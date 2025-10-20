Мои заказы

Экскурсии по воде в Гродно

Найдено 6 экскурсий в категории «Водные развлечения» в Гродно, цены от 220 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Экспресс-прогулка по Гродно
Пешая
2 часа
22 отзыва
Водная прогулка
Экспресс-прогулка по Гродно
Отправиться на первое свидание с городом на стыке цивилизаций
Начало: В центре города
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
6300 ₽ за всё до 6 чел.
Гродненские must-see, их легенды и история - на автопешеходной экскурсии
На машине
3.5 часа
68 отзывов
Водная прогулка
Гродненские must-see, их легенды и история - на автопешеходной экскурсии
Осмотреть старинные храмы, заглянуть в уютные дворики и узнать о закате могущественного государства
Начало: По вашему адресу
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:30
7900 ₽ за всё до 4 чел.
Прогулка по Гродно в мини-группе
Пешая
2.5 часа
446 отзывов
Водная прогулка
Прогулка по Гродно в мини-группе
Увидеть главное в городе и узнать, зачем князю Литовскому была нужна обезьянка
Начало: Советская площадь
Расписание: ежедневно в 10:30 и 13:30
24 янв в 10:30
26 янв в 10:30
1447 ₽ за человека
Первая встреча с Гродно (в группе)
Пешая
3 часа
75 отзывов
Водная прогулка
Первая встреча с Гродно (в группе)
Открыть богатое наследие города на обзорной экскурсии по историческому центру
Начало: На ул. Кирова
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 13:00
24 янв в 13:00
27 янв в 13:00
от 1450 ₽ за человека
Прогулка по Гродно с реставратором
Пешая
3 часа
60 отзывов
Водная прогулка
Прогулка по Гродно с реставратором
Познакомьтесь с историей Гродно через призму веков! Вас ждут замки, церкви и удивительные факты о городе, которые откроет опытный реставратор
Начало: На Замковой улице 19
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5607 ₽ за всё до 10 чел.
Дорогой к Августовскому каналу: шлюз, ФОРТ 1МВ, Мальдивы, Мястэчкi
4 часа
20 отзывов
Водная прогулка
Дорогой к Августовскому каналу: шлюз, ФОРТ 1МВ, Мальдивы, Мястэчкi
Начало: По договоренности, трансфер из точки в Гродно
Расписание: Ежедневно с 8:00 до 21:00
220 Br за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • У
    Уткин
    20 октября 2025
    Августовский канал и его окрестности (на вашем автомобиле)
    Дата посещения: 19 октября 2025
    Все было хорошо. Но..... Хотелось бы изюминки в повествование. Все как-то суховато, нет захватывающий слушателей информации. Второй раз вряд ли воспользовались бы услугами этого экскурсовода, так как есть с чем сравнить.
  • Д
    Дмитрий
    19 сентября 2025
    Августовский канал и его окрестности (на вашем автомобиле)
    Спасибо большое Инне за интересную экскурсию. Великолепно провели время. Прогулка на кораблике вообще супер!!!
    Спасибо большое Инне за интересную экскурсию. Великолепно провели время. Прогулка на кораблике вообще супер!!!
  • О
    Ольга
    1 августа 2025
    Августовский канал и его окрестности (на вашем автомобиле)
    Инна, огромное спасибо за экскурсию на Августовский канал! Хотя экскурсия начинается с грустных нот - посещения 2-го форта Гродненской крепости
    читать дальше

    и истории о трагических событиях, затем прогулка вдоль Августовского канала приносит какое-то умиротворение, потом прекрасный собор в Сопоцке с очень интересной историей и напоследок Святск с дегустацией крафтового пива. Прогулка получилась какой-то очень душевной, после города очень приятно было побыть на природе, Инна прекрасный рассказчик, очень много интересной информации.

  • Т
    Татьяна
    8 августа 2024
    Августовский канал и его окрестности (на вашем автомобиле)
    4 Августа наша семья вместе с Инной отправилась на экскурсию к Августовскому каналу. Как только мы тронулись Инна сразу начала
    читать дальше

    рассказывать нам про места, которые мы проезжаем-это было очень интересно, в Гродно мы впервые. Рассказ включал и жизнь беларусов в настоящее время. По дороге к каналу мы заехали в форт N2, Инна нам рассказала о трагической судьбе данного места. Мальчишки с папой с увлечением полазили по заброшенному укреплению. Дальнейшая наша точка-Сопоцкин и Костел Вознесения Девы Марии. И здесь интереснейший рассказ как и о самом костеле, так и о городе Сопоцкин, который очень неординарный. Благодаря Инне на канале мы покатались на чудесности кораблике, прошли шлюзование. Посетили ещё один шлюз Немнова. Инна отлично знает историю канала и всё, что с ним связано. Слушать нашего экскурсовода было одно удовольствие. Вся экскурсию структурирована, доступна для понимания детям и очень интересна. На обратном пути мы посетили Святск и пивоварню. Выражаем огромную благодарность Инне за экскурсию, за её чудесный рассказ. Спасибо огромное от всей нашей семьи.

  • В
    Вера
    9 сентября 2023
    Августовский канал и его окрестности (на вашем автомобиле)
    Очень интересная, где-то грустная (места, рассказывающие о войнах), развлекательная (замечательный кораблик по красивому каналу), познавательная экскурсия. Огромное спасибо Инне за чудесно проведённый день и советы, что ещё посмотреть в Гродно.
  • Д
    Диана
    1 июля 2023
    Августовский канал и его окрестности (на вашем автомобиле)
    Классная экскурсия! Было суперинтересно и впечатлительно. Отдельное спасибо Инне за то, что позаботилась о транспорте для нашей компании.
  • Г
    Галина
    9 мая 2023
    Августовский канал и его окрестности (на вашем автомобиле)
    Были на данной экскурсии вчера. Это наша вторая экскурсия с Инной. Понравился неформальный подход экскурсовода, чувствуется любовь к своей стране, знание истории, необычных фактах и местах, и большое желание этим делиться. Большое спасибо Инне за время и общение.
    Были на данной экскурсии вчера. Это наша вторая экскурсия с Инной. Понравился неформальный подход экскурсовода, чувствуется любовь к своей стране, знание истории, необычных фактах и местах, и большое желание этим делиться. Большое спасибо Инне за время и общение.
  • Г
    Галина
    13 августа 2022
    Августовский канал и его окрестности (на вашем автомобиле)
    Спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Гродно в категории «Водные развлечения»

Сколько стоит экскурсия по Гродно в январе 2026
Сейчас в Гродно в категории "Водные развлечения" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 220 до 7900. Туристы уже оставили гидам 691 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Водные экскурсии в Гродно на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март 2026