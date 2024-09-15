скидка
10%
3 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Прогулка по Гродно в мини-группе: замки, церкви и старинные часы
Прогуляйтесь по мощёным улочкам Гродно, основанного в 1128 году. Полюбуйтесь старинной застройкой и узнайте, как здесь превращали дерево в мрамор
Начало: Советская площадь
Расписание: ежедневно в 10:30, 13:30 и 16:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
18501 665₽ за человека
скидка
10%
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Обаяние Гродно: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Гродно, прогуливаясь по его историческим улочкам. Узнайте о ключевых местах города, его богатой истории и уникальной архитектуре
Начало: По согласованию
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
52714 744₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
3 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Гродно - древний и вечно молодой
Познакомиться со старинным городом и перелистать историю в девять столетий
Начало: На площади Советская
Завтра в 14:30
18 сен в 14:30
50€45 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина15 сентября 2024Суховато. Не почувствовали мы души в экскурсии. Перенесли экскурсию на 30 мин раньше. Жесткий тайминг, а мы в городе 2
- ЛЛариса13 сентября 2024Сергей очень эрудированный, любящий свое дело. Рассказал много интересных и неизвестных фактов, экскурсия прошла на одном дыхании.
- ХХромов12 сентября 2024Экскурсовод Юрий провёл прекрасную экскурсию, прямо таки влюбил в свой город) ни один вопрос не поставил его в тупик, очень подробно и интересно рассказывал. .))
- ДДарья9 сентября 2024Спасибо Сергею за отличную экскурсию! Очень содержательно и интересно!! Рекомендуем👍
- ЕЕлена8 сентября 2024Очень насыщенная и познавательная экскурсия, которую провела Александра- прекрасная речь и владение материалом, юмор и глубокие исторические знания- 3 часа пролетели на одном дыхании. Посетили и католический костел и синагогу и православную церковь, отличное и качественное знакомство с Гродно
- ООльга7 сентября 2024Чудесный город, замечательная экскурсия, 2,5 часа пролетели незаметно, получили исчерпывающую информацию об истории города, налюбовались прекрасными видами. Спасибо Татьяне.
Ответы на вопросы от путешественников по Гродно в категории «Скидки»
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