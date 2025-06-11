На поезде в Беларусь с посещением Брестской крепости, Коссово и Минска
Насладиться белорусским вояжем «Замки»: исследовать дворец Пусловских и Мирский замок Радзивиллов
Начало: Москва, Белорусский вокзал, 18:18
«По правилам ж/д перевозок наличие медицинской страховки не обязательно — участники сами определяют степень своей защиты»
11 июн в 18:18
12 июл в 18:18
48 500 ₽ за человека
Экскурсионный тур в Беларусь на поезде: Брестская крепость, Минск и дегустация конфет
Уехать в белорусский вояж с посещением Беловежской пущи в Бресте и кондитерской фабрики «Коммунарка»
Начало: Москва, Белорусский вокзал, 18:18
«По правилам ж/д перевозок наличие медицинской страховки не обязательно — участники сами определяют степень своей защиты»
1 ноя в 18:18
49 750 ₽ за человека
В Беларусь - на комфортабельном поезде: увлекательные экскурсии и погружение в историю
Устроить белорусский вояж с посещением Беловежской пущи в Бресте, замка Мир и Минска
Начало: Москва, Белорусский вокзал, 18:17
«По правилам ж/д перевозок наличие медицинской страховки не обязательно — участники сами определяют степень своей защиты»
48 900 ₽ за человека
Тур по Беларуси на поезде из Москвы: 2 города и достопримечательности
Отправиться в Белорусский вояж с посещением Бреста, завода «БелАЗ» и Минска
Начало: Москва, Белорусский вокзал, 18:17
«По правилам ж/д перевозок наличие медицинской страховки не обязательно — участники сами определяют степень своей защиты»
11 июн в 18:17
11 июл в 18:17
48 900 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «На поезде»
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- На поезде в Беларусь с посещением Брестской крепости, Коссово и Минска
- Экскурсионный тур в Беларусь на поезде: Брестская крепость, Минск и дегустация конфет
- В Беларусь - на комфортабельном поезде: увлекательные экскурсии и погружение в историю
- Тур по Беларуси на поезде из Москвы: 2 города и достопримечательности
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