ₽ за всё до 4 чел.
Брест - Беловежская пуща: трансфер туда и обратно
На машине
8 часов
14 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Брест - Беловежская пуща: трансфер туда и обратно
Комфортно добраться до главного заповедника Беларуси
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 900 ₽ за всё до 4 чел.
Трансфер к замкам Несвиж, Мир, Коссово - из Бреста и обратно
На машине
11 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Бреста к знаковым памятникам Беларуси
Вас ждет комфортное путешествие на кроссовере Honda CR-V 2020. Откройте для себя замки Коссово, Мир и Несвиж, а затем вернитесь в Брест
Завтра в 08:00
20 ноя в 08:00
24 000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Бресте. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Бресте