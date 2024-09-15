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дня, надо было успеть в отель в 14 и на экскурсию в 14.. Отменять не хотелось, потому что часть денег оплачено, время выделено-хотя перед экскурсией и предложена отмена. За сутки узнали, кто экскурсовод-списались.. В общем много сухих исторических событий, и без особой души. Видимо гид замотана жизнью… А у нас то ОТПУСК, а мы хотим Вау-хотим увидеть город глазами жителя!! Первое в жизни разочарование от экскурсии. . Ставлю не низкую отметку, потому что люди работали… Но, выбирая экскурсию, просите имя гида заранее и мониторьте, про нашего гида были не ахти отзывы… Кирилл, не пишу имя гида, но.. подумайте-нужны ли разочарования нам.. за 4 тыщи км приехавшим и Вам, как организатору?