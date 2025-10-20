читать дальше

рассказывать нам про места, которые мы проезжаем-это было очень интересно, в Гродно мы впервые. Рассказ включал и жизнь беларусов в настоящее время. По дороге к каналу мы заехали в форт N2, Инна нам рассказала о трагической судьбе данного места. Мальчишки с папой с увлечением полазили по заброшенному укреплению. Дальнейшая наша точка-Сопоцкин и Костел Вознесения Девы Марии. И здесь интереснейший рассказ как и о самом костеле, так и о городе Сопоцкин, который очень неординарный. Благодаря Инне на канале мы покатались на чудесности кораблике, прошли шлюзование. Посетили ещё один шлюз Немнова. Инна отлично знает историю канала и всё, что с ним связано. Слушать нашего экскурсовода было одно удовольствие. Вся экскурсию структурирована, доступна для понимания детям и очень интересна. На обратном пути мы посетили Святск и пивоварню. Выражаем огромную благодарность Инне за экскурсию, за её чудесный рассказ. Спасибо огромное от всей нашей семьи.