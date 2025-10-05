Несвижский замок — величественная резиденция князей Радзивиллов. Мирский замок — выдающийся пример оборонной архитектуры 16 века. За один день вы сможете исследовать оба величественных памятника. Мы заберём вас из Бреста и отвезём в Мир и Несвиж, где вы познакомитесь с их историей. После прогулки мы вернём вас обратно в Брест.
Описание трансфер
Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Что вас ожидает
- Мы заберём вас из любой точки Бреста по договоренности и отвезём сначала в Мирский замок, а потом — в Несвижский
- Время в пути в одну сторону — около 3 часов. Дорога между замками занимает около получаса
- И в Мире, и в Несвиже у вас будет достаточно времени, чтобы самостоятельно насладиться экскурсией по замкам, познакомиться с историей величественных памятников архитектуры, прогуляться по паркам
- А мы дождёмся вас — и после прогулки отвезём обратно в Брест
Организационные детали
- Мы поедем на комфортабельном автомобиле Lincoln MKZ, Ford Mondeo, Peugeot 508, Peugeot 308, Volkswagen Polo, Skoda Rapid, Skoda Oktavia, Volkswagen Jetta или Hyundai Accent или аналогичном
- Остаток оплаты — на месте в белорусских рублях по курсу НБ РБ на день поездки
- Входные билеты и экскурсии в замках не включены в стоимость — вам нужно оплатить их самостоятельно на месте
- С вами будет опытный водитель из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов в Бресте
Провели экскурсии для 56980 туристов
Миссия нашей команды — оживить историю и культуру Беларуси, делая каждую прогулку не просто набором фактов, а увлекательным путешествием, полным открытий. Мы стремимся к тому, чтобы вы увозили с собой
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Андрей
5 окт 2025
Все отлично. Рекомендую!
К
Кирилл
16 авг 2025
Поездка прошла замечательно
Водитель очень аккуратный спокойный и вежливый. Кроме того очень интересно рассказывал про республику и города.
Спасибо большое!
Водитель очень аккуратный спокойный и вежливый. Кроме того очень интересно рассказывал про республику и города.

Спасибо большое!
Спасибо большое!
