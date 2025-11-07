Комфортное путешествие к достопримечательностям Беларуси Вас ждёт увлекательное путешествие в одно из самых уникальных и загадочных мест Беларуси — Национальный парк Беловежская пуща. Мы отправимся в последний первобытный лес Европы, где природа сохранилась почти в первозданном виде, а история оживает в каждом уголке. Беловежская пуща — это не просто лес. Это один из старейших национальных парков в Европе, символ природного богатства Беларуси и царство зубров. Международные эксперты признали его уникальную ценность. В 1992 году Национальный парк Беловежская пуща был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а с 1993 года включен в список мировых биосферных заповедников ЮНЕСКО. Территория парка создана самой природой без вмешательства человека, что делает его уникальным уголком мира. Этот особый ландшафт привлекает туристов со всего мира, желающих погрузиться в атмосферу дикого леса и насладиться красотой природы. Мы встретим вас в отеле или апартаментах по указанному вами адресу и отвезем туда же по завершении экскурсии или по любому адресу в Бресте. От места вашего проживания мы отправимся в национальный парк, чтобы вы могли в полной мере насладиться путешествием длительностью 8 часов.

Поездка будет прекрасно организованной, комфортной и безопасной.

Музей природы национального парка — один из лучших музеев данного профиля в Беларуси, где представлены более тысячи экспонатов, рассказывающих о богатстве лесной фауны и флоры.

Археологический музей под открытым небом, отражающий историю белорусских земель с древних времен, начиная с каменного века.

Демонстрационные вольеры, где в условиях максимально приближенных к естественным, обитают зубры, лоси, медведи и другие животные национального парка.

Поместье белорусского Деда Мороза — посещение этого сказочного места, оставит незабываемые впечатления на долгие годы.

Обзорная экскурсия по Беловежской пуще на комфортабельном автобусе с остановками на маршруте для более подробного знакомства с отдельными объектами. Желающие могут попробовать прославленный беловежский самогон.

Музей народного быта и старинных технологий.

600-летний дуб, который является одним из старейших представителей природы Беловежской пущи, место отдыха Царская поляна.

Увидите природную красоту и многообразие флоры и фауны, прогуливаясь по различным тропам парка.

По желанию вы можете насладиться прогулкой на арендованных велосипедах, электросамокатах.

Каменецкая башня — памятник архитектуры, оборонительное сооружение XIII века, где вас ждут музей и смотровая площадка с панорамным видом на исторический город.

Путешествие из Бреста в Беловежскую пущу займет около часа по живописной дороге с возможностью остановок, чтобы насладиться красотой природы. Наш опытный водитель не просто довезет вас до национального парка — он поможет с покупкой билетов, покажет расположение ключевых локаций и остановок внутри парка для удобного старта вашего экскурсионного дня. Что вы увидите:.

Если проголодаетесь — в одном из лучших ресторанов вас ждет вкусный обед. Этот популярный среди местных жителей ресторан славится отличной кухней и гостеприимством. После насыщенного дня в национальном парке мы с комфортом вернемся в Брест, чтобы ваше путешествие завершилось на высокой ноте и осталось в памяти ярким и приятным событием. Если вы уже были в Беловежской пуще Отправимся исследовать замки, дворцы, музеи, которыми славится Беларусь. Однодневный маршрут из Бреста, включающий посещение популярных замков Коссова, Мира, Несвижа, а затем — возвращение в Брест или переезд на рейсовом автобусе (маршрутном такси) из Несвижа в город Минск, расположенный примерно в 95 километрах. Спланируйте свой собственный маршрут или выберите рекомендуемое путешествие. Доступные маршруты: 1. Брест – Беловежская пуща - Брест. В гости к зубрам! Один из старейших лесов Европы, входящий в список ЮНЕСКО. Прогулки, музей природы и настоящая резиденция Деда Мороза! 2. Брест – Коссово – Мир – Несвиж - Брест (Минск). Королевский маршрут: путешествие по замкам Беларуси! Окунитесь в атмосферу средневековья, пройдитесь по залам дворцов, хранящих тайны и легенды Речи Посполитой. 3. Брест – Ружаны – Лида - Брест. Архитектура, история и душевные пейзажи: заводские секреты, дворцы, замковые тайны, старинные церкви, музей "Лидский бровар" + дегустация и настоящая Беларусь без туристических штампов. 4. Брест – Гродно - Брест. Один из самых красивых городов страны! Католические костелы, православные церкви, замки и уютная европейская атмосфера на улицах старого Гродно. Важная информация:.

Если проголодаетесь — в одном из лучших ресторанов вас ждет вкусный обед. Этот популярный среди местных жителей ресторан славится отличной кухней и гостеприимством. После насыщенного дня в национальном парке мы с комфортом вернемся в Брест, чтобы ваше путешествие завершилось на высокой ноте и осталось в памяти ярким и приятным событием. Если вы уже были в Беловежской пуще Отправимся исследовать замки, дворцы, музеи, которыми славится Беларусь. Однодневный маршрут из Бреста, включающий посещение популярных замков Коссова, Мира, Несвижа, а затем — возвращение в Брест или переезд на рейсовом автобусе (маршрутном такси) из Несвижа в город Минск, расположенный примерно в 95 километрах. Спланируйте свой собственный маршрут или выберите рекомендуемое путешествие. Доступные маршруты: 1. Брест – Беловежская пуща - Брест. В гости к зубрам! Один из старейших лесов Европы, входящий в список ЮНЕСКО. Прогулки, музей природы и настоящая резиденция Деда Мороза! 2. Брест – Коссово – Мир – Несвиж - Брест (Минск). Королевский маршрут: путешествие по замкам Беларуси! Окунитесь в атмосферу средневековья, пройдитесь по залам дворцов, хранящих тайны и легенды Речи Посполитой. 3. Брест – Ружаны – Лида - Брест. Архитектура, история и душевные пейзажи: заводские секреты, дворцы, замковые тайны, старинные церкви, музей "Лидский бровар" + дегустация и настоящая Беларусь без туристических штампов. 4. Брест – Гродно - Брест. Один из самых красивых городов страны! Католические костелы, православные церкви, замки и уютная европейская атмосфера на улицах старого Гродно. Важная информация:.

— Если проголодаетесь — в одном из лучших ресторанов вас ждет вкусный обед. Этот популярный среди местных жителей ресторан славится отличной кухней и гостеприимством. После насыщенного дня в национальном парке мы с комфортом вернемся в Брест, чтобы ваше путешествие завершилось на высокой ноте и осталось в памяти ярким и приятным событием. Если вы уже были в Беловежской пуще Отправимся исследовать замки, дворцы, музеи, которыми славится Беларусь. Однодневный маршрут из Бреста, включающий посещение популярных замков Коссова, Мира, Несвижа, а затем — возвращение в Брест или переезд на рейсовом автобусе (маршрутном такси) из Несвижа в город Минск, расположенный примерно в 95 километрах. Спланируйте свой собственный маршрут или выберите рекомендуемое путешествие. Доступные маршруты: 1. Брест – Беловежская пуща - Брест. В гости к зубрам! Один из старейших лесов Европы, входящий в список ЮНЕСКО. Прогулки, музей природы и настоящая резиденция Деда Мороза! 2. Брест – Коссово – Мир – Несвиж - Брест (Минск). Королевский маршрут: путешествие по замкам Беларуси! Окунитесь в атмосферу средневековья, пройдитесь по залам дворцов, хранящих тайны и легенды Речи Посполитой. 3. Брест – Ружаны – Лида - Брест. Архитектура, история и душевные пейзажи: заводские секреты, дворцы, замковые тайны, старинные церкви, музей "Лидский бровар" + дегустация и настоящая Беларусь без туристических штампов. 4. Брест – Гродно - Брест. Один из самых красивых городов страны! Католические костелы, православные церкви, замки и уютная европейская атмосфера на улицах старого Гродно. Важная информация: