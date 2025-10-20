Водная прогулка
Экспресс-прогулка по Гродно
Отправиться на первое свидание с городом на стыке цивилизаций
Начало: В центре города
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
6300 ₽ за всё до 6 чел.
Гродненские must-see, их легенды и история - на автопешеходной экскурсии
Осмотреть старинные храмы, заглянуть в уютные дворики и узнать о закате могущественного государства
Начало: По вашему адресу
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:30
7900 ₽ за всё до 4 чел.
Прогулка по Гродно в мини-группе
Увидеть главное в городе и узнать, зачем князю Литовскому была нужна обезьянка
Начало: Советская площадь
Расписание: ежедневно в 10:30 и 13:30
24 янв в 10:30
26 янв в 10:30
1447 ₽ за человека
Первая встреча с Гродно (в группе)
Открыть богатое наследие города на обзорной экскурсии по историческому центру
Начало: На ул. Кирова
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 13:00
24 янв в 13:00
27 янв в 13:00
от 1450 ₽ за человека
Прогулка по Гродно с реставратором
Познакомьтесь с историей Гродно через призму веков! Вас ждут замки, церкви и удивительные факты о городе, которые откроет опытный реставратор
Начало: На Замковой улице 19
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5607 ₽ за всё до 10 чел.
Дорогой к Августовскому каналу: шлюз, ФОРТ 1МВ, Мальдивы, Мястэчкi
Начало: По договоренности, трансфер из точки в Гродно
Расписание: Ежедневно с 8:00 до 21:00
220 Br за всё до 4 чел.
- УУткин20 октября 2025Августовский канал и его окрестности (на вашем автомобиле)Дата посещения: 19 октября 2025Все было хорошо. Но..... Хотелось бы изюминки в повествование. Все как-то суховато, нет захватывающий слушателей информации. Второй раз вряд ли воспользовались бы услугами этого экскурсовода, так как есть с чем сравнить.
- ДДмитрий19 сентября 2025Августовский канал и его окрестности (на вашем автомобиле)Спасибо большое Инне за интересную экскурсию. Великолепно провели время. Прогулка на кораблике вообще супер!!!
- ООльга1 августа 2025Августовский канал и его окрестности (на вашем автомобиле)Инна, огромное спасибо за экскурсию на Августовский канал! Хотя экскурсия начинается с грустных нот - посещения 2-го форта Гродненской крепости
- ТТатьяна8 августа 2024Августовский канал и его окрестности (на вашем автомобиле)4 Августа наша семья вместе с Инной отправилась на экскурсию к Августовскому каналу. Как только мы тронулись Инна сразу начала
- ВВера9 сентября 2023Августовский канал и его окрестности (на вашем автомобиле)Очень интересная, где-то грустная (места, рассказывающие о войнах), развлекательная (замечательный кораблик по красивому каналу), познавательная экскурсия. Огромное спасибо Инне за чудесно проведённый день и советы, что ещё посмотреть в Гродно.
- ДДиана1 июля 2023Августовский канал и его окрестности (на вашем автомобиле)Классная экскурсия! Было суперинтересно и впечатлительно. Отдельное спасибо Инне за то, что позаботилась о транспорте для нашей компании.
- ГГалина9 мая 2023Августовский канал и его окрестности (на вашем автомобиле)Были на данной экскурсии вчера. Это наша вторая экскурсия с Инной. Понравился неформальный подход экскурсовода, чувствуется любовь к своей стране, знание истории, необычных фактах и местах, и большое желание этим делиться. Большое спасибо Инне за время и общение.
- ГГалина13 августа 2022Августовский канал и его окрестности (на вашем автомобиле)Спасибо
