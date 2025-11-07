Индивидуальный трансфер с информационным сопровождением (4 пассажира, 8 часов) Профессиональный водитель, обеспечивающий надежный и комфортный трансфер для группы до 4 человек из Бреста в национальный парк Беловежская пуща и обратно.
Описание трансфер
Комфортное путешествие к достопримечательностям Беларуси Вас ждёт увлекательное путешествие в одно из самых уникальных и загадочных мест Беларуси — Национальный парк Беловежская пуща. Мы отправимся в последний первобытный лес Европы, где природа сохранилась почти в первозданном виде, а история оживает в каждом уголке. Беловежская пуща — это не просто лес. Это один из старейших национальных парков в Европе, символ природного богатства Беларуси и царство зубров. Международные эксперты признали его уникальную ценность. В 1992 году Национальный парк Беловежская пуща был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а с 1993 года включен в список мировых биосферных заповедников ЮНЕСКО. Территория парка создана самой природой без вмешательства человека, что делает его уникальным уголком мира. Этот особый ландшафт привлекает туристов со всего мира, желающих погрузиться в атмосферу дикого леса и насладиться красотой природы. Мы встретим вас в отеле или апартаментах по указанному вами адресу и отвезем туда же по завершении экскурсии или по любому адресу в Бресте. От места вашего проживания мы отправимся в национальный парк, чтобы вы могли в полной мере насладиться путешествием длительностью 8 часов.
Поездка будет прекрасно организованной, комфортной и безопасной.
- Музей природы национального парка — один из лучших музеев данного профиля в Беларуси, где представлены более тысячи экспонатов, рассказывающих о богатстве лесной фауны и флоры.
- Археологический музей под открытым небом, отражающий историю белорусских земель с древних времен, начиная с каменного века.
- Демонстрационные вольеры, где в условиях максимально приближенных к естественным, обитают зубры, лоси, медведи и другие животные национального парка.
- Поместье белорусского Деда Мороза — посещение этого сказочного места, оставит незабываемые впечатления на долгие годы.
- Обзорная экскурсия по Беловежской пуще на комфортабельном автобусе с остановками на маршруте для более подробного знакомства с отдельными объектами. Желающие могут попробовать прославленный беловежский самогон.
- Музей народного быта и старинных технологий.
- 600-летний дуб, который является одним из старейших представителей природы Беловежской пущи, место отдыха Царская поляна.
- Увидите природную красоту и многообразие флоры и фауны, прогуливаясь по различным тропам парка.
- По желанию вы можете насладиться прогулкой на арендованных велосипедах, электросамокатах.
- Каменецкая башня — памятник архитектуры, оборонительное сооружение XIII века, где вас ждут музей и смотровая площадка с панорамным видом на исторический город.
- Путешествие из Бреста в Беловежскую пущу займет около часа по живописной дороге с возможностью остановок, чтобы насладиться красотой природы. Наш опытный водитель не просто довезет вас до национального парка — он поможет с покупкой билетов, покажет расположение ключевых локаций и остановок внутри парка для удобного старта вашего экскурсионного дня. Что вы увидите:.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Национальный парк «Беловежская пуща»
- Поместье белорусского Деда Мороза
- Музей народного быта
- Музей природы
- Археологический музей
- Демонстрационные вольеры
- Каменецкая башня
Что включено
- Трансфер
- Питьевая бутилированная вода на каждого пассажира
- Страхование пассажиров и багажа на время поездки
- Детское кресло, бустерное сиденье
Что не входит в цену
- Входные билеты в музеи, посещение вольеров, экскурсионное обслуживание не входит в стоимость трансфера, оплачиваются дополнительно.
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Брест
Завершение: Место вашего проживания в Бресте
Когда и сколько длится?
Когда: Бронирование возможно на любой день недели — выбирайте удобное время!
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Программа не является экскурсией, это индивидуальная услуга по перевозке пассажиров
- Путешествуем на кроссовере Honda CR-V 2020 года выпуска, класса «комфорт плюс», с кондиционером и удобными сиденьями
- На борту автомобиля имеется бутилированная питьевая вода
- Пассажиры и багаж застрахованы
- Если вы путешествуете с детьми, сообщите об этом при бронировании, мы предоставим детское кресло и (или) бустерное сидение
- В музеях, туристических местах вы можете воспользоваться услугами аудиогида, экскурсовода или исследовать объекты самостоятельно
- Входные билеты в музеи, посещение вольеров, экскурсионное обслуживание, питание - не входит в стоимость трансфера, оплачиваются дополнительно
- По вашему запросу, организатор мероприятия может осуществить бронирование билетов на обзорную экскурсию по национальному парку Беловежская пуща или экскурсию в Поместье белорусского Деда Мороза. В понедельник экскурсии не проводятся. В Каменецкой башне в понедельник экскурсии не проводятся - выходной день. Можно башню осмотреть снаружи
- Доплата оставшейся суммы производится перед началом поездки в белорусских рублях
- Время трансфера может быть скорректировано под ваши интересы
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 28 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
7 ноя 2025
Недавно участвовали в экскурсии с Николаем, которая, к сожалению, не оправдала ожиданий. Обещанный на сайте индивидуальный трансфер с информационным сопровождением (4 пассажира, 8 часов) оказался просто поездкой туда и обратно
О
Оксана
2 ноя 2025
Хочется сказать огромное спасибо Николаю. Он не только отличный водитель, но и очень душевный человек. Очень внимательный, вежливый, пунктуальный. В автомобиле вода и сладости. Хочется много всего написать, но мой оценка "5" звезд уже сказала сама за себя.
ОксанаВера
ОксанаВера
K
Kirill
25 окт 2025
Нас почти с порога приехал и забрал Николай, весьма учтивый и пунктуальный водитель, в машине полный порядок, домчали туда быстро. Николай дал нам кучу полезных советов чем мы и воспользовались передвигаясь по парку. Все в 2х словах не описать. Надо ехать и смотреть! Всем удачи!
П
Полина
2 сен 2025
Хочу выразить огромную благодарность Николаю за невероятный день! Ехала одна в Беловежскую пущу из Бреста и попала просто к идеальному человеку.
Николай сделал поездку незабываемой, и по дороге увлекательно рассказывал про
Николай сделал поездку незабываемой, и по дороге увлекательно рассказывал про
О
Олеся
22 авг 2025
Хочу выразить огромную благодарность Николаю за прекрасную организацию поездки в Беловежскую пущу!
Все было организовано идеально. Николай заранее обговорил с нами все детали, приехал точно в оговоренное время. Отдельное спасибо
Все было организовано идеально. Николай заранее обговорил с нами все детали, приехал точно в оговоренное время. Отдельное спасибо
О
Ольга
18 авг 2025
Большое спасибо Николаю за нашу поездку в Беловежскую пущу! Она получилась очень интересной, познавательной и даже «вкусной». На протяжении всего пути мы чувствовали настоящую, почти отцовскую заботу. Воспоминания об этом дне останутся с нами надолго.
Р
Раушан
18 авг 2025
Благодарим Николая за комфортный трансфер в Беловежскую пущу, помощь в покупке билетов на обзорную экскурсию и внимательное отношение к нам. В программу входило посещение Каменецкой башни на обратном пути. У нас остались только приятные впечатления как о посещении Беловежской пущи, Каменецкой башне, так и о Николае. Спасибо, Николай!
И
Игорь
16 авг 2025
Всё прошло просто отлично! Однозначно рекомендую всем!
И
Ирина
12 авг 2025
11 августа мы совершили замечательное путешествие из Бреста в Беловежскую пущу с водителем Николаем. Он очень доброжелательный, вежливый и интересный рассказчик, который многое поведал нам о Беларуси. Поездка была комфортной: в машине есть вода, конфеты и снеки. Всё было вовремя, без задержек. По пути мы также заехали к Каменецкой башне. Огромная благодарность за прекрасно проведенное время и однозначная рекомендация! 👍
И
Игорь
12 авг 2025
Хочу поделиться впечатлениями от поездки в Беловежскую пущу с Николаем. Он сам позвонил накануне и предложил выехать на час раньше, чтобы мы успели на экскурсию в 11:00, за что ему
Р
Руслан
11 авг 2025
8 августа состоялась наша поездка из Бреста в Пущу с Николаем. Оказание услуг осуществляется посредством оформления договора согласно законодательству РБ. Автомобиль комфортабельный, салон чистый, имеются охлаждённая вода и снэки. Николай
Т
Татьяна
11 авг 2025
о
оксана
10 авг 2025
Николай встретил нас в удобном месте. Так как поездка была спланирована сразу по приезду в Брест, мы ехали с чемоданом, но это не стало проблемой — после экскурсии он отвёз нас по адресу бронирования. В машине очень чисто и комфортно, предложили воду и снеки. Спасибо за отличную поездку!
А
Анна
7 авг 2025
Наш трансфер был запланирован на 5 августа. Николай заранее созвонился и дал очень ценную рекомендацию — выехать в 9 утра вместо 10, чтобы успеть на экскурсии в Пуще. Это спасло
О
Ольга
4 авг 2025
Мы заказывали у Николая трансфер из Бреста в Беловежскую пущу. Видно его профессиональное и очень добросовестное отношение к работе, водит он аккуратно и безопасно. С ним приятно общаться, он много знает о жизни в регионе. Отдельно хочется отметить приятные мелочи: в дороге он предложил нам снеки, конфеты и прохладную воду. В следующий раз в Бресте обязательно обратимся к нему снова.
